Российская пианистка выступила в посольстве России в Токио
Культура
Культура
 
16:17 18.12.2025
Российская пианистка выступила в посольстве России в Токио
Российская пианистка выступила в посольстве России в Токио - РИА Новости, 18.12.2025
Российская пианистка выступила в посольстве России в Токио
Концерт российской пианистки Евы Геворгян состоялся в посольстве России в Токио, прозвучали произведения Фредерика Шопена, Сергея Рахманинова и Петра... РИА Новости, 18.12.2025
культура
япония
москва
сергей рахманинов
михаил плетнев
петр чайковский
япония
москва
Новости
япония, москва, сергей рахманинов, михаил плетнев, петр чайковский
Культура, Япония, Москва, Сергей Рахманинов, Михаил Плетнев, Петр Чайковский
Российская пианистка выступила в посольстве России в Токио

Российская пианистка Геворгян выступила с концертом в посольстве России в Токио

Пианистка Ева Геворгян
Пианистка Ева Геворгян - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Пианистка Ева Геворгян. Архивное фото
ТОКИО, 18 дек - РИА Новости. Концерт российской пианистки Евы Геворгян состоялся в посольстве России в Токио, прозвучали произведения Фредерика Шопена, Сергея Рахманинова и Петра Чайковского, передает корреспондент РИА Новости.
В программу вечера вошли избранные этюды Шопена из цикла "12 этюдов" (сочинение 10), "Этюды-картины" (сочинение 33) Рахманинова, а также сюита из балета "Щелкунчик" Чайковского в фортепианной транскрипции Михаила Плетнёва.
Выступая перед журналистами, Геворгян отметила, что Япония остается для нее одной из самых особенных стран гастрольной географии.
"Это уже мой пятый приезд, и каждый раз эта страна меня удивляет. У меня всегда остаются невероятные воспоминания, и я с нетерпением жду новых турне", - сказала пианистка.
По ее словам, японская публика отличается редкой сосредоточенностью во время концертов.
"Здесь невероятно тихая публика в залах, я нигде такого не встречала. В паузе иногда кажется, что никого нет, гробовая тишина. Это здорово, потому что люди очень концентрируются во время исполнения", - поделилась Геворгян.
При этом после концертов реакция слушателей становится совершенно иной, громкой, а зрители долго не отпускают, добавила музыкант.
Она также подчеркнула особый интерес японских слушателей к русской классике.
"Японские зрители очень любят Чайковского, Рахманинова, именно русских композиторов. Я всегда стараюсь включать в репертуар русскую музыку", - отметила Ева Геворгян.
Говоря о планах, пианистка сообщила, что ее выступления в Японии продолжатся.
"Каждый год я приезжаю в Японию один-два раза. Летний тур обычно очень насыщен. Пока что планы расписаны до 27-го года", - уточнила она.
Ева Геворгян родилась в Москве и является лауреатом более 50 международных конкурсов. В 2021 году она стала самой молодой финалисткой Международного конкурса имени Шопена. Пианистка обучается в Московской консерватории у профессора Николая Трулля, а также в Reina Sofía School of Music у профессора Станислава Иуденича. С 2023 года Геворгян ежегодно выступает в Японии, в том числе с Симфоническим оркестром NHK, Симфоническим оркестром Иомиури, Симфоническим оркестром Саппоро и Симфоническим оркестром Вити. В 2026 году запланированы ее выступления с Русским филармоническим оркестром.
КультураЯпонияМоскваСергей РахманиновМихаил ПлетневПетр Чайковский
 
 
