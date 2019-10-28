Макрон осудил нападение на мечеть в Байонне

ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нападение на мечеть в южном французском городе Байонне, в результате которого два человека получили ранения.

Мужчина в возрасте 84 лет открыл стрельбу перед мечетью города Байонна на юге Франции. Нападавший ранил двух человек перед мечетью, затем бросил в нее зажигательное устройство и попытался бежать, но был задержан полицией. По уточненным данным, пострадавшим 74 и 78 лет.