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Российский пианист Михаил Плетнев с успехом выступил в Греции - РИА Новости, 16.02.2023
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Культура
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Российский пианист Михаил Плетнев с успехом выступил в Греции
Российский пианист Михаил Плетнев с успехом выступил в Греции - РИА Новости, 16.02.2023
Российский пианист Михаил Плетнев с успехом выступил в Греции
Российский пианист Михаил Плетнев с большим успехом выступил в Греции. Зрители долго не отпускали его со сцены, аплодируя и крича "браво", передает... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:45
2023-02-16T11:45
культура
новости культуры
греция
афины
михаил плетнев
сергей рахманинов
петр чайковский
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АФИНЫ, 16 фев – РИА Новости. Российский пианист Михаил Плетнев с большим успехом выступил в Греции. Зрители долго не отпускали его со сцены, аплодируя и крича "браво", передает корреспондент РИА Новости. В афинском концертном зале "Мегаро мусикис" ("Дворец музыки") Плетнев исполнил "Рапсодию на тему Паганини" Сергея Рахманинова вместе с Государственным оркестром Афин. Концерт был приурочен к 150-летию со дня рождения композитора. "Часто в русской музыке — особенно в музыке Рахманинова — внешняя трезвая рассудочность сочетается с истовой и безумной страстью. Мало кому из музыкантов удавалось так успешно показать это своеобразное сосуществование, как пианисту и дирижеру Михаилу Плетневу, чей тонкий вкус и безупречная виртуозность сделали его одним из самых идеальных исполнителей "Рапсодии" Рахманинова", — отметили организаторы концерта. Во второй части концерта оркестр исполнил симфоническую поэму "Жизнь героя" Рихарда Штрауса. Это второе выступление одного из лучших российских музыкантов в Греции за последнее время. Две недели назад в Афинах с успехом выступил скрипач Вадим Репин, исполнив концерт Петра Ильича Чайковского для скрипки с оркестром. Михаил Плетнев – советский и российский пианист, композитор и дирижер, родился 14 апреля 1957 года в Архангельске. Народный артист РСФСР, четырежды лауреат Государственных премий России. Плетнев выступал по всему миру с сольными программами и вместе с самыми прославленными оркестрами и дирижерами. В 2007 году осуществил в Большом театре постановку оперы Петра Чайковского "Пиковая дама".
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новости культуры, греция, афины, михаил плетнев, сергей рахманинов, петр чайковский
Культура, Новости культуры, Греция, Афины, Михаил Плетнев, Сергей Рахманинов, Петр Чайковский
11:45 16.02.2023
 
Российский пианист Михаил Плетнев с успехом выступил в Греции

Российский пианист Михаил Плетнев с успехом выступил в афинском "Мегаро мусикис"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкПианист, основатель и главный дирижер Российского национального оркестра Михаил Васильевич Плетнев
Пианист, основатель и главный дирижер Российского национального оркестра Михаил Васильевич Плетнев - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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АФИНЫ, 16 фев – РИА Новости. Российский пианист Михаил Плетнев с большим успехом выступил в Греции. Зрители долго не отпускали его со сцены, аплодируя и крича "браво", передает корреспондент РИА Новости.
В афинском концертном зале "Мегаро мусикис" ("Дворец музыки") Плетнев исполнил "Рапсодию на тему Паганини" Сергея Рахманинова вместе с Государственным оркестром Афин. Концерт был приурочен к 150-летию со дня рождения композитора.
"Часто в русской музыке — особенно в музыке Рахманинова — внешняя трезвая рассудочность сочетается с истовой и безумной страстью. Мало кому из музыкантов удавалось так успешно показать это своеобразное сосуществование, как пианисту и дирижеру Михаилу Плетневу, чей тонкий вкус и безупречная виртуозность сделали его одним из самых идеальных исполнителей "Рапсодии" Рахманинова", — отметили организаторы концерта.
Во второй части концерта оркестр исполнил симфоническую поэму "Жизнь героя" Рихарда Штрауса.
Это второе выступление одного из лучших российских музыкантов в Греции за последнее время. Две недели назад в Афинах с успехом выступил скрипач Вадим Репин, исполнив концерт Петра Ильича Чайковского для скрипки с оркестром.
Михаил Плетнев – советский и российский пианист, композитор и дирижер, родился 14 апреля 1957 года в Архангельске. Народный артист РСФСР, четырежды лауреат Государственных премий России. Плетнев выступал по всему миру с сольными программами и вместе с самыми прославленными оркестрами и дирижерами. В 2007 году осуществил в Большом театре постановку оперы Петра Чайковского "Пиковая дама".
Скрипач Вадим Репин - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 01:54Культура
В Афинах с огромным успехом прошло выступление российского скрипача Репина
 
КультураНовости культурыГрецияАфиныМихаил ПлетневСергей РахманиновПетр Чайковский
 
 
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