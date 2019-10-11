СМИ: обвиняемый в нападении на синагогу в Галле признался в преступлении

Накануне Верховный суд Германии по запросу генеральной прокуратуры выдал ордер на арест обвиняемого, суд постановил поместить его в следственный изолятор. Обвиняемый был доставлен в Карлсруэ, где находится Верховный суд, вертолетом. Его сопровождала группа вооруженных спецназовцев.

В среду в немецком Галле произошла стрельба у синагоги и лавки по продаже кебаба. Погибли 40-летняя жительница Галле и 20-летний житель Мерзебурга, еще двое пострадали. Подозреваемый, 27-летний немец Штеффан Б., как сообщили власти, планировал проникнуть в синагогу, в которой находился 51 человек, и устроить там "бойню", но ему не удалось. Власти рассматривают нападение на синагогу как правоэкстремистский террористический акт антисемитской направленности.