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РИА Новости

В Киеве неизвестный открыл стрельбу в троллейбусе

13:19 06.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел в троллейбусе в Киеве, в результате два человека госпитализировали с огнестрельными ранениями, сообщила в пятницу пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
"Между двумя пассажирами в троллейбусе возникла ссора, которая переросла в потасовку. Во время инцидента один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента. На остановке он вышел из салона, но в конфликт вмешался другой пассажир, догнал правонарушителя. Во время выяснения отношений на остановке правонарушитель совершил еще три выстрела в мужчину, который заступался за пострадавшего. После этого злоумышленник скрылся", - говорится в сообщении.
По данным полиции, двух пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, проводят неотложные следственные действия, отрабатывают видео с камер наблюдения.
Полиция завела уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
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