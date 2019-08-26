Россияне не пострадали во время стрельбы в шведском Мальме

СТОКГОЛЬМ, 26 авг - РИА Новости. Граждане России не пострадали в результате стрельбы на улице Мальмё в Швеции, сообщили РИА Новости в Генконсульстве России в Гётеборге.

Жертвой преступников стала 31-летняя женщина. Во время происшествия рядом с ней были муж и маленький ребенок. Как сообщает издание Sydsvenska со ссылкой на источники в полиции, нападение могло быть направлено против отца ребенка, известного в криминальном мире Швеции и Дании. Как сообщает издание, ранее он отбывал наказание в тюрьме.