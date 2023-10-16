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Умер заслуженный артист России Александр Готгельф - РИА Новости, 16.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:07 16.10.2023 (обновлено: 21:31 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/gotgelf-1903190184.html
Умер заслуженный артист России Александр Готгельф
Умер заслуженный артист России Александр Готгельф - РИА Новости, 16.10.2023
Умер заслуженный артист России Александр Готгельф
Заслуженный артист России, виолончелист Александр Готгельф умер в возрасте 74 лет, сообщила пресс-служба Российского национального оркестра. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T21:07
2023-10-16T21:31
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Заслуженный артист России, виолончелист Александр Готгельф умер в возрасте 74 лет, сообщила пресс-служба Российского национального оркестра.Причина смерти музыканта не уточняется.Александр Готгельф родился в 1948 году. Окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Работал в Российском национальном оркестре с момента его основания в 1990-м. Был участником сольных и камерных концертов. В разные годы его партнерами были Наталия Шаховская, Игорь Ойстрах и Михаил Плетнев.
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общество, россия, игорь ойстрах, михаил плетнев, российский национальный оркестр
Культура, Общество, Россия, Игорь Ойстрах, Михаил Плетнев, Российский национальный оркестр
Умер заслуженный артист России Александр Готгельф

Заслуженный артист России Александр Готгельф умер в возрасте 74 лет

© Фото : Российский национальный оркестр/TelegramЗаслуженный артист России Александр Готгельф
Заслуженный артист России Александр Готгельф - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Фото : Российский национальный оркестр/Telegram
Заслуженный артист России Александр Готгельф. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Заслуженный артист России, виолончелист Александр Готгельф умер в возрасте 74 лет, сообщила пресс-служба Российского национального оркестра.
Причина смерти музыканта не уточняется.
Александр Готгельф родился в 1948 году. Окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Работал в Российском национальном оркестре с момента его основания в 1990-м. Был участником сольных и камерных концертов. В разные годы его партнерами были Наталия Шаховская, Игорь Ойстрах и Михаил Плетнев.
 
КультураОбществоРоссияИгорь ОйстрахМихаил ПлетневРоссийский национальный оркестр
 
 
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