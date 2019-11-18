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РИА Новости

В Марселе один человек погиб после стрельбы

09:58 18.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВид на город Марсель во Франции
Вид на город Марсель во Франции
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Вид на город Марсель во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и пять получили ранения в результате стрельбы во французском Марселе, сообщает местная газета Provence.
Инцидент произошел в ночь на понедельник в марсельском районе Сент-Март. Нападавшие открыли огонь из автоматов Калашникова по группе молодых людей, собравшихся перед гастрономом.
Был убит 22-летний человек, еще пятеро присутствовавших в возрасте от 20 до 25 лет получили ранения и были госпитализированы. Также в больницу в состоянии сильного шока была доставлена мать одного из пострадавших.
По информации издания, речь может идти о сведении счетов между конкурирующими бандами, поскольку территория перед гастрономом, где произошла стрельба, известна как место встречи наркоторговцев.
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