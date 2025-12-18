Российская пианистка выступила в посольстве России в Токио

ТОКИО, 18 дек - РИА Новости. Концерт российской пианистки Евы Геворгян состоялся в посольстве России в Токио, прозвучали произведения Фредерика Шопена, Сергея Рахманинова и Петра Чайковского, передает корреспондент РИА Новости.

В программу вечера вошли избранные этюды Шопена из цикла "12 этюдов" (сочинение 10), "Этюды-картины" (сочинение 33) Рахманинова , а также сюита из балета "Щелкунчик" Чайковского в фортепианной транскрипции Михаила Плетнёва

Выступая перед журналистами, Геворгян отметила, что Япония остается для нее одной из самых особенных стран гастрольной географии.

"Это уже мой пятый приезд, и каждый раз эта страна меня удивляет. У меня всегда остаются невероятные воспоминания, и я с нетерпением жду новых турне", - сказала пианистка.

По ее словам, японская публика отличается редкой сосредоточенностью во время концертов.

"Здесь невероятно тихая публика в залах, я нигде такого не встречала. В паузе иногда кажется, что никого нет, гробовая тишина. Это здорово, потому что люди очень концентрируются во время исполнения", - поделилась Геворгян.

При этом после концертов реакция слушателей становится совершенно иной, громкой, а зрители долго не отпускают, добавила музыкант.

Она также подчеркнула особый интерес японских слушателей к русской классике.

"Японские зрители очень любят Чайковского , Рахманинова, именно русских композиторов. Я всегда стараюсь включать в репертуар русскую музыку", - отметила Ева Геворгян.

Говоря о планах, пианистка сообщила, что ее выступления в Японии продолжатся.

"Каждый год я приезжаю в Японию один-два раза. Летний тур обычно очень насыщен. Пока что планы расписаны до 27-го года", - уточнила она.