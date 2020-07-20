"Я благодарен судьбе за все": Давид Тухманов отмечает 80-летие

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл - РИА Новости. Народный артист России Давид Тухманов, отмечающий в понедельник своё 80-летие в Тель-Авивской квартире из-за ограничений, связанных с коронавирусом, рассказал в интервью РИА Новости о том, что с благодарностью вспоминает своих родителей, свой творческий путь и друзей, и мыслями и сердцем сегодня в России.

"Нет никакой возможности попасть в Москву. И я понимаю, что я могу работать в любом месте, в любом из домов, но человеческое общение - если без этого, то творчество все равно страдает, понимаете? Без встреч, без непосредственного живого обсуждения... Эти все виртуальные контакты - они немножко искусственны", - рассказал Тухманов в интервью РИА Новости.

В момент объявления карантина, закрытия границ и прекращения международных перелетов Давид Тухманов вместе с супругой находился в Израиле в свой квартире в одном из предместьев Тель-Авива.

"Я живу не только в Израиле. Я живу и в России, но я повторяю, что сегодня не имеет значения географическая точка, где ты находишься, имеет значение то, чем ты занимаешься, то, с кем ты связан и каков твой мир, творческие занятия твои... Так вот. Я охотно вернулся бы в какую-нибудь квартиру на Патриарших прудах, если бы это было возможно", - рассказал юбиляр.

За праздничным столом сегодня Давид Тухманов хотел бы собрать свою семью и друзей, оставшихся в Москве.

"Но, к сожалению, 80 лет - те, с кем бы хотелось встретиться и посидеть за столом и пообниматься - многие уже ушли из жизни: мои дорогие соавторы, многие исполнители. Так что, это грустно, но жизнь продолжается, солнышко светит, я стараюсь радоваться тому, что есть. Я очень сожалею, что друг моих студенческих лет, Иосиф Кобзон тоже уже ушел из жизни. Я рад, что живы мои дорогие соавторы, Юрий Энтин, с которым мы много работали и продолжаем поддерживать контакты. И Юрий Ряшенцев, сценарист, писатель, драматург, он написал либретто для моих опер "Царица" и "Иосиф и братья", так что с этими людьми я хотел бы и повидаться, и встретиться, но не получается пока", - рассказал Тухманов.

В день вручения Государственной премии 24 июня Давид Тухманов наблюдал за церемонией в эфире российских телеканалов, когда президент России Владимир Путин назвал песню "День Победы" народным гимном главного праздника страны. Тогда еще композитор надеялся к своему юбилею вернуться в Москву, однако эпидемиологическая ситуация в Израиле нарушила его планы.

В день своего 80-летия Давид Тухманов вспоминает своих родителей, много лет назад определивших его творческую судьбу. Его отец, инженер Федор Давидович Тухманов, играл на скрипке и обладал настоящим драматическим тенором. Мама Вера Карасева была профессиональным музыкантом, сочиняла мелодии для детей и дружила с семьей Гнесиных, что стало определяющим фактором при решении вопроса об образовании сына.

"И вот у мамы была такая идея фикс, сама-то она была выпускница Гнесинского училища музыкального, была хорошо знакома с замечательной семьей Гнесиных. Ну и когда пришло время, то мама меня привела к Елене Фабиановне (Гнесиной), та посмотрела, ну понятно, у меня были музыкальные способности, абсолютный слух, все, что надо. Посмотрела она на мои руки и сказала, что "его лучше учить на скрипке, а не на фортепьяно", но здесь моя мама дала некоторую осечку, потому что она так хотела, чтобы я был и пианистом, и композитором - сама-то она играла на фортепьяно и учила меня в раннем возрасте. Да, и я не стал скрипачом, а поэтому и не стал дирижером, о чем жалею", - рассказал композитор.

Именно педагоги Гнесинского училища сформировали Тухманова как музыканта и композитора, и своих учителей он вспоминает с благодарностью спустя много десятилетий.

"Но тем не менее, я окончил Гнесинскую школу по классу фортепьяно и уже в этом возрасте стал заниматься композицией, и первым моим педагогом был замечательнейший музыкант Лев Николаевич Наумов, его учениками были пианисты, которые получили мировую известность, например Плетнев. Впоследствии я учился у Фабия Евгеньевича Витачека, это тоже отпрыск семьи Гнесиных, у Александра Георгиевича Чугаева, прекрасного композитора. Так что я получил замечательное образование в Гнесинском институте по классу теории музыки и композиции", - вспоминает Тухманов.

Сочинять песни Давид Тухманов начал не сразу, первой прозвучавшей по Всесоюзному радио и получившей широкое признание стала песня "Последняя электричка". Но сам композитор больше ценит свои лирические произведения.

"Удивительно то, что одна из хороших песен, любимых мною и дорогих мне, это песня "Жил был я" на стихи Семена Кирсанова, а написана она была очень-очень давно, в самом начале 70-х годов. Мне очень нравится песня "Чистые пруды", мне нравятся вообще более лирические вещи, баллада "Ночь" на стихи Владимира Маяковского, это последние его стихи. Так что есть что-то, что мне дорого", - рассказал композитор.

Наибольшее признание композитор получил в 70-е и 80-е годы, когда написал музыку к десяткам песен, которые пела вся страна: "Как прекрасен этот мир", "Я люблю тебя, Россия", "Мой адрес Советский Союз", "Мы дети Галактики". На особом месте для композитора стоит виниловая пластинка "По волнам моей памяти", вышедшая в 1976 году в революционном для советской эстрады стиле "арт-рок".

"Это было как бы не в формате тогдашнего Гостелерадио, не случайно этот диск никогда не звучал в ту пору ни по телевидению, ни показывали его и не звучал он нигде в средствах массовой информации. Это была пластинка. И я должен сказать: этот весь проект задумывался именно как пластинка, винил, потому что другими средствами воплотить, материализовать эту сюиту не возможно бы было. Это нельзя было исполнить на концерте, не существовало какой-то группы, которая могла бы исполнить эти вещи", - рассказал Тухманов.

Последние два десятилетия Давид Тухманов посвятил оперной музыке. В Большом, Александринке и Геликон-опере была поставлена его "Царица". Недавно композитор закончил работу над оперой "Иосиф и братья" по известному библейскому сюжету. В свой юбилей музыкант мечтает о том, чтобы поставить ее на сцене одного из московских музыкальных театров, а может быть, написать еще одну.

"Я бы с удовольствие бы написал еще одну оперу, но не знаю, хватит ли у меня времени и сил на такой огромный труд... Насчет темы - я очень суеверный, пока не хочу ничего озвучивать. Браться за это тяжело и даже страшно, потому что это действительно огромный труд и требует и здоровья, и энергии, концентрации. Хватит ли уже меня на это - сказать не могу сегодня", - рассказал Тухманов.

Невозможность юбилейных торжеств и жесткие правила карантина не испортили Давиду Тухманову праздник. В день своего 80-летия он получает множество звонков и поздравлений со всего света, и прежде всего, из России.