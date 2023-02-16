https://ria.ru/20230216/muzyka-1852341383.html

Российский пианист Михаил Плетнев с успехом выступил в Греции

Российский пианист Михаил Плетнев с успехом выступил в Греции - РИА Новости, 16.02.2023

Российский пианист Михаил Плетнев с успехом выступил в Греции

Российский пианист Михаил Плетнев с большим успехом выступил в Греции. Зрители долго не отпускали его со сцены, аплодируя и крича "браво", передает... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T11:45

2023-02-16T11:45

2023-02-16T11:45

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АФИНЫ, 16 фев – РИА Новости. Российский пианист Михаил Плетнев с большим успехом выступил в Греции. Зрители долго не отпускали его со сцены, аплодируя и крича "браво", передает корреспондент РИА Новости. В афинском концертном зале "Мегаро мусикис" ("Дворец музыки") Плетнев исполнил "Рапсодию на тему Паганини" Сергея Рахманинова вместе с Государственным оркестром Афин. Концерт был приурочен к 150-летию со дня рождения композитора. "Часто в русской музыке — особенно в музыке Рахманинова — внешняя трезвая рассудочность сочетается с истовой и безумной страстью. Мало кому из музыкантов удавалось так успешно показать это своеобразное сосуществование, как пианисту и дирижеру Михаилу Плетневу, чей тонкий вкус и безупречная виртуозность сделали его одним из самых идеальных исполнителей "Рапсодии" Рахманинова", — отметили организаторы концерта. Во второй части концерта оркестр исполнил симфоническую поэму "Жизнь героя" Рихарда Штрауса. Это второе выступление одного из лучших российских музыкантов в Греции за последнее время. Две недели назад в Афинах с успехом выступил скрипач Вадим Репин, исполнив концерт Петра Ильича Чайковского для скрипки с оркестром. Михаил Плетнев – советский и российский пианист, композитор и дирижер, родился 14 апреля 1957 года в Архангельске. Народный артист РСФСР, четырежды лауреат Государственных премий России. Плетнев выступал по всему миру с сольными программами и вместе с самыми прославленными оркестрами и дирижерами. В 2007 году осуществил в Большом театре постановку оперы Петра Чайковского "Пиковая дама".

https://ria.ru/20230204/repin-1849682093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, греция, афины, михаил плетнев, сергей рахманинов, петр чайковский