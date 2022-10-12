https://ria.ru/20221012/orkestr-1823492079.html

Худруком Российского национального оркестра назначили Александра Рудина

Худруком Российского национального оркестра назначили Александра Рудина - РИА Новости, 12.10.2022

Худруком Российского национального оркестра назначили Александра Рудина

Руководитель и главный дирижер Московского камерного оркестра Musica Viva Александр Рудин станет художественным руководителем Российского национального... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T18:29

2022-10-12T18:29

2022-10-12T18:33

культура

новости культуры

александр рудин

ольга любимова

михаил плетнев

российский национальный оркестр

musica viva

музыка

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Руководитель и главный дирижер Московского камерного оркестра Musica Viva Александр Рудин станет художественным руководителем Российского национального оркестра, сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале."Встретилась с художественным руководителем и главным дирижером Московского камерного оркестра Musica Viva Александром Рудиным, предложила ему возглавить художественное руководство РНО. Александр Израилевич принял предложение и уже наметил первостепенную задачу – сохранение коллектива и его традиций", — говорится в публикации.Министр пожелала Рудину удачи и успехов на новой должности.Ранее в официальном Telegram-канале Российского национального оркестра сообщили, что трудовой договор с художественным руководителем и основателем Михаилом Плетневым не будет продлен.

https://ria.ru/20221006/muzyka-1821965780.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр рудин, ольга любимова, михаил плетнев, российский национальный оркестр, musica viva, музыка