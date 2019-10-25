В Киеве проверят связь между стрельбой в Харькове и убийством Вороненкова

КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Прокуратура Киева обратится к харьковским правоохранителям для проверки наличия связи между перестрелкой в Харькове, состоявшейся в пятницу, и убийством бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщила пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец.

Ранее адвокат Святослав Пархоменко сообщил, что при перестрелке в Харькове погиб один из свидетелей по делу об убийстве Вороненкова.

"Учитывая неоднозначность произошедшего в Харькове, мы будем обращаться к харьковским правоохранителям, которые расследуют события, для того, чтобы проверить наличие связей между сегодняшними событиями и расследованием убийства Вороненкова", - цитирует Максимец агентство УНН.

По ее словам, погибший в Харькове мужчина действительно проходил свидетелем в уголовном деле об убийстве экс-депутата Госдумы и даже задерживался вместе с одним из подозреваемых в причастности к убийству.

"Но в ходе расследования не было получено достаточно доказательств, подтверждающих причастность этого человека (погибшего - ред.) к убийству, а потому обвинения ему не предъявлялись. Он был в статусе свидетеля, но не был ключевым свидетелем. Он не давал свидетельств об убийстве Вороненкова", - цитирует агентство Максимец.

Полиция Харьковской области в пятницу сообщила, что возле супермаркета в Харькове произошла стрельба, при которой один человек погиб, еще один ранен. Еще один участник стрельбы, когда увидел преследовавших его полицейских, взорвал гранату и погиб. Полиция завела уголовное дело по статьям "умышленное убийство" и "покушение на умышленное убийство", санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. В начале октября 2017 года Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком был Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое. В октябре 2019 года агентство "Украинские новости" передало, что Печерский районный суд Киева снял подозрения с Тюрина в заказе убийства Вороненкова.