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Худруком Российского национального оркестра назначили Александра Рудина - РИА Новости, 12.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221012/orkestr-1823492079.html
Худруком Российского национального оркестра назначили Александра Рудина
Худруком Российского национального оркестра назначили Александра Рудина - РИА Новости, 12.10.2022
Худруком Российского национального оркестра назначили Александра Рудина
Руководитель и главный дирижер Московского камерного оркестра Musica Viva Александр Рудин станет художественным руководителем Российского национального... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:29
2022-10-12T18:33
культура
новости культуры
александр рудин
ольга любимова
михаил плетнев
российский национальный оркестр
musica viva
музыка
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Руководитель и главный дирижер Московского камерного оркестра Musica Viva Александр Рудин станет художественным руководителем Российского национального оркестра, сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале."Встретилась с художественным руководителем и главным дирижером Московского камерного оркестра Musica Viva Александром Рудиным, предложила ему возглавить художественное руководство РНО. Александр Израилевич принял предложение и уже наметил первостепенную задачу – сохранение коллектива и его традиций", — говорится в публикации.Министр пожелала Рудину удачи и успехов на новой должности.Ранее в официальном Telegram-канале Российского национального оркестра сообщили, что трудовой договор с художественным руководителем и основателем Михаилом Плетневым не будет продлен.
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новости культуры, александр рудин, ольга любимова, михаил плетнев, российский национальный оркестр, musica viva, музыка
Культура, Новости культуры, Александр Рудин, Ольга Любимова, Михаил Плетнев, Российский национальный оркестр, Musica viva, Музыка
18:29 12.10.2022 (обновлено: 18:33 12.10.2022)
 
Худруком Российского национального оркестра назначили Александра Рудина

Любимова: худруком Российского национального оркестра назначили Александра Рудина

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкАлександр Рудин
Александр Рудин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Александр Рудин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Руководитель и главный дирижер Московского камерного оркестра Musica Viva Александр Рудин станет художественным руководителем Российского национального оркестра, сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
"Встретилась с художественным руководителем и главным дирижером Московского камерного оркестра Musica Viva Александром Рудиным, предложила ему возглавить художественное руководство РНО. Александр Израилевич принял предложение и уже наметил первостепенную задачу – сохранение коллектива и его традиций", — говорится в публикации.
Министр пожелала Рудину удачи и успехов на новой должности.
Ранее в официальном Telegram-канале Российского национального оркестра сообщили, что трудовой договор с художественным руководителем и основателем Михаилом Плетневым не будет продлен.
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КультураНовости культурыАлександр РудинОльга ЛюбимоваМихаил ПлетневРоссийский национальный оркестрMusica vivaМузыка
 
 
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