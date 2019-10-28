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РИА Новости

Макрон осудил нападение на мечеть в Байонне

22:13 28.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нападение на мечеть в южном французском городе Байонне, в результате которого два человека получили ранения.
"Я решительно осуждаю гневное нападение на мечеть в Байонне. Мои мысли - с пострадавшими. Республика никогда не будет толерантна ненависти. Для того, чтобы наказать нападавших и защитить наших сограждан-мусульман, будет сделано все", - написал французский лидер в своем аккаунте в Twitter.
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Вчера, 21:01РИА Новости
Ле Пен назвала стрельбу у мечети в Байонне неслыханным терактом
Мужчина в возрасте 84 лет открыл стрельбу перед мечетью города Байонна на юге Франции. Нападавший ранил двух человек перед мечетью, затем бросил в нее зажигательное устройство и попытался бежать, но был задержан полицией. По уточненным данным, пострадавшим 74 и 78 лет.
Как сообщала газета Parisien, нападавшим оказался Клод С., который в 2015 году участвовал в местных выборах от "Нацфронта" и набрал в первом туре 17,45%.
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Эммануэль МакронФранцияВ мире
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