https://ria.ru/20210405/kurentzis-1603995795.html

Как Курентзис делает Дом радио в Петербурге местом силы

Как Курентзис делает Дом радио в Петербурге местом силы

Полтора года назад Теодор Курентзис и его оркестр и хор musicAeterna переехали из Перми в Санкт-Петербург. Жители города поначалу волновались за отданный... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T08:00

2021-04-05T08:00

2021-04-05T09:06

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Ольга Распопова. Полтора года назад Теодор Курентзис и его оркестр и хор musicAeterna переехали из Перми в Санкт-Петербург. Жители города поначалу волновались за отданный музыкантам Дом радио, но, видимо, зря. О том, как, приглашая творческих людей из самых разных сфер, дирижер превращает исторический особняк в новое место силы, о лестницах, на которых можно заблудиться, о приглушенном свете и чувствах — в материале РИА Новости. Храм музыки"И ваш телефон сюда положите, пожалуйста", — строго полушепотом говорит девушка в черном, показывая на шкаф со множеством ячеек, напоминающий библиотечный стеллаж с карточками. Смартфон запирают на ключ. Выход из зоны комфорта только начинается. В полумраке гулко звучат шаги — стягиваются зрители. Им указывают на лестницу наверх: "Идите обязательно по левой". Кажется, должность сотрудницы называется капельдинер — с немецкого это "служащий капеллы". Здесь действительно атмосфера храма — даже в воздухе едва ощутимо пахнет ладаном.Большой зал с высоким выбеленным потолком видел многое: в 1942-м здесь записывали и репетировали знаменитую Седьмую, или Ленинградскую, симфонию Дмитрия Шостаковича, которая стала символом блокадного сопротивления. Сегодня вечером перед сочинениями Мессиана тут будет лекция.Таков порядок: сначала ликбез, потом концерт. И это еще упрощенная схема: иногда Курентзис водит зрителей по этажам (и сразу почему-то вспоминается сказка про Нильса и его заколдованную дудочку). Курентзиса сегодня не будет: играет квартет. Лектор, высокая брюнетка с бархатным голосом, рассказывает, как Мессиана вдохновляло пение птиц. Публика — очень разная. Новая резиденция musicAeterna, наверное, теперь самая модная и при этом таинственная из культурных локаций Петербурга. Афиш по городу не клеят, рекламы не дают, огромной вывески на здании нет. В общем, место для посвященных. Византийский баухаусА ведь сначала многие петербуржцы были недовольны. Еще в июне 2019-го пошли слухи, что Теодору Курентзису после того, как он оставит пост худрука Пермского театра оперы и балета, отдадут Дом радио. И, помимо оркестра, там разместятся дорогой ресторан и отель. Однако бывших обитателей удачно расселили, и musicAeterna принялся обживать новое пространство. А через три месяца началась пандемия. Но коллектив из 150 человек, который после переезда из Перми лишился государственной поддержки, выжил — нашелся спонсор. Никого не уволили, хотя и сократили зарплаты. Об этом перед концертом рассказал директор musicAeterna в России Дмитрий Озерков, по совместительству заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа. Идея пригласить музейного куратора заниматься делами оркестра кажется на первый взгляд странной, но только не для Курентзиса: он добивается в новом пространстве сплава всех искусств. Продолжатся сложные мультимедийные проекты, в которых музыку сочетают, например, с артом, кинематографом, танцем. "Чтобы достучаться до современного зрителя, нужно воздействовать на все органы чувств", — добавляет Озерков.Так, в конце марта на фасаде Дома радио показывали проекцию картины Караваджо, которая превращалась в современное искусство под саундтрек Дмитрия Мазурова. К концу апреля запустят ежегодный фестиваль немого кино "Интертитры", который, помимо Дома радио, также будет проходить на площадках Ленфильма и Эрмитажа. Наконец, с осени мастер-классы по театральному мастерству начнет вести Клаудиа Кастеллуччи, одна из ведущих мировых хореографов в современном танце. Да, и в "Клабхаусе" Дом радио, конечно, уже есть. Место силыПосле переселения стало ясно: это тот случай, когда дом очень подходит хозяевам. Здесь ведь десятилетиями царил культ звука — и высоких технологий. "В советское время многие артисты приезжали сюда записываться даже из Москвы — настолько были хорошие студии", — рассказывает Дмитрий Озерков. Аппаратная — помещение с историческим оборудованием Tesla, откуда вели эфиры на всю страну, ведь вещание из Дома радио не прекращали даже во время войны. Музыканты используют эту опцию по максимуму: во всех студиях кто-то репетирует. В одной пел хор, за которым через стеклянное окно пристально наблюдал Виталий Полонский, главный хормейстер musicAeterna. Чтобы попасть в его коллектив, ставший открытием на фестивале в Зальцбурге в 2017-м, просто мастерства и таланта мало. "Нужна еще психоэнергетическая совместимость", — улыбается Полонский. По его словам, Дом радио должен стать местом силы, причем не только для узкого круга. "Здесь можно перезарядить себя, чтобы потом созидать — на любом поприще. К нам приходят за вдохновением, а не только за прекрасно исполненной музыкой". МедитируйтеПосле лекции публику приглашают в фойе. Именно здесь и состоится концерт. Зрители, рассаженные по трем секторам, в темноте не видят друг друга. Более-менее освещены только музыканты.Среди гостей — ухоженная дама в синей шляпке и молоденькая девушка в модных кроссовках. Бабушка и внучка. Одна — бывшая пианистка, была знакома с Шостаковичем, другая в десять лет забросила музыкальную школу и теперь учится в СПбГУ на экономиста. Причем внучка привела на концерт бабушку, а не наоборот: "Я просто знала, что нам обеим понравится, хотя у нас очень разные вкусы, и не ошиблась. Теперь вот часто ходим". В полуосвещенном зале обычному слушателю трудновато: фрески в стиле Возрождения на потолке (цветы, ангелы, амфоры) видно плохо, телефона нет, страшно, что скрипнет складной стул.Музыканты начинают играть, и через несколько минут оказываешься в другой реальности. Там, где нет посторонних мыслей. В том самом саду Мессиана, где поют птицы, которые подсказали ему эти ноты. Звук, как луч, пробивающий темноту, постепенно совпадает с ударами сердца. Чувство, знакомое тем, кто умеет медитировать. После концерта некоторые все же рискнули пойти по другой лестнице — не той, что указали вначале. Капельдинер предупреждает: "Аккуратнее, тут можно заблудиться. Лестницы пересекаются — лабиринт, как в Хогвартсе. Дом ведь строили для Благородного собрания. Видимо, тут назначали тайные встречи и предусматривали пути отступления". Посетители спускаются в гардероб, достают из шкафчика телефоны, и загораются экраны со списком пропущенных сообщений и звонков. Магия закончилась, пора обратно в реальность.

https://ria.ru/20201204/kurentzis-1587535577.html

https://ria.ru/20201220/garifullina-1588819410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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