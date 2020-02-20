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2020-02-20T04:20+0300
https://ria.ru/20200220/1564989109.html
При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек
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РИА Новости

При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек

02:09 20.02.2020 (обновлено: 04:20 20.02.2020)
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© REUTERS / KAI PFAFFENBACHСтрельба в Ханау
Стрельба в Ханау
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Восемь человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, сообщили в полиции.
Как сообщает издание Hessenschau, неизвестный или группа неизвестных открыли стрельбу в двух местных кальянных. По его информации, три человека убиты в кальянной в районе Хоймаркт в центре города, еще пятеро - в заведении в районе Кессельштади.
Hanauer Anzeier со ссылкой на собственную информацию передает, что нападавший был один. "Преступник ворвался в кальянную и букмекерскую контору на Курт-Шумахер-Плац. Чтобы попасть внутрь зала для курения, мужчина позвонил. В зале для курения он начал стрелять", - сообщает издание.
После этого подозреваемый, по данным Hanauer Anzeier, открыл стрельбу в киоске в районе Хоймаркт.
Нападавшие пока не найдены, мотивы преступления также не установлены. Уголовная полиция попросила свидетелей предоставить информацию о происшествии.
Полиция
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ГессенГерманияВ мире
Популярные комментарии
А вот если бы в России это произошло коментариев за 1000 зашкалило. Либаристам на месяц хватило бы запаса пообсасывать какая власть плохая что допустила такой бардак.
20 февраля, 03:15
СПСеня Прокоп
230001435
Мне мусульман не жалко.
20 февраля, 02:19
Александр Фостерс
12511114
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