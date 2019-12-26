Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Неизвестные в масках открыли стрельбу на улице во французском городе Безансон, три человека пострадали, сообщает радиостанция France Bleu.
По ее информации, стреляли три или четыре человека.
Один из пострадавших находится в критическом состоянии, несколько пуль попали ему в грудь. Второго ранили в бедро, его жизни ничего не угрожает. Еще одного человека пуля зацепила.
Полицейские обнаружили на месте 15 гильз и гранату. Прокуратура Безансона начала расследование.
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