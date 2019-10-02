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РИА Новости

Мосгорсуд признал законным арест полицейского, стрелявшего в коллег в метро

12:20 02.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМосковский городской суд
Московский городской суд
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест сотрудника полиции метрополитена Алексея Смирнова по делу о стрельбе на станции "Рязанский проспект", в результате которой погиб правоохранитель, сообщили РИА Новости в суде.
Двадцатого сентября Пресненский суд Москвы арестовал мужчину на два месяца.
"Суд оставил решение Пресненского суда без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, вечером 18 сентября в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудник полиции метрополитена открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки. В результате один полицейский погиб, второй ранен. Смирнов обвиняется по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, ему грозит пожизненный срок.
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Московский городской судМоскваРоссияПроисшествия
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