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2019-12-04T14:39+0300
https://ria.ru/20191204/1561955448.html
СК опубликовал видео осмотра места стрельбы в Перми
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РИА Новости

СК опубликовал видео осмотра места стрельбы в Перми

14:19 04.12.2019 (обновлено: 14:39 04.12.2019)
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УФА, 4 дек – РИА Новости. Следственный комитет России на своём канале в YouTube опубликовал видео осмотра следователями места стрельбы пермским жителем, который из ружья застрелил женщину и ранил двух мужчин, в том числе правоохранителя.
Ранее следственные органы края сообщали, что утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе города Перми ранее судимый 50-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, открыл стрельбу из ружья в своей квартире, затем вышел на улицу и стрелял по прохожим. В результате одна женщина погибла, один мужчина ранен, также был ранен сотрудник Росгвардии при задержании злоумышленника.
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В министерстве территориальной безопасности региона сообщали, что злоумышленник мог быть в состоянии наркотического опьянения. После происшествия прокуратура организовала проверку работы правоохранителей, ответственных за оборот оружия.
На канале YouTube опубликовано видео осмотра специалистами места происшествия. На видео следователи осматривают обстрелянные автомобили, среди них есть и поврежденная пулями машина управления Росгвардии. У машин выбиты практически все стекла.
Кроме того, следователи осматривают квартиру злоумышленника. На кадрах видно, что в комнате разбросаны вещи и разбито большое зеркало.
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Следственный комитет РФПермьПроисшествия
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