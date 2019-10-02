Мосгорсуд признал законным арест полицейского, стрелявшего в коллег в метро

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест сотрудника полиции метрополитена Алексея Смирнова по делу о стрельбе на станции "Рязанский проспект", в результате которой погиб правоохранитель, сообщили РИА Новости в суде.

По данным следствия, вечером 18 сентября в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудник полиции метрополитена открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки. В результате один полицейский погиб, второй ранен. Смирнов обвиняется по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, ему грозит пожизненный срок.