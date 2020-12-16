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https://ria.ru/20201216/kontsert-1589466793.html
Российский Национальный оркестр отпразднует 30-летие концертом-сюрпризом
Российский Национальный оркестр отпразднует 30-летие концертом-сюрпризом
Российский Национальный оркестр (РНО) отпразднует свое 30-летие 16 декабря праздничными вечером в Концертном зале имени Чайковского, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:11
2020-12-16T12:11
культура
музыка
новости культуры
вадим репин
александр рудин
михаил плетнев
российский национальный оркестр
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российский Национальный оркестр (РНО) отпразднует свое 30-летие 16 декабря праздничными вечером в Концертном зале имени Чайковского, сообщили РИА Новости в пресс-службе оркестра.Авторская программа-дивертисмент, подготовленная художественным руководителем и главным дирижером РНО Михаилом Плетневым специально для этого события, станет сюрпризом для публики. Ее представят всемирно известные музыканты, знаменитые солисты, давние друзья и партнеры оркестра.В вечере примут участие: скрипачи Вадим Репин и Сергей Крылов, пианист Борис Березовский и виолончелист Александр Рудин. Их выступления сольные и в составе различных ансамблей совместно с РНО удивят зрителей выбором сочинений и новыми амплуа исполнителей. За дирижерский пульт в этот день встанет народный артист РФ Михаил Плетнев.РНО - один из ведущих симфонических оркестров России. За свою 30-летнюю историю он обрел всемирную известность и безусловное признание публики и экспертного музыкального сообщества.С момента своего существования, оркестр стал олицетворением русской музыкальной традиции и символом ее новейшей истории. "Самым убедительным послом новой России" назвала РНО американская пресса. В 2004 году РНО стал первым оркестром в истории симфонических коллективов России, получивших самую престижную музыкальную награду - Grammy.С самых первых своих шагов Российский национальный оркестр оправдывал свое название, уделяя огромное внимание концертной деятельности по России. В трудные времена, когда оркестры практически прекратили выступать в провинции, РНО начал проводить Волжские турне - грандиозный просветительский проект для зрителей Поволжья.Сегодня РНО выступает на лучших сценах мира, сотрудничает с ведущими исполнителями и дирижерами. На протяжении 11 лет в Москве проходит Большой фестиваль РНО, ставший одним из самых ожидаемых событий концертного сезона.О серьезном вкладе РНО и Михаила Плетнева в российскую культуру свидетельствует тот факт, что оркестр получил грант правительства РФ, а в 2009 году обрел государственный статус.
https://ria.ru/20201202/gmii-1587321854.html
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музыка, новости культуры, вадим репин, александр рудин, михаил плетнев, российский национальный оркестр

Российский Национальный оркестр отпразднует 30-летие концертом-сюрпризом

12:11 16.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВо время концерта в рамках Большого фестиваля РНО
Во время концерта в рамках Большого фестиваля РНО - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российский Национальный оркестр (РНО) отпразднует свое 30-летие 16 декабря праздничными вечером в Концертном зале имени Чайковского, сообщили РИА Новости в пресс-службе оркестра.
Авторская программа-дивертисмент, подготовленная художественным руководителем и главным дирижером РНО Михаилом Плетневым специально для этого события, станет сюрпризом для публики. Ее представят всемирно известные музыканты, знаменитые солисты, давние друзья и партнеры оркестра.
В вечере примут участие: скрипачи Вадим Репин и Сергей Крылов, пианист Борис Березовский и виолончелист Александр Рудин. Их выступления сольные и в составе различных ансамблей совместно с РНО удивят зрителей выбором сочинений и новыми амплуа исполнителей. За дирижерский пульт в этот день встанет народный артист РФ Михаил Плетнев.
РНО - один из ведущих симфонических оркестров России. За свою 30-летнюю историю он обрел всемирную известность и безусловное признание публики и экспертного музыкального сообщества.
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С момента своего существования, оркестр стал олицетворением русской музыкальной традиции и символом ее новейшей истории. "Самым убедительным послом новой России" назвала РНО американская пресса. В 2004 году РНО стал первым оркестром в истории симфонических коллективов России, получивших самую престижную музыкальную награду - Grammy.
С самых первых своих шагов Российский национальный оркестр оправдывал свое название, уделяя огромное внимание концертной деятельности по России. В трудные времена, когда оркестры практически прекратили выступать в провинции, РНО начал проводить Волжские турне - грандиозный просветительский проект для зрителей Поволжья.
Сегодня РНО выступает на лучших сценах мира, сотрудничает с ведущими исполнителями и дирижерами. На протяжении 11 лет в Москве проходит Большой фестиваль РНО, ставший одним из самых ожидаемых событий концертного сезона.
О серьезном вкладе РНО и Михаила Плетнева в российскую культуру свидетельствует тот факт, что оркестр получил грант правительства РФ, а в 2009 году обрел государственный статус.
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КультураМузыкаНовости культурыВадим РепинАлександр РудинМихаил ПлетневРоссийский национальный оркестр
 
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