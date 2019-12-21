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В СПЧ прокомментировали задержания журналистов после стрельбы в Москве
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РИА Новости

В СПЧ прокомментировали задержания журналистов после стрельбы в Москве

21:13 21.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба у здания ФСБ
Автомобили полиции на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба у здания ФСБ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Автомобили полиции на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба у здания ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов просит Генпрокуратуру и СК расследовать обстоятельства задержаний журналистов изданий Baza и "Коммерсант", работавших над материалом о стрельбе на Лубянке в Москве.
В четверг вечером неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы. Он действовал один, был нейтрализован. При стрельбе погиб сотрудник ФСБ, еще один скончался в больнице, также пострадали пять человек. Позже следователи установили личность нападавшего, им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.
Бойцы СОБРа у здания ФСБ на Лубянской площади
20 декабря, 20:10
Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
Как отметили в СПЧ, 19 и 20 декабря были задержаны журналисты изданий Baza Анна Никитина и "Коммерсанта" Роман Дорофеев. По данным Совета, Никитина была задержана, когда брала интервью у родителей Манюрова, при задержании ее ударили по лицу, Дорофеев был задержан во время съемок на Лубянке.
"Просим Генеральную прокуратуру и Следственный комитет провести расследование данных необоснованных задержаний на предмет препятствования профессиональной деятельности наших коллег, что является нарушением Уголовного кодекса РФ и закона "О СМИ", - говорится в заявлении комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов, размещенном на сайте Совета.
В комиссии считают недопустимым применение силы и нецензурную брань в отношении сотрудников СМИ. "Никакие интересы не могут служить оправданием для преследования журналистов и таких грубых нарушений закона", - добавляется в заявлении.
Момент ликвидации стрелявшего у здания ФСБ на Лубянке
20 декабря, 01:01
Момент ликвидации стрелявшего у здания ФСБ на Лубянке попал на видео
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Стрельба у здания ФСБ в МосквеСледственный комитет РФСовет по правам человека при Президенте РФГенеральная прокуратура РФФСБ РФМоскваРоссияПроисшествия
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