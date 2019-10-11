СМИ: обвиняемый в нападении на синагогу в Галле признался в преступлении

БЕРЛИН, 11 окт - РИА Новости. Обвиняемый в нападении на синагогу в немецком Галле сознался в содеянном и признал правоэкстремистский мотив преступления, передает агентство DPA.
"Совершивший нападение в Галле сознался в преступлении и правоэкстремистском мотиве (преступления)", - говорится в сообщении агентства в официальном аккаунте в Twitter.
MORE: The man who committed an attack on a synagogue in Halle, Germany, has confessed to the crime and admitted having a right-wing extremist and anti-Semitic motive, dpa has learnedhttps://t.co/TzxSs2oNtV— dpa news agency (@dpa_intl) 11 октября 2019 г.
Накануне Верховный суд Германии по запросу генеральной прокуратуры выдал ордер на арест обвиняемого, суд постановил поместить его в следственный изолятор. Обвиняемый был доставлен в Карлсруэ, где находится Верховный суд, вертолетом. Его сопровождала группа вооруженных спецназовцев.
В среду в немецком Галле произошла стрельба у синагоги и лавки по продаже кебаба. Погибли 40-летняя жительница Галле и 20-летний житель Мерзебурга, еще двое пострадали. Подозреваемый, 27-летний немец Штеффан Б., как сообщили власти, планировал проникнуть в синагогу, в которой находился 51 человек, и устроить там "бойню", но ему не удалось. Власти рассматривают нападение на синагогу как правоэкстремистский террористический акт антисемитской направленности.
9 октября, 17:37Радио SputnikВидео стрельбы в Галле появилось в Сети