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РИА Новости

Россияне не пострадали во время стрельбы в шведском Мальме

16:48 26.08.2019
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© AFP 2019 / Jonathan NackstrandПолицейские в шведском городе Мальме
Полицейские в шведском городе Мальме
© AFP 2019 / Jonathan Nackstrand
Полицейские в шведском городе Мальме. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 26 авг - РИА Новости. Граждане России не пострадали в результате стрельбы на улице Мальмё в Швеции, сообщили РИА Новости в Генконсульстве России в Гётеборге.
"Россияне в результате этого инцидента не пострадали", - рассказал представитель Генконсульства.
Сотрудники шведской полиции
Вчера, 13:35РИА Новости
В шведском Мальме три человека госпитализированы в результате стрельбы
Утром в пятницу неизвестные устроили стрельбу в районе Риберсборг в Мальмё. В этом районе находится городской пляж, место популярно среди туристов.
Жертвой преступников стала 31-летняя женщина. Во время происшествия рядом с ней были муж и маленький ребенок. Как сообщает издание Sydsvenska со ссылкой на источники в полиции, нападение могло быть направлено против отца ребенка, известного в криминальном мире Швеции и Дании. Как сообщает издание, ранее он отбывал наказание в тюрьме.
Полиция продолжает расследование и опрашивает свидетелей.
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