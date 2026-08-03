Краткий пересказ от РИА ИИ На международном фестивале классической музыки в швейцарском Вербье вновь прозвучали произведения русских композиторов.

Концерт закрытия фестиваля с произведениями Петра Чайковского и Сергея Прокофьева вызвал продолжительные овации.

Посетители фестиваля из соседних европейских стран отметили важность русской музыки и невозможность «отмены российской культуры».

ВЕРБЬЕ (Швейцария), 3 авг - РИА Новости. Произведения русских композиторов вновь прозвучали на международном фестивале классической музыки в швейцарском Вербье, а концерт закрытия с произведениями Петра Чайковского и Сергея Прокофьева сорвал продолжительные овации, передает корреспондент РИА Новости.

Фестиваль классической музыки на швейцарском альпийском курорте в Вербье ежегодно собирает тысячи поклонников классической музыки. Традиционно в программе фестиваля - множество произведений русских композиторов.

Так, в этом году в проходившем с 16 июля по 2 августа фестивале посетители могли послушать музыку Сергея Рахманинова Родиона Щедрина , Модеста Мусоргского, Игоря Стравинского, Александра Скрябина, Дмитрия Шостаковича.

За две недели прошло более 60 концертов. Для концерта закрытия фестиваля также выбрали произведения русских классиков. В программу вошел второй концерт Петра Чайковского для фортепьяно с оркестром и сюиты из балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта".

Фортепьянную часть исполнил известный французский пианист, лауреат международного конкурса имени Петра Чайковского, Александр Канторов. Оркестр играл под руководством российско-британского дирижера Василия Петренко. В зале не было свободных мест, а музыкантов провожали стоя длительными аплодисментами.

"Конечно, этот фестиваль невозможно представить без русских композиторов. Это выдающаяся музыка. Что бы ни происходило в мире, она должна продолжать звучать", - заявила агентству одна из слушательниц Марианна.

Многие посетители приехали из соседних европейских стран.

"Я заранее планировал посещение фестиваля. Видел, что среди исполнителей также много российских пианистов. Я не понимаю, что означает "отмена российской культуры". Это же просто невозможно. Для тех, кто разбирается в литературе, музыке и искусстве, она будет всегда, и этот фестиваль – тому подтверждение", - рассказал немец Маркус, приехавший на фестиваль с супругой.