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Биография Михаила Плетнева

07:3714.04.2017
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Дирижер Михаил Плетнев
© РИА Новости. Владимир Вяткин

Пианист, дирижер, композитор Михаил Васильевич Плетнев родился 14 апреля 1957 года в Архангельске в семье профессиональных музыкантов. Его отец окончил институт (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных, был баянистом, мать — пианисткой.
Вскоре после рождения Михаила семья Плетневых переехала в Саратов, затем в Казань.

Михаил Плетнев учился в музыкальной школе-десятилетке при Казанской государственной консерватории, затем в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. В 16 лет он стал лауреатом Международного юношеского фортепианного конкурса в Париже.

С 1974 года обучался в Московской консерватории, сначала в классе профессора Якова Флиера, а затем — в классе профессора Льва Власенко.

В 1979 году Плетнев с отличием окончил консерваторию, в 1981 году — аспирантуру в классе Власенко.

В 1977 году, будучи студентом, пианист завоевал Первую премию на Всесоюзном конкурсе пианистов в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), в 1978 году — Первую премию и Золотую медаль VI Международного конкурса имени П.И. Чайковского.

С этого времени началась его интенсивная концертная деятельность. Он выступал по всему миру с сольными программами, а также вместе с известными коллективами мира — филармоническими оркестрами Берлина, Лондона, Мюнхена, Израиля, Чехии; симфоническими оркестрами Сан-Франциско, Питтсбурга, Берлина; Национальным оркестром Франции и многими другими.

В 1980 году Михаил Плетнев дебютировал как дирижер, после чего выступал в качестве приглашенного дирижера со многими ведущими оркестрами страны.

© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Дирижер Михаил Плетнев

В 1990 году Плетнев создал Российский национальный оркестр (РНО), художественным руководителем и главным дирижером которого он является в настоящее время. Под его руководством коллектив завоевал репутацию одного из лучших оркестров мира.

За прошедшие сезоны маэстро и РНО представили ряд монографических программ, посвященных Иоганну Себастьяну Баху, Францу Шуберту, Роберту Шуману, Феликсу Мендельсону, Иоганнесу Брамсу, Петру Чайковскому, Александру Скрябину, Дмитрию Шостаковичу и другим композиторам.

В октябре 2007 года состоялся дебют Михаила Плетнева в качестве оперного дирижера на сцене Большого театра в опере Чайковского "Пиковая дама". В последующие годы им были осуществлены концертные исполнения опер "Алеко" и "Франческа да Римини" Сергея Рахманинова, "Кармен" Жоржа Бизе, "Майская ночь" Николая Римского-Корсакова.

Михаил Плетнев также выступает в качестве приглашенного дирижера с такими ведущими музыкальными коллективами, как Mahler Chamber Orchestra, Concertgebouw Orchestra, оркестр Philharmonia, Лондонский симфонический оркестр, симфонический оркестр Бирмингема, Филармонический оркестр Лос-Анджелеса, Токийский филармонический оркестр.

В 2006 году был создан Фонд поддержки национальной культуры Михаила Плетнева.

Как композитор Плетнев написал Триптих для симфонического оркестра, Фантазию для скрипки с оркестром, Каприччио для фортепиано с оркестром, фортепианные переложения сюит из музыки балетов "Щелкунчик" и "Спящая красавица" Петра Чайковского, "Анна Каренина" Родиона Щедрина, Альтовый концерт, переложение для кларнета Скрипичного концерта Бетховена.

В 2014 году Плетнев выступил инициатором фестиваля музыки Рахманинова в музее-усадьбе композитора в Ивановке. Второй фестиваль состоялся в 2016 году.

Михаил Плетнев — народный артист РСФСР (1989). Лауреат премии Ленинского комсомола (1978), Государственной премии РСФСР (1982). Является лауреатом трех Государственных премий Российской Федерации в области литературы и искусства (1993, 1995, 2005), лауреатом премии президента РФ в области литературы и искусства (2001).

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III (2007) и IV степеней (1997).

В 2005 году Михаил Плетнев был удостоен престижной американской премии "Грэмми" в номинации "За лучшее исполнение камерной музыки".

В 2013 году ему была присуждена Платоновская премия.

Плетнев является почетным профессором Московской консерватории имени П.И. Чайковского.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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