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Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
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РИА Новости

Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице

02:00 26.12.2019
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© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции
© AP Photo / Michel Euler
Сотрудники спецподразделения французской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Неизвестные в масках открыли стрельбу на улице во французском городе Безансон, три человека пострадали, сообщает радиостанция France Bleu.
По ее информации, стреляли три или четыре человека.
Один из пострадавших находится в критическом состоянии, несколько пуль попали ему в грудь. Второго ранили в бедро, его жизни ничего не угрожает. Еще одного человека пуля зацепила.
Полицейские обнаружили на месте 15 гильз и гранату. Прокуратура Безансона начала расследование.
Полиция
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БезансонФранцияВ мире
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