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Умер заслуженный артист России Александр Готгельф

Умер заслуженный артист России Александр Готгельф - РИА Новости, 16.10.2023

Умер заслуженный артист России Александр Готгельф

Заслуженный артист России, виолончелист Александр Готгельф умер в возрасте 74 лет, сообщила пресс-служба Российского национального оркестра. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T21:07

2023-10-16T21:07

2023-10-16T21:31

культура

общество

россия

игорь ойстрах

михаил плетнев

российский национальный оркестр

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Заслуженный артист России, виолончелист Александр Готгельф умер в возрасте 74 лет, сообщила пресс-служба Российского национального оркестра.Причина смерти музыканта не уточняется.Александр Готгельф родился в 1948 году. Окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Работал в Российском национальном оркестре с момента его основания в 1990-м. Был участником сольных и камерных концертов. В разные годы его партнерами были Наталия Шаховская, Игорь Ойстрах и Михаил Плетнев.

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общество, россия, игорь ойстрах, михаил плетнев, российский национальный оркестр