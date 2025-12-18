Российская пианистка выступила в посольстве России в Токио

ТОКИО, 18 дек - РИА Новости. Концерт российской пианистки Евы Геворгян состоялся в посольстве России в Токио, прозвучали произведения Фредерика Шопена, Сергея Рахманинова и Петра Чайковского, передает корреспондент РИА Новости.
В программу вечера вошли избранные этюды Шопена из цикла "12 этюдов" (сочинение 10), "Этюды-картины" (сочинение 33) Рахманинова, а также сюита из балета "Щелкунчик" Чайковского в фортепианной транскрипции Михаила Плетнёва.
Выступая перед журналистами, Геворгян отметила, что Япония остается для нее одной из самых особенных стран гастрольной географии.
"Это уже мой пятый приезд, и каждый раз эта страна меня удивляет. У меня всегда остаются невероятные воспоминания, и я с нетерпением жду новых турне", - сказала пианистка.
По ее словам, японская публика отличается редкой сосредоточенностью во время концертов.
"Здесь невероятно тихая публика в залах, я нигде такого не встречала. В паузе иногда кажется, что никого нет, гробовая тишина. Это здорово, потому что люди очень концентрируются во время исполнения", - поделилась Геворгян.
При этом после концертов реакция слушателей становится совершенно иной, громкой, а зрители долго не отпускают, добавила музыкант.
Она также подчеркнула особый интерес японских слушателей к русской классике.
"Японские зрители очень любят Чайковского, Рахманинова, именно русских композиторов. Я всегда стараюсь включать в репертуар русскую музыку", - отметила Ева Геворгян.
Говоря о планах, пианистка сообщила, что ее выступления в Японии продолжатся.
"Каждый год я приезжаю в Японию один-два раза. Летний тур обычно очень насыщен. Пока что планы расписаны до 27-го года", - уточнила она.
Ева Геворгян родилась в Москве и является лауреатом более 50 международных конкурсов. В 2021 году она стала самой молодой финалисткой Международного конкурса имени Шопена. Пианистка обучается в Московской консерватории у профессора Николая Трулля, а также в Reina Sofía School of Music у профессора Станислава Иуденича. С 2023 года Геворгян ежегодно выступает в Японии, в том числе с Симфоническим оркестром NHK, Симфоническим оркестром Иомиури, Симфоническим оркестром Саппоро и Симфоническим оркестром Вити. В 2026 году запланированы ее выступления с Русским филармоническим оркестром.
