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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210405/kurentzis-1603995795.html
Как Курентзис делает Дом радио в Петербурге местом силы
Как Курентзис делает Дом радио в Петербурге местом силы
Полтора года назад Теодор Курентзис и его оркестр и хор musicAeterna переехали из Перми в Санкт-Петербург. Жители города поначалу волновались за отданный... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T08:00
2021-04-05T09:06
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Ольга Распопова. Полтора года назад Теодор Курентзис и его оркестр и хор musicAeterna переехали из Перми в Санкт-Петербург. Жители города поначалу волновались за отданный музыкантам Дом радио, но, видимо, зря. О том, как, приглашая творческих людей из самых разных сфер, дирижер превращает исторический особняк в новое место силы, о лестницах, на которых можно заблудиться, о приглушенном свете и чувствах — в материале РИА Новости. Храм музыки"И ваш телефон сюда положите, пожалуйста", — строго полушепотом говорит девушка в черном, показывая на шкаф со множеством ячеек, напоминающий библиотечный стеллаж с карточками. Смартфон запирают на ключ. Выход из зоны комфорта только начинается. В полумраке гулко звучат шаги — стягиваются зрители. Им указывают на лестницу наверх: "Идите обязательно по левой". Кажется, должность сотрудницы называется капельдинер — с немецкого это "служащий капеллы". Здесь действительно атмосфера храма — даже в воздухе едва ощутимо пахнет ладаном.Большой зал с высоким выбеленным потолком видел многое: в 1942-м здесь записывали и репетировали знаменитую Седьмую, или Ленинградскую, симфонию Дмитрия Шостаковича, которая стала символом блокадного сопротивления. Сегодня вечером перед сочинениями Мессиана тут будет лекция.Таков порядок: сначала ликбез, потом концерт. И это еще упрощенная схема: иногда Курентзис водит зрителей по этажам (и сразу почему-то вспоминается сказка про Нильса и его заколдованную дудочку). Курентзиса сегодня не будет: играет квартет. Лектор, высокая брюнетка с бархатным голосом, рассказывает, как Мессиана вдохновляло пение птиц. Публика — очень разная. Новая резиденция musicAeterna, наверное, теперь самая модная и при этом таинственная из культурных локаций Петербурга. Афиш по городу не клеят, рекламы не дают, огромной вывески на здании нет. В общем, место для посвященных. Византийский баухаусА ведь сначала многие петербуржцы были недовольны. Еще в июне 2019-го пошли слухи, что Теодору Курентзису после того, как он оставит пост худрука Пермского театра оперы и балета, отдадут Дом радио. И, помимо оркестра, там разместятся дорогой ресторан и отель. Однако бывших обитателей удачно расселили, и musicAeterna принялся обживать новое пространство. А через три месяца началась пандемия. Но коллектив из 150 человек, который после переезда из Перми лишился государственной поддержки, выжил — нашелся спонсор. Никого не уволили, хотя и сократили зарплаты. Об этом перед концертом рассказал директор musicAeterna в России Дмитрий Озерков, по совместительству заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа. Идея пригласить музейного куратора заниматься делами оркестра кажется на первый взгляд странной, но только не для Курентзиса: он добивается в новом пространстве сплава всех искусств. Продолжатся сложные мультимедийные проекты, в которых музыку сочетают, например, с артом, кинематографом, танцем. "Чтобы достучаться до современного зрителя, нужно воздействовать на все органы чувств", — добавляет Озерков.Так, в конце марта на фасаде Дома радио показывали проекцию картины Караваджо, которая превращалась в современное искусство под саундтрек Дмитрия Мазурова. К концу апреля запустят ежегодный фестиваль немого кино "Интертитры", который, помимо Дома радио, также будет проходить на площадках Ленфильма и Эрмитажа. Наконец, с осени мастер-классы по театральному мастерству начнет вести Клаудиа Кастеллуччи, одна из ведущих мировых хореографов в современном танце. Да, и в "Клабхаусе" Дом радио, конечно, уже есть. Место силыПосле переселения стало ясно: это тот случай, когда дом очень подходит хозяевам. Здесь ведь десятилетиями царил культ звука — и высоких технологий. "В советское время многие артисты приезжали сюда записываться даже из Москвы — настолько были хорошие студии", — рассказывает Дмитрий Озерков. Аппаратная — помещение с историческим оборудованием Tesla, откуда вели эфиры на всю страну, ведь вещание из Дома радио не прекращали даже во время войны. Музыканты используют эту опцию по максимуму: во всех студиях кто-то репетирует. В одной пел хор, за которым через стеклянное окно пристально наблюдал Виталий Полонский, главный хормейстер musicAeterna. Чтобы попасть в его коллектив, ставший открытием на фестивале в Зальцбурге в 2017-м, просто мастерства и таланта мало. "Нужна еще психоэнергетическая совместимость", — улыбается Полонский. По его словам, Дом радио должен стать местом силы, причем не только для узкого круга. "Здесь можно перезарядить себя, чтобы потом созидать — на любом поприще. К нам приходят за вдохновением, а не только за прекрасно исполненной музыкой". МедитируйтеПосле лекции публику приглашают в фойе. Именно здесь и состоится концерт. Зрители, рассаженные по трем секторам, в темноте не видят друг друга. Более-менее освещены только музыканты.Среди гостей — ухоженная дама в синей шляпке и молоденькая девушка в модных кроссовках. Бабушка и внучка. Одна — бывшая пианистка, была знакома с Шостаковичем, другая в десять лет забросила музыкальную школу и теперь учится в СПбГУ на экономиста. Причем внучка привела на концерт бабушку, а не наоборот: "Я просто знала, что нам обеим понравится, хотя у нас очень разные вкусы, и не ошиблась. Теперь вот часто ходим". В полуосвещенном зале обычному слушателю трудновато: фрески в стиле Возрождения на потолке (цветы, ангелы, амфоры) видно плохо, телефона нет, страшно, что скрипнет складной стул.Музыканты начинают играть, и через несколько минут оказываешься в другой реальности. Там, где нет посторонних мыслей. В том самом саду Мессиана, где поют птицы, которые подсказали ему эти ноты. Звук, как луч, пробивающий темноту, постепенно совпадает с ударами сердца. Чувство, знакомое тем, кто умеет медитировать. После концерта некоторые все же рискнули пойти по другой лестнице — не той, что указали вначале. Капельдинер предупреждает: "Аккуратнее, тут можно заблудиться. Лестницы пересекаются — лабиринт, как в Хогвартсе. Дом ведь строили для Благородного собрания. Видимо, тут назначали тайные встречи и предусматривали пути отступления". Посетители спускаются в гардероб, достают из шкафчика телефоны, и загораются экраны со списком пропущенных сообщений и звонков. Магия закончилась, пора обратно в реальность.
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Как Курентзис делает Дом радио в Петербурге местом силы

08:00 05.04.2021 (обновлено: 09:06 05.04.2021)
 
© Фото : пресс-служба MusicAeterna/Антон ЗавьяловРоссийский дирижер греческого происхождения Теодор Курентзис
Российский дирижер греческого происхождения Теодор Курентзис - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Фото : пресс-служба MusicAeterna/Антон Завьялов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Ольга Распопова. Полтора года назад Теодор Курентзис и его оркестр и хор musicAeterna переехали из Перми в Санкт-Петербург. Жители города поначалу волновались за отданный музыкантам Дом радио, но, видимо, зря. О том, как, приглашая творческих людей из самых разных сфер, дирижер превращает исторический особняк в новое место силы, о лестницах, на которых можно заблудиться, о приглушенном свете и чувствах — в материале РИА Новости.

Храм музыки

"И ваш телефон сюда положите, пожалуйста", — строго полушепотом говорит девушка в черном, показывая на шкаф со множеством ячеек, напоминающий библиотечный стеллаж с карточками. Смартфон запирают на ключ. Выход из зоны комфорта только начинается.
В полумраке гулко звучат шаги — стягиваются зрители. Им указывают на лестницу наверх: "Идите обязательно по левой". Кажется, должность сотрудницы называется капельдинер — с немецкого это "служащий капеллы". Здесь действительно атмосфера храма — даже в воздухе едва ощутимо пахнет ладаном.
Большой зал с высоким выбеленным потолком видел многое: в 1942-м здесь записывали и репетировали знаменитую Седьмую, или Ленинградскую, симфонию Дмитрия Шостаковича, которая стала символом блокадного сопротивления. Сегодня вечером перед сочинениями Мессиана тут будет лекция.
© Фото : пресс-служба MusicAeterna/Александра МуравьеваМузыканты оркестра Теодора Курентзиса
Музыканты оркестра Теодора Курентзиса
1 из 2
Музыканты оркестра Теодора Курентзиса
© Фото : пресс-служба MusicAeterna/Александра Муравьева
© Фото : пресс-служба MusicAeterna/Александра МуравьеваМузыканты оркестра Теодора Курентзиса
Музыканты оркестра Теодора Курентзиса
2 из 2
Музыканты оркестра Теодора Курентзиса
© Фото : пресс-служба MusicAeterna/Александра Муравьева
1 из 2
Музыканты оркестра Теодора Курентзиса
© Фото : пресс-служба MusicAeterna/Александра Муравьева
2 из 2
Музыканты оркестра Теодора Курентзиса
© Фото : пресс-служба MusicAeterna/Александра Муравьева
Таков порядок: сначала ликбез, потом концерт. И это еще упрощенная схема: иногда Курентзис водит зрителей по этажам (и сразу почему-то вспоминается сказка про Нильса и его заколдованную дудочку). Курентзиса сегодня не будет: играет квартет.
Лектор, высокая брюнетка с бархатным голосом, рассказывает, как Мессиана вдохновляло пение птиц. Публика — очень разная. Новая резиденция musicAeterna, наверное, теперь самая модная и при этом таинственная из культурных локаций Петербурга. Афиш по городу не клеят, рекламы не дают, огромной вывески на здании нет. В общем, место для посвященных.

"Концерты в Доме радио проходят во мраке: настенные светильники в галерее создают эффект свечного освещения, придавая характер священнодействия. Здесь волонтеры подобны служителям культа, пристально следящим за тишиной. Есть в этом навязчивом устанавливании правил поведения момент большой наивности, но это и воспитание слушательского внимания", — считает музыковед Владимир Дудин.

Византийский баухаус

А ведь сначала многие петербуржцы были недовольны. Еще в июне 2019-го пошли слухи, что Теодору Курентзису после того, как он оставит пост худрука Пермского театра оперы и балета, отдадут Дом радио. И, помимо оркестра, там разместятся дорогой ресторан и отель.
Однако бывших обитателей удачно расселили, и musicAeterna принялся обживать новое пространство. А через три месяца началась пандемия.
© Фото : пресс-служба MusicAeterna/Александра МуравьеваРоссийский дирижер греческого происхождения Теодор Курентзис
Российский дирижер греческого происхождения Теодор Курентзис - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : пресс-служба MusicAeterna/Александра Муравьева
Российский дирижер греческого происхождения Теодор Курентзис
Но коллектив из 150 человек, который после переезда из Перми лишился государственной поддержки, выжил — нашелся спонсор. Никого не уволили, хотя и сократили зарплаты. Об этом перед концертом рассказал директор musicAeterna в России Дмитрий Озерков, по совместительству заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа.
Идея пригласить музейного куратора заниматься делами оркестра кажется на первый взгляд странной, но только не для Курентзиса: он добивается в новом пространстве сплава всех искусств.

"У нас, как говорит Теодор, тут византийский баухаус — творческое объединение, но с четкой структурой. На последнем этаже сидят композиторы, наши резиденты. Это вершина пирамиды,— объясняет Озерков. — Ниже — музыканты, потом театр и хореография. Наконец, все придуманное исполняется в первой студии и фойе — перед зрителями".

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Продолжатся сложные мультимедийные проекты, в которых музыку сочетают, например, с артом, кинематографом, танцем. "Чтобы достучаться до современного зрителя, нужно воздействовать на все органы чувств", — добавляет Озерков.
Так, в конце марта на фасаде Дома радио показывали проекцию картины Караваджо, которая превращалась в современное искусство под саундтрек Дмитрия Мазурова.
К концу апреля запустят ежегодный фестиваль немого кино "Интертитры", который, помимо Дома радио, также будет проходить на площадках Ленфильма и Эрмитажа. Наконец, с осени мастер-классы по театральному мастерству начнет вести Клаудиа Кастеллуччи, одна из ведущих мировых хореографов в современном танце. Да, и в "Клабхаусе" Дом радио, конечно, уже есть.
© Фото : пресс-служба MusicAeterna/Александра МуравьеваМузыканты оркестра Теодора Курентзиса
Музыканты оркестра Теодора Курентзиса - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : пресс-служба MusicAeterna/Александра Муравьева
Музыканты оркестра Теодора Курентзиса

Место силы

После переселения стало ясно: это тот случай, когда дом очень подходит хозяевам. Здесь ведь десятилетиями царил культ звука — и высоких технологий. "В советское время многие артисты приезжали сюда записываться даже из Москвы — настолько были хорошие студии", — рассказывает Дмитрий Озерков.
Аппаратная — помещение с историческим оборудованием Tesla, откуда вели эфиры на всю страну, ведь вещание из Дома радио не прекращали даже во время войны.

"Акустика в фойе потрясающая, сравнима с храмовой — почти как в соборе Святого Марка в Венеции", — подтверждает скрипач Владислав Песин, один из концертмейстеров musicAeterna.

Музыканты используют эту опцию по максимуму: во всех студиях кто-то репетирует. В одной пел хор, за которым через стеклянное окно пристально наблюдал Виталий Полонский, главный хормейстер musicAeterna.
© Фото : предоставлено пресс-службой MusicAeterna

Интерьер Дома радио в Санкт-Петербурге

Интерьер Дома Радио в Санкт-Петербурге
1 из 2

Интерьер Дома радио в Санкт-Петербурге

© Фото : предоставлено пресс-службой MusicAeterna
© Фото : предоставлено пресс-службой MusicAeterna

Интерьер Дома радио в Санкт-Петербурге

Интерьер Дома Радио в Санкт-Петербурге
2 из 2

Интерьер Дома радио в Санкт-Петербурге

© Фото : предоставлено пресс-службой MusicAeterna
1 из 2

Интерьер Дома радио в Санкт-Петербурге

© Фото : предоставлено пресс-службой MusicAeterna
2 из 2

Интерьер Дома радио в Санкт-Петербурге

© Фото : предоставлено пресс-службой MusicAeterna
Чтобы попасть в его коллектив, ставший открытием на фестивале в Зальцбурге в 2017-м, просто мастерства и таланта мало. "Нужна еще психоэнергетическая совместимость", — улыбается Полонский.
По его словам, Дом радио должен стать местом силы, причем не только для узкого круга. "Здесь можно перезарядить себя, чтобы потом созидать — на любом поприще. К нам приходят за вдохновением, а не только за прекрасно исполненной музыкой".

Медитируйте

После лекции публику приглашают в фойе. Именно здесь и состоится концерт. Зрители, рассаженные по трем секторам, в темноте не видят друг друга. Более-менее освещены только музыканты.
Среди гостей — ухоженная дама в синей шляпке и молоденькая девушка в модных кроссовках. Бабушка и внучка. Одна — бывшая пианистка, была знакома с Шостаковичем, другая в десять лет забросила музыкальную школу и теперь учится в СПбГУ на экономиста.
Причем внучка привела на концерт бабушку, а не наоборот: "Я просто знала, что нам обеим понравится, хотя у нас очень разные вкусы, и не ошиблась. Теперь вот часто ходим".
© Фото : пресс-служба MusicAeterna/Александра МуравьеваМузыканты оркестра Теодора Курентзиса
Музыканты оркестра Теодора Курентзиса - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : пресс-служба MusicAeterna/Александра Муравьева
Музыканты оркестра Теодора Курентзиса
В полуосвещенном зале обычному слушателю трудновато: фрески в стиле Возрождения на потолке (цветы, ангелы, амфоры) видно плохо, телефона нет, страшно, что скрипнет складной стул.
© Фото : предоставлено пресс-службой MusicAeternaИнтерьер Дома радио в Санкт-Петербурге
Интерьер Дома Радио в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой MusicAeterna
Интерьер Дома радио в Санкт-Петербурге
Музыканты начинают играть, и через несколько минут оказываешься в другой реальности. Там, где нет посторонних мыслей. В том самом саду Мессиана, где поют птицы, которые подсказали ему эти ноты. Звук, как луч, пробивающий темноту, постепенно совпадает с ударами сердца. Чувство, знакомое тем, кто умеет медитировать.

"Как-то после концерта у нас люди еще сидели минут 20, не расходились. Теодор тогда сказал: вот идеальные зрители, давай найдем и вернем их!" — рассказывает Озерков. И замечает: "Это ведь еще и история про умение остановиться и осмыслить те пути, что лежат перед тобой".

© Фото : предоставлено пресс-службой MusicAeternaИнтерьер Дома радио в Санкт-Петербурге
Интерьер Дома Радио в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой MusicAeterna
Интерьер Дома радио в Санкт-Петербурге
После концерта некоторые все же рискнули пойти по другой лестнице — не той, что указали вначале. Капельдинер предупреждает: "Аккуратнее, тут можно заблудиться. Лестницы пересекаются — лабиринт, как в Хогвартсе. Дом ведь строили для Благородного собрания. Видимо, тут назначали тайные встречи и предусматривали пути отступления".
Посетители спускаются в гардероб, достают из шкафчика телефоны, и загораются экраны со списком пропущенных сообщений и звонков. Магия закончилась, пора обратно в реальность.
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