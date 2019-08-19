Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети согласился на обследование

МУРМАНСК, 19 авг – РИА Новости. Подозреваемый в террористической деятельности и убийстве сводной сестры норвежец Филип Мансхаус отказался от дачи показаний, но согласился пройти психиатрическое обследование, сообщило издание Подозреваемый в террористической деятельности и убийстве сводной сестры норвежец Филип Мансхаус отказался от дачи показаний, но согласился пройти психиатрическое обследование, сообщило издание Dagbladet со ссылкой на адвоката подозреваемого.

Сообщается, что полиция должна была допросить содержащегося под стражей Мансхауса в среду, однако подозреваемый в тяжких преступлениях норвежец отказался дать показания.

"Филип Мансхаус сообщил нам о том, что в настоящее время он не хочет давать показания. В то же время он выразил готовность пройти обследование", - приводит издание слова адвоката задержанного Унни Фриес.

С момента задержания полиция провела уже два допроса Мансхауса, в ходе которых он признался, что хотел напугать мусульман Норвегии. Что касается убийства сводной сестры, то, по одной из версий, она могла узнать о намерениях брата и пыталась помешать ему, сообщает издание. О сестре задержанного известно, что она была удочерена в Китае в возрасте двух лет.