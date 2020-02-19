В Калининграде простились с семейной парой, застреленной у рынка

КАЛИНИНГРАД, 19 фев - РИА Новости. Прощание с семейной парой, застреленной возле Центрального рынка, состоялось в среду в храме преподобного Герасима Болдинского в Прощание с семейной парой, застреленной возле Центрального рынка, состоялось в среду в храме преподобного Герасима Болдинского в Калининграде , передает корреспондент РИА Новости.

На прощании собрались больше сотни человек - родные, знакомые, предприниматели и покупатели. По словам родственников, 13-летний сын очень переживает, его решили оградить от лишних переживаний, на прощании его не было. Похоронят семейную пару на кладбище в Гурьевском районе.

"Сказать, что мы в шоке, ничего не сказать. Ребята такие доброжелательные всегда. Вадим очень любил рыбалку, я всегда приносил ему крючки, менялись удочками. Даша светлый человек, не помню, чтобы она когда-нибудь с кем-то ругалась, скандалила", - сказал на прощании знакомый семьи Александр.

В субботу вечером возле Центрального рынка в Калининграде 63-летний мужчина из охотничьего карабина застрелил 52-летнего Вадима Янголенко и его беременную жену, 34-летнюю Дарью Ефимову, после чего предпринял попытку свести счеты с жизнью и скончался в реанимации.

С родителями находился их 13-летний сын, в результате стрельбы физически он не пострадал. Его госпитализировали, но в тот же вечер отпустили из больницы под амбулаторное наблюдение. Он находится с бабушкой, калининградские власти обещали помочь ей оформить опеку над ребенком.

И убитые, и стрелок торговали на Центральном рынке овощами. Как рассказал РИА Новости директор Центрального рынка Сергей Званок, семейная пара долгое время арендовала место на рынке, аккуратно вела бизнес, стрелявший официально не являлся предпринимателем, он помогал жене, которая работала продавцом. Средства для организации прощания с убитыми и помощи сыну пары собирали предприниматели Центрального рынка и управляющая рынком компания.

Сообщалось также, что убитый Вадим Янголенко был чемпионом СССР по горнолыжному спорту. Соболезнования в связи с его гибелью опубликованы на сайте федерации горнолыжного спорта России.