При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Восемь человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, сообщили в полиции.
Как сообщает издание Hessenschau, неизвестный или группа неизвестных открыли стрельбу в двух местных кальянных. По его информации, три человека убиты в кальянной в районе Хоймаркт в центре города, еще пятеро - в заведении в районе Кессельштади.
Hanauer Anzeier со ссылкой на собственную информацию передает, что нападавший был один. "Преступник ворвался в кальянную и букмекерскую контору на Курт-Шумахер-Плац. Чтобы попасть внутрь зала для курения, мужчина позвонил. В зале для курения он начал стрелять", - сообщает издание.
После этого подозреваемый, по данным Hanauer Anzeier, открыл стрельбу в киоске в районе Хоймаркт.
Нападавшие пока не найдены, мотивы преступления также не установлены. Уголовная полиция попросила свидетелей предоставить информацию о происшествии.
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