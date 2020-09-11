https://ria.ru/20200911/popravki-1577109106.html

Глава комитета Госдумы выступила против поправок в Семейный кодекс

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева считает, что предложенные сенаторами поправки в Семейный кодекс, касающиеся брака и... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T18:06

2020-09-11T18:06

2020-09-11T18:06

анна кузнецова

тамара плетнева

общество

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей <a href="http://ria.ru/person_Tamara_Pletneva/" target="_blank" data-auto="true">Тамара Плетнева</a> считает, что предложенные сенаторами поправки в Семейный кодекс, касающиеся брака и усыновления, слишком объемны, изменения должны вноситься постепенно.Ранее сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий в России браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил пол, также документ запрещает усыновление детей такими парами. Авторами инициативы стали руководитель временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ <a href="http://ria.ru/person_Elena_Mizulina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Мизулина</a>, а также сенаторы <a href="http://ria.ru/person_Elena_Afanaseva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Афанасьева</a>, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bashkin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Башкин</a>, Римма Галушина, <a href="http://ria.ru/person_maksim-kavdzharadze/" target="_blank" data-auto="true">Максим Кавджарадзе</a>, <a href="http://ria.ru/person_Ljudmila_Narusova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Нарусова</a>.Ранее СМИ сообщали, что детский омбудсмен <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a> дала отрицательное заключение на законопроект о внесении поправок в Семейный кодекс, разработанный под руководством Мизулиной.Она отметила, что в России есть хороший Семейный кодекс, в который постепенно вносятся поправки. "Жизнь движется, конечно, требует каких-то корректировок, но не так же", - добавила <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Pletnev/" target="_blank" data-auto="true">Плетнева</a>.

https://ria.ru/20200826/semya-1576326809.html

https://ria.ru/20200805/1575366128.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, тамара плетнева, общество