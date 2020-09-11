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Глава комитета Госдумы выступила против поправок в Семейный кодекс
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева считает, что предложенные сенаторами поправки в Семейный кодекс, касающиеся брака и... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T18:06
2020-09-11T18:06
анна кузнецова
тамара плетнева
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей <a href="http://ria.ru/person_Tamara_Pletneva/" target="_blank" data-auto="true">Тамара Плетнева</a> считает, что предложенные сенаторами поправки в Семейный кодекс, касающиеся брака и усыновления, слишком объемны, изменения должны вноситься постепенно.Ранее сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий в России браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил пол, также документ запрещает усыновление детей такими парами. Авторами инициативы стали руководитель временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ <a href="http://ria.ru/person_Elena_Mizulina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Мизулина</a>, а также сенаторы <a href="http://ria.ru/person_Elena_Afanaseva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Афанасьева</a>, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bashkin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Башкин</a>, Римма Галушина, <a href="http://ria.ru/person_maksim-kavdzharadze/" target="_blank" data-auto="true">Максим Кавджарадзе</a>, <a href="http://ria.ru/person_Ljudmila_Narusova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Нарусова</a>.Ранее СМИ сообщали, что детский омбудсмен <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a> дала отрицательное заключение на законопроект о внесении поправок в Семейный кодекс, разработанный под руководством Мизулиной.Она отметила, что в России есть хороший Семейный кодекс, в который постепенно вносятся поправки. "Жизнь движется, конечно, требует каких-то корректировок, но не так же", - добавила <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Pletnev/" target="_blank" data-auto="true">Плетнева</a>.
https://ria.ru/20200826/semya-1576326809.html
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анна кузнецова, тамара плетнева, общество

Глава комитета Госдумы выступила против поправок в Семейный кодекс

18:06 11.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 декабря 2017
Председатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева считает, что предложенные сенаторами поправки в Семейный кодекс, касающиеся брака и усыновления, слишком объемны, изменения должны вноситься постепенно.
Ранее сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий в России браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил пол, также документ запрещает усыновление детей такими парами. Авторами инициативы стали руководитель временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина, а также сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова.
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Ранее СМИ сообщали, что детский омбудсмен Анна Кузнецова дала отрицательное заключение на законопроект о внесении поправок в Семейный кодекс, разработанный под руководством Мизулиной.
"Молодец Кузнецова. И я так же считаю. Она не поправки сделала, она по сути дела написала новый Семейный кодекс, там сколько листов, там все подряд. Так же, как делала тогда Уголовный кодекс. Потом пришло две тысячи поправок сразу, поэтому я его не поддерживаю, не знаю, как комитет. Я лично нет", - сказала Плетнева РИА Новости.
Она отметила, что в России есть хороший Семейный кодекс, в который постепенно вносятся поправки. "Жизнь движется, конечно, требует каких-то корректировок, но не так же", - добавила Плетнева.
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Анна КузнецоваТамара ПлетневаОбщество
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