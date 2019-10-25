Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T19:19Z
https://ria.ru/20191025/1560237998.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1036x0_80_0_0_78f20cd9289fc47a09dd3c62499b5d6e.jpg
РИА Новости

В Киеве проверят связь между стрельбой в Харькове и убийством Вороненкова

19:19 25.10.2019
2406
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Прокуратура Киева обратится к харьковским правоохранителям для проверки наличия связи между перестрелкой в Харькове, состоявшейся в пятницу, и убийством бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщила пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец.
Ранее адвокат Святослав Пархоменко сообщил, что при перестрелке в Харькове погиб один из свидетелей по делу об убийстве Вороненкова.

"Учитывая неоднозначность произошедшего в Харькове, мы будем обращаться к харьковским правоохранителям, которые расследуют события, для того, чтобы проверить наличие связей между сегодняшними событиями и расследованием убийства Вороненкова", - цитирует Максимец агентство УНН.

По ее словам, погибший в Харькове мужчина действительно проходил свидетелем в уголовном деле об убийстве экс-депутата Госдумы и даже задерживался вместе с одним из подозреваемых в причастности к убийству.
"Но в ходе расследования не было получено достаточно доказательств, подтверждающих причастность этого человека (погибшего - ред.) к убийству, а потому обвинения ему не предъявлялись. Он был в статусе свидетеля, но не был ключевым свидетелем. Он не давал свидетельств об убийстве Вороненкова", - цитирует агентство Максимец.
Полиция Харьковской области в пятницу сообщила, что возле супермаркета в Харькове произошла стрельба, при которой один человек погиб, еще один ранен. Еще один участник стрельбы, когда увидел преследовавших его полицейских, взорвал гранату и погиб. Полиция завела уголовное дело по статьям "умышленное убийство" и "покушение на умышленное убийство", санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Статуя Фемиды
28 марта, 10:28РИА Новости
Чиновники федерального уровня, ставшие фигурантами уголовных дел
Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. В начале октября 2017 года Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком был Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое. В октябре 2019 года агентство "Украинские новости" передало, что Печерский районный суд Киева снял подозрения с Тюрина в заказе убийства Вороненкова.
Вороненков уехал из России на Украину вместе с женой в 2016 году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.
Пленарное заседание Госдумы РФ
2 июня, 16:41РИА Новости
Максакова попросила СК проверить данные о заказчике убийства Вороненкова
182103
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеДенис ВороненковМария МаксаковаГосдума РФХарьковская областьКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Завершение морской укладки газопровода Турецкий поток, 19 ноября 2018 года
Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций судом Амстердама
РИА
Новости
Политолога Вячеслав Ковтун
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Президент США Дональд Трамп
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Калининградской области иностранец надругался над ребенком
Лента
новостей
Поселок Горный
СК назвал имя подозреваемого в стрельбе по сослуживцам в Забайкалье
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
Автомобиль полиции на Украине
В Харькове при перестрелке погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская оценила готовность Киева к переговорам по Крыму
Безобразие происходит!: Попов выгнал из студии украинского эксперта
"Безобразие происходит!": Попов выгнал из студии украинского эксперта
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
Газопровод Baltic Pipe
Дания разрешила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
В Белоруссии назвали построение единых рынков с Россией непростой задачей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из Ливана и Иордании
11:21В ООН назвали содержание Бутиной в одиночной камере бесчеловечным
11:07Выгнанный из студии "России 1" украинский эксперт прокомментировал инцидент
10:49Эксперт оценил решение США восстановить беспошлинную торговлю с Украиной
10:36Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе
10:35ВСУ разместили бронетехнику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
10:31В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке
10:29В новой Москве перевернувшийся грузовик перекрыл две полосы Киевского шоссе
10:28США контролировали добычу нефти в Сирии до и после разгрома ИГ*
10:25Спецназ и авиация защищают американские бензовозы с нефтью из Сирии
10:20США завезли в Сирию нефтедобывающее оборудование в обход своих санкций
10:18Доходы от контрабанды сирийской нефти поступают на счета американских ЧВК
10:16В Минобороны назвали ежемесячный доход США от контрабанды сирийской нефти
10:12В Минобороны назвали захват нефтяных полей Вашингтоном в Сирии бандитизмом
10:09Минобороны опубликовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
10:05Очевидица рассказала о взрыве в кафе в Улан-Удэ
09:49Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49Суббота и воскресенье станут последними теплыми днями этой осени в Москве
09:47В Алтайском крае завели дело после ДТП, где погибли восемь человек
09:42Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Лента новостейМолния