В Марселе один человек погиб после стрельбы

Инцидент произошел в ночь на понедельник в марсельском районе Сент-Март. Нападавшие открыли огонь из автоматов Калашникова по группе молодых людей, собравшихся перед гастрономом.

Был убит 22-летний человек, еще пятеро присутствовавших в возрасте от 20 до 25 лет получили ранения и были госпитализированы. Также в больницу в состоянии сильного шока была доставлена мать одного из пострадавших.