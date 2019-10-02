Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T21:34Z
https://ria.ru/20191002/1559375172.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/147299/85/1472998570_0:0:2001:1126_1036x0_80_0_0_ecd9408a6926ab6339dc5ae7246e7ef1.jpg
РИА Новости

В Баварии двое неизвестных открыли стрельбу возле рынка

21:34 02.10.2019
757
© AP Photo / dpa/Daniel KarmannСотрудник полиции в Баварии
Сотрудник полиции в Баварии
© AP Photo / dpa/Daniel Karmann
Сотрудник полиции в Баварии. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости. Два человека разыскиваются в баварском городе Абенсберг, они подозреваются в убийстве одного человека и ранении еще одного, сообщило в среду онлайн-издание Fokus со ссылкой на полицию.
По данным правоохранительных органов, около 18.00 (19.00 мск) в полицию поступил телефонный звонок о стрельбе. Прибывший на место патруль обнаружил тело первой жертвы. Около половины седьмого (19.30 мск) поступило сообщение о новой перестрелке, один человек получил тяжелые ранения, сообщает издание.
Предполагается, что нападавшие скрылись на автомобиле, для их розысков задействован полицейский вертолет, на месте работают полицейские. Одна из свидетельниц сообщила, что слышала выстрелы и видела человека, лежавшего на парковке у местного рынка, сообщает Fokus.
Велосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина
23 августа, 14:29РИА Новости
В Берлине велосипедист застрелил прохожего
402207
Обсудить 0
БаварияВ мире
Рекомендуем
Посол США в России Джон Хантсман
Хантсман прокомментировал ситуацию с невыдачей виз российским делегатам
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о намерении продать Финляндии "большое число" самолетов
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
В ООН прокомментировали предложение о переносе структур организации из США
Карета скорой помощи, США
СМИ сообщили о двух погибших в результате крушения самолета B-17 в США
Лента
новостей
Посол США в РФ Джон Хантсман с супругой Мэри Кэй в Москве
Хантсман рассказал о возможностях для решения украинского вопроса
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал "поладить" с Россией
Посол США в России Джон Хантсман
Посол США в России отверг предложение Москвы о моратории на РСМД
Роберт О'Брайен
Хантсман рассказал о проработке возможности визита О'Брайена в Россию
Министерство финансов США в Вашингтоне
СМИ сообщили об отставке составительницы санкционных списков в минфине США
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента
Военнослужащий на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
Разведение сил должно завершиться в течение 30 дней, заявили в ДНР
Обрушение моста на Тайване попало на видео
Обрушение моста на Тайване попало на видео
Заседание Верховной рады Украины
В Раде предложили ввести спецпошлину на импорт электроэнергии из России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
23:10Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
23:00Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
22:55Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине
22:47Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва
22:35Трамп назвал конгрессмена Шиффа мошенником
22:24В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
22:18Захарова указала на двойные стандарты Запада в борьбе с фейками
22:17Помпео пригрозил прекратить обмен разведданными с Италией
Лента новостейМолния