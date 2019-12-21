В СПЧ прокомментировали задержания журналистов после стрельбы в Москве

Автомобили полиции на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба у здания ФСБ. Архивное фото

Автомобили полиции на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба у здания ФСБ

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Комиссия Комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов просит Генпрокуратуру и СК расследовать обстоятельства задержаний журналистов изданий Baza и "Коммерсант", работавших над материалом о стрельбе на Лубянке в Москве

В четверг вечером неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы . Он действовал один, был нейтрализован. При стрельбе погиб сотрудник ФСБ , еще один скончался в больнице, также пострадали пять человек. Позже следователи установили личность нападавшего, им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.

Как отметили в СПЧ, 19 и 20 декабря были задержаны журналисты изданий Baza Анна Никитина и "Коммерсанта" Роман Дорофеев. По данным Совета, Никитина была задержана, когда брала интервью у родителей Манюрова, при задержании ее ударили по лицу, Дорофеев был задержан во время съемок на Лубянке.

"Просим Генеральную прокуратуру и Следственный комитет провести расследование данных необоснованных задержаний на предмет препятствования профессиональной деятельности наших коллег, что является нарушением Уголовного кодекса РФ и закона "О СМИ", - говорится в заявлении комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов, размещенном на сайте Совета.