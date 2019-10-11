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РИА Новости

СМИ: обвиняемый в нападении на синагогу в Галле признался в преступлении

12:19 11.10.2019
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© REUTERS / Marvin GaulСотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
© REUTERS / Marvin Gaul
БЕРЛИН, 11 окт - РИА Новости. Обвиняемый в нападении на синагогу в немецком Галле сознался в содеянном и признал правоэкстремистский мотив преступления, передает агентство DPA.
"Совершивший нападение в Галле сознался в преступлении и правоэкстремистском мотиве (преступления)", - говорится в сообщении агентства в официальном аккаунте в Twitter.
Накануне Верховный суд Германии по запросу генеральной прокуратуры выдал ордер на арест обвиняемого, суд постановил поместить его в следственный изолятор. Обвиняемый был доставлен в Карлсруэ, где находится Верховный суд, вертолетом. Его сопровождала группа вооруженных спецназовцев.
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
Вчера, 16:20РИА Новости
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В среду в немецком Галле произошла стрельба у синагоги и лавки по продаже кебаба. Погибли 40-летняя жительница Галле и 20-летний житель Мерзебурга, еще двое пострадали. Подозреваемый, 27-летний немец Штеффан Б., как сообщили власти, планировал проникнуть в синагогу, в которой находился 51 человек, и устроить там "бойню", но ему не удалось. Власти рассматривают нападение на синагогу как правоэкстремистский террористический акт антисемитской направленности.
Один из нападавших на улице Галле, Германия
9 октября, 17:37Радио Sputnik
Видео стрельбы в Галле появилось в Сети
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Стрельба в ГаллеГалле (Саксония-Анхальт)ГерманияВ мире
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