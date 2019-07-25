Случаи задержания судов с российским экипажем в 2016-2019 годах

2019
25 июля Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе". Утверждается, что в порт судно зашло под именем NIKA SPIRIT. Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели санкционированный украинским судом обыск на судне, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Также они допросили экипаж. Само судно признали вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.
В ноябре 2018 года три украинских военных корабля нарушили российскую границу и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали нарушителей.
В ночь на 17 июля северокорейские пограничники задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8" принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания". Судно было отконвоировали в Вонсан. На борту 17 членов экипажа, в том числе два гражданина Южной Кореи. Причиной задержания судна КНДР назвало нарушение водных границ страны российскими рыбаками. При этом, по сообщению компании-судовладельца, сейнер шел обычным путем и не пересекал 12-мильную зону.
1 февраля стало известно, что власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков. Судно ESER под флагом Панамы, следовавшее из этой страны в Танжер (Марокко), было задержано, когда сделало вынужденную остановку в порту Прая на Кабо-Верде после смерти одного из членов экипажа. Согласно заявлению уголовной полиции Кабо-Верде, после проверки судна было конфисковано 260 тюков общим весом 9,57 тонны. В результате проведенного анализа было установлено, что в тюках содержится кокаин. В Кабо-Верде состоялся суд над задержанными моряками из РФ, им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, обвинения не предъявлены, идет расследование. По данным "Морского бюллетеня", владельцем судна является панамская компания Ecolive de Panama.
17 января стало известно, что сухогруз Мурманского морского пароходства "Кузьма Минин" арестовали за долги судовладельца. 18 декабря сухогруз сел на мель у юго-западных берегов Британии. Судно застряло в нескольких метрах от берега в бухте Фалмут в графстве Корнуолл. На борту судна находилось 18 членов экипажа, все они граждане России. Спустя несколько часов после инцидента судно было снято с мели, через несколько дней осмотрено водолазами, которые обнаружили незначительные повреждения корпуса. 3 января 2019 года британские власти проинформировали российское посольство о том, что сухогруз, ранее задержанный в порту Фалмут ввиду неудовлетворительного технического состояния, был по решению суда арестован "в качестве меры по обеспечению исполнения долговых обязательств судовладельца перед одним из своих контрагентов".
2018
29 сентября стало известно о задержании в Южной Корее российского судна "Севастополь" с 12 членами экипажа, принадлежащего владивостокской компании "Гудзон". "Севастополь" находился в Южной Корее в связи с ремонтом. В августе в МИД Южной Кореи сообщили о начале проверки судна "Севастополь" в Пусане. Его подозревали в нарушении решений Совбеза ООН. Ранее США внесли в санкционный список по Северной Корее две российские компании и шесть судов, в том числе "Судоходную компанию Гудзон" и судно "Севастополь". Американский Минфин утверждал, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море. Поставки нефти-сырца и нефтепродуктов в Северную Корею ограничены резолюцией 2379 Совбеза ООН, утвержденной в декабре 2017 года. 2 октября южнокорейские власти сняли ограничения на выход из порта судна. При этом причины задержания официально так и не назвали.
24 сентября в испанском порту Мотриль (провинция Гранада, автономное сообщество Андалусия) задержали судно "Заполярье", принадлежащее Мурманскому морскому пароходству. Судно с 1 июля находилось у берегов Сеуты (испанский анклав на севере Африки, граница с Марокко), куда прибыло на дозаправку из Таррагоны (Каталония), где загрузило 22 тонны технической соли для дорог и намеревалось направиться в британский Тис. Однако из-за возникших у судовладельца финансовых проблем и отсутствия топлива "Заполярье" так и не смогло продолжить путь. Кроме того, у судна 14 августа истекло большинство сертификационных документов. В сентябре "Заполярье" было направлено в порт Мотриля (Андалусия). В феврале 2019 года посол РФ в Испании Юрий Корчагин сообщил, что судно будет оставаться в испанском порту до урегулирования всех финансовых проблем.
23 августа полиция ЮАР задержала российский сухогруз "Лада" (Lada) компании "Трансфлот" (Санкт-Петербург) в порту города Порт-Элизабет. Оно направлялось из мадагаскарского города Тулиара в нигерийский Лагос. Судно стали исследовать после того, как оно отгрузило в порту 14 контейнеров. Сухогруз перевозил в том числе промышленную взрывчатку, на которую не были оформлены соответствующие документы.
"Трансфлот" экстренно дооформил необходимые бумаги, и 8 сентября судно покинуло Порт-Элизабет.
10 августа в морском порту Херсон (Украина) был задержан российский танкер "Механик Погодин". Формальной причиной подобных действий стало финансирование строительства судна в 2011 году компанией АО "ВЭБ-Лизинг", в отношении которой на территории Украины действуют санкции. Однако с 2011 года единственным владельцем судна является компания "В.Ф. Танкер", которая, как заявляют в самой компании, эксплуатирует его по собственному усмотрению. Тем не менее, в Киеве отметили, что судно будет оставаться заблокированным в порту Херсона еще три года. Также украинские власти не исключали возможной конфискации судна и его продажи на аукционе. Через месяц после незаконного задержания судна "Механик Погодин" компания "В.Ф. Танкер" приняла решение о полной смене команды. В Россию вернулись все 12 членов экипажа, включая капитана.
29 июня стало известно, что российское судно "Палладий" задержано в южнокорейском Пусане после жалобы моряков на долги по зарплате. Моряки не могли вернуться в Россию, так как по закону расходы на приобретение билетов должен нести судовладелец, но он заявил, что на это нет средств. В августе 2018 года владелец "Палладия", прибывший на судно, пока оно пережидало шторм в море, взял на себя функции капитана и приказал двигаться в сторону Японии, несмотря на отсутствие документов. Судно не останавливалось, игнорируя требования береговой охраны, и лишь после того, как вызвали вертолет и спустили десант, его задержали. После этого четырех человек – судовладельца, капитана, старшего механика и одного из матросов – поместили под домашний арест.
Позднее были задержаны еще двое россиян. В марте суд в Южной Корее признал виновными судовладельца и пятерых моряков, они получили от двух с половиной лет тюрьмы и до десяти месяцев условно. В апреле 2019 года трое моряков с российского судна "Палладий" вернулись в Россию.
В июне в Стамбуле было арестовано российское судно Streamline. Судно шло из Ростова-на-Дону в Стамбул на ремонт, после чего экипаж должен был вернуться в Россию. Когда судно встало на рейд, оно было арестовано за долги его предыдущего владельца в полмиллиона долларов. Экипаж судна – 11 российских моряков.
Адвокаты компании-судовладельца Akca Shipping требуют снять арест с судна и разрешить ему следовать на ремонт в док, российский экипаж сухогруза требует у судовладельца выплаты задолженности. Моряки дважды объявляли голодовку и угрожали перекрыть Босфор.
25 марта украинские пограничники задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они имеют российское гражданство, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы. Условием возвращения домой рыбаков судна "Норд" является получение ими паспорта Украины. Они считают это несправедливым и незаконным, потому что каждый человек в соответствии с международным правом вправе выбрать себе гражданство, свободно передвигаться.
18 мая судно "Северная земля" Мурманского пароходства, было арестовано в испанском порту Авилеса (Астурия) в связи с судебным иском Гибралтара за неуплату 200 тысяч евро за его дозаправку. В феврале 2019 года посол РФ в Испании Юрий Корчагин сообщил, что судно будет оставаться в испанском порту до урегулирования всех финансовых проблем.
2017
15 июня северокорейскими пограничниками была задержана российская яхта с тремя членами экипажа, в северо-западной части Японского моря. Судно шло с Тайваня во Владивосток.
Российская яхта перед отправлением в Россию проходила двухмесячный ремонт в Японии.
Северокорейские пограничники по ошибке приняли ее за браконьерскую шхуну из-за небольших размеров и тихого хода. Когда недоразумение выяснилось, яхту и экипаж отпустили. 17 июня судно вышло из порта Раджин (КНДР) и направилось в порт Зарубино (Россия).
5 марта береговой охраной западно-ливийского города Завия в прибрежных водах Ливии был задержан российский сухогруз "Мерле" с семью гражданами РФ на борту. Судно, принадлежащее компании "MT group" из Санкт-Петербурга, было отконвоировано в порт Триполи. В конце апреля пять российских моряков с судна "Мерле" были освобождены и вернулись в Россию, а 4 мая остававшихся в плену в Ливии капитана судна "Мерле" и старшего помощника также освободили, и они вернулись в Россию.
2016
В ночь с 28 на 29 июня танкер "Теметерон" был задержан в 17 морских милях от ливийского побережья. Экипаж состоял из трех граждан России (капитан судна из Севастополя, еще двое из Керчи и Ростова-на-Дону), а также пяти граждан Украины и одного гражданина Греции. Танкер принадлежит греческой фирме, судно работало под флагом Белиза. Экипаж обвинили в провозе контрабанды. 2 марта 2017 года были освобождены шесть членов интернационального экипажа судна, в том числе один гражданин России. 9 октября 2018 года суд Триполи (Ливия) приговорил двух российских моряков с судна "Теметерон" к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения. Они были признаны виновными в контрабанде нефтепродуктов и нелегальном пересечении государственной границы.
14 мая северокорейская береговая охрана задержала яхту "Элфин" с российскими спортсменами. На борту были капитан и четыре члена экипажа. Сначала на берег в КНДР был доставлен капитан "Элфин", а потом и яхта. 15 мая яхту отпустили. КНДР заверила, что она была задержана по недоразумению. Корейская сторона пояснила, что рыбаки увидели на борту проплывавшей мимо в Японском море яхты надписи на корейском языке, поскольку она возвращалась с регаты в южнокорейском порту Пусан. Это насторожило рыбаков, которые перестраховались и решили продемонстрировать "бдительность".
1 января в порту Эльсинор (Дания) из-за инцидента с опасным маневрированием был задержан экипаж российского сухогруза "Иван Бобров", следовавшего из Великобритании в Ригу для погрузки пиломатериалов. После этого членов экипажа судна направили на освидетельствование на алкоголь, в ходе которого было выявлено незначительное превышение алкоголя в крови у капитана, его старшего помощника и механика. Капитан был задержан датской полицией до 15 января, еще двое членов экипажа должны были быть депортированы 9 января, но произошла задержка. 21 января стало известно о возвращении в Россию старшего помощника капитана и механика судна. Сухогруз вскоре после инцидента покинул порт в Дании.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости