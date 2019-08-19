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РИА Новости

Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети согласился на обследование

19:09 19.08.2019
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© AFP 2019 / NTB Scanpix/Fredrik VarfjellПолицейский в Осло
Полицейский в Осло
© AFP 2019 / NTB Scanpix/Fredrik Varfjell
МУРМАНСК, 19 авг – РИА Новости. Подозреваемый в террористической деятельности и убийстве сводной сестры норвежец Филип Мансхаус отказался от дачи показаний, но согласился пройти психиатрическое обследование, сообщило издание Dagbladet со ссылкой на адвоката подозреваемого.
Сообщается, что полиция должна была допросить содержащегося под стражей Мансхауса в среду, однако подозреваемый в тяжких преступлениях норвежец отказался дать показания.
"Филип Мансхаус сообщил нам о том, что в настоящее время он не хочет давать показания. В то же время он выразил готовность пройти обследование", - приводит издание слова адвоката задержанного Унни Фриес.
С момента задержания полиция провела уже два допроса Мансхауса, в ходе которых он признался, что хотел напугать мусульман Норвегии. Что касается убийства сводной сестры, то, по одной из версий, она могла узнать о намерениях брата и пыталась помешать ему, сообщает издание. О сестре задержанного известно, что она была удочерена в Китае в возрасте двух лет.
Полиция Осло, Норвегия
16 августа, 23:49РИА Новости
Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
В коммуне Берум близ Осло 10 августа произошла стрельба в мечети: один человек ранен, стрелявший арестован. Как сообщила телекомпания NRK, в мечети найдено несколько единиц оружия. Позже полицейские обнаружили мертвой 17-летнюю сводную сестру задержанного, обстоятельства смерти которой навели правоохранителей на подозрения относительно насильственного характера. Полиция Норвегии заявила, что будет расследовать стрельбу в мечети как попытку теракта. В понедельник окружной суд Осло заключил Мансхауса под стражу на четыре недели.
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