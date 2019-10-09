В Германии два человека погибли при стрельбе

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Неизвестные открыли стрельбу в немецком городе Галле, в результате нападения погибли по меньшей мере два человека, сообщили в местной полиции.
🇩🇪 Imágenes del tiroteo en Halle #Alemania #Halle— Info 288 (@info288) 9 октября 2019 г.
La policía ha informado de un segundo tiroteo ocurrido en Landsberg, ciudad situada a 15 kilómetros de Halle #Landsberg pic.twitter.com/qW7upy8PRS
Отмечается, что нападавших было не менее двух, позднее одного подозреваемого задержали.
В район ЧП стянуты большие силы полиции, граждан призывают сохранять бдительность.
По данным издания Bild, стрельба произошла около синагоги, также на территорию еврейского кладбища бросили гранату. Издание сообщило, что после инцидента двух человек доставили в больницу, данных об их состоянии пока нет.
Через некоторое время после нападения немецкие СМИ со ссылкой на полицию сообщили, что выстрелы раздались также в городе Ландсберг, который находится в пятнадцати километрах к востоку от Галле. Другие подробности пока не сообщаются.
Концерн Deutsche Bahn закрыл центральный вокзал Галле.
Photos of the alleged synagogue attacker in #Halle #hal0910 https://t.co/DHI7wVDmoF pic.twitter.com/YgoavxSQCB— Sputnik (@SputnikInt) 9 октября 2019 г.
"Поезда следуют на центральный вокзал Лейпцига. Задержка около 15 минут", — сообщила компания в Twitter.
Нападение произошло в день одного из самых важных праздников в иудаизме Йом Кипур.
Российские дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших граждане России.
#BREAKING #Germany’s police arrested a suspect in #Halle: statement pic.twitter.com/bPWhNWagb9— Guy Elster (@guyelster) 9 октября 2019 г.