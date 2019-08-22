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РИА Новости

СК завел дело после стрельбы в офисе фирмы в Ульяновске

10:59 22.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
САМАРА, 22 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в офисе фирмы в Ульяновске, где пострадал мужчина, сообщает СУСК по региону.
Ранее УМВД по Ульяновской области информировало, что вечером 21 августа в офисе коммерческой организации на улице Ефремова мужчина несколько раз выстрелил из ружья в оппонента. По данным СУСК, житель Ульяновска пришел в офис фирмы, где ранее работала его жена, между ним и сотрудниками организации завязался конфликт. Как отмечает следствие, работник соседнего предприятия сделал замечание зачинщику перепалки, после чего тот начал стрелять в потерпевшего из охотничьего карабина. Подозреваемый, по информации СУСК, скрылся с места преступления, но был оперативно задержан сотрудниками полиции.
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"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело о преступлении, предусмотренном частью третьей статьи 30, частью первой статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) по факту причинения огнестрельных ранений 44-летнему мужчине", - говорится в сообщении.
В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о заключении подозреваемого под стражу, уточнили в ведомстве.
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Следственный комитет РФУльяновская областьПроисшествия
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