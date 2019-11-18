В Марселе один человек погиб после стрельбы

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и пять получили ранения в результате стрельбы во французском Марселе, сообщает местная газета Provence.
Инцидент произошел в ночь на понедельник в марсельском районе Сент-Март. Нападавшие открыли огонь из автоматов Калашникова по группе молодых людей, собравшихся перед гастрономом.
Был убит 22-летний человек, еще пятеро присутствовавших в возрасте от 20 до 25 лет получили ранения и были госпитализированы. Также в больницу в состоянии сильного шока была доставлена мать одного из пострадавших.
По информации издания, речь может идти о сведении счетов между конкурирующими бандами, поскольку территория перед гастрономом, где произошла стрельба, известна как место встречи наркоторговцев.
Il est encore trop tôt pour parler de règlement de comptes, même si la cité des Rosiers est connue pour être un des hauts lieux de la guerre de territoires— La Provence (@laprovence) November 17, 2019
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