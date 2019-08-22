В Ульяновске мужчина устроил стрельбу

САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Мужчина стрелял из ружья в офисе фирмы в Ульяновске, один человек пострадал, сообщает УМВД по региону.
"Пострадавший жив, доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, вечером в среду в офисе коммерческой организации на улице Ефремова в Ульяновске произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них несколько раз выстрелил из ружья в своего оппонента.
Отмечается, что подозреваемый задержан, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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