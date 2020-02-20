При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек

Hanauer Anzeier со ссылкой на собственную информацию передает, что нападавший был один. "Преступник ворвался в кальянную и букмекерскую контору на Курт-Шумахер-Плац. Чтобы попасть внутрь зала для курения, мужчина позвонил. В зале для курения он начал стрелять", - сообщает издание.