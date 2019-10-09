В Германии два человека погибли при стрельбе

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Неизвестные открыли стрельбу в немецком городе Галле, в результате нападения погибли по меньшей мере два человека, сообщили в местной полиции.

🇩🇪 Imágenes del tiroteo en Halle #Alemania #Halle



La policía ha informado de un segundo tiroteo ocurrido en Landsberg, ciudad situada a 15 kilómetros de Halle #Landsberg pic.twitter.com/qW7upy8PRS — Info 288 (@info288) 9 октября 2019 г.

Отмечается, что нападавших было не менее двух, позднее одного подозреваемого задержали.

В район ЧП стянуты большие силы полиции, граждан призывают сохранять бдительность.

По данным издания Bild , стрельба произошла около синагоги, также на территорию еврейского кладбища бросили гранату. Издание сообщило, что после инцидента двух человек доставили в больницу, данных об их состоянии пока нет.

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Через некоторое время после нападения немецкие СМИ со ссылкой на полицию сообщили, что выстрелы раздались также в городе Ландсберг, который находится в пятнадцати километрах к востоку от Галле. Другие подробности пока не сообщаются.

Концерн Deutsche Bahn закрыл центральный вокзал Галле.

"Поезда следуют на центральный вокзал Лейпцига. Задержка около 15 минут", — сообщила компания в Twitter

Нападение произошло в день одного из самых важных праздников в иудаизме Йом Кипур.