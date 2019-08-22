В Ульяновске мужчина устроил стрельбу

САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Мужчина стрелял из ружья в офисе фирмы в Ульяновске, один человек пострадал, сообщает УМВД по региону.

По данным ведомства, вечером в среду в офисе коммерческой организации на улице Ефремова в Ульяновске произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них несколько раз выстрелил из ружья в своего оппонента.