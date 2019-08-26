В шведском Мальме три человека госпитализированы в результате стрельбы

"Мы полагаем, что по-крайней мере один человек был ранен в результате выстрелов, больше мы пока ничего сказать не можем. Мы продолжаем опрашивать свидетелей", - заявил телеканалу представитель местной полиции Калле Перссон (Calle Persson).

Служба экстренной помощи SOS Alarm подтвердила телеканалу, что три человека были доставлены в больницу. Об их состоянии не сообщается. Один из очевидцев рассказал телеканалу, что видел лежащими на земле женщину и маленького ребенка. Другие свидетели наблюдали, как женщину и ребенка увозит машина скорой помощи. В полиции эти данные пока не подтверждают.