Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T16:58Z
https://ria.ru/20191009/1559580871.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155958/54/1559585431_33:63:1520:900_1036x0_80_0_0_3d6849369f9e2f90532b7d5bb40dada7.jpg
РИА Новости

В Германии два человека погибли при стрельбе

14:12 09.10.2019 (обновлено: 16:58 09.10.2019)
32403
© REUTERS / Marvin GaulСотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
© REUTERS / Marvin Gaul
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Неизвестные открыли стрельбу в немецком городе Галле, в результате нападения погибли по меньшей мере два человека, сообщили в местной полиции.
Отмечается, что нападавших было не менее двух, позднее одного подозреваемого задержали.
В район ЧП стянуты большие силы полиции, граждан призывают сохранять бдительность.
По данным издания Bild, стрельба произошла около синагоги, также на территорию еврейского кладбища бросили гранату. Издание сообщило, что после инцидента двух человек доставили в больницу, данных об их состоянии пока нет.
Через некоторое время после нападения немецкие СМИ со ссылкой на полицию сообщили, что выстрелы раздались также в городе Ландсберг, который находится в пятнадцати километрах к востоку от Галле. Другие подробности пока не сообщаются.
Концерн Deutsche Bahn закрыл центральный вокзал Галле.
"Поезда следуют на центральный вокзал Лейпцига. Задержка около 15 минут", — сообщила компания в Twitter.
Нападение произошло в день одного из самых важных праздников в иудаизме Йом Кипур.
Российские дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших граждане России.
4520266314988
Обсудить 10
Стрельба в ГаллеГерманияВ мире
Популярные комментарии
А сколько палестинцев убили? И никакой реакции сми.
9 октября, 14:42
Ingvar Eisen
19000013
А что палестинцы делали в синагоге? )))
9 октября, 14:51
Akkypamucm
1780007
Рекомендуем
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
Эрдоган объявил о начале турецкой военной операции в Сирии
РИА
Новости
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Задержание подозреваемых в финансировании терроризма
ФСБ пресекла деятельность сети сторонников ИГ*
В одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Лента
новостей
Перед объявлением лауреатов Нобелевской премии
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литийионных батарей
Автомобили оперативных служб на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
СМИ сообщили о выстрелах в немецком Ландсберге после инцидента в Галле
Лауреат нобелевской премии по экономике Пол Кругман. 2016 год
"Путин приказал": нобелевский лауреат обвинил Трампа в предательстве
Молоток и наручники на столе у судьи
В США девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек
В Солсбери приступили к очистке связанных с делом об отравлении Скрипалей мест
В Кремле прокомментировали публикацию NYT о "спецподразделениях ГРУ"
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
Шведский суд поставит точку в споре "Газпрома" с "Нафтогазом"
Здание офиса компании Johnson & Johnson в городе Ирвин, США
Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
Турецкие лиры
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалютах
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне, США
Всемирный банк снизил прогноз по росту российской экономики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:06Госдума направит обращение в конгресс США после инцидента с Юмашевой
18:03Немецкая полиция усилила контроль на вокзалах и в аэропортах после стрельбы
17:58НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
17:58Путин освободил Глазьева от должности советника президента
17:58Россия не прекратит межпарламентские контакты с Турцией, заявил Слуцкий
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
17:42Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
17:39Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии
17:34Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
17:34Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии проблему сирийских беженцев
17:31В ОНФ предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
17:28Эксперт считает США ответственными за начало турецкой операции в Сирии
17:26Турецкая авиация атаковала пограничный КПП в Рас эль-Айн, заявили в Сирии
Лента новостейМолния