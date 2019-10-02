В Баварии двое неизвестных открыли стрельбу возле рынка

По данным правоохранительных органов, около 18.00 (19.00 мск) в полицию поступил телефонный звонок о стрельбе. Прибывший на место патруль обнаружил тело первой жертвы. Около половины седьмого (19.30 мск) поступило сообщение о новой перестрелке, один человек получил тяжелые ранения, сообщает издание.

Предполагается, что нападавшие скрылись на автомобиле, для их розысков задействован полицейский вертолет, на месте работают полицейские. Одна из свидетельниц сообщила, что слышала выстрелы и видела человека, лежавшего на парковке у местного рынка, сообщает Fokus.