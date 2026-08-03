Рейтинг@Mail.ru
На фестивале классики в Вербье прозвучали произведения русских композиторов - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:21 03.08.2026
На фестивале классики в Вербье прозвучали произведения русских композиторов

Произведения русских композиторов вновь прозвучали на фестивале в Вербье

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкНоты
Ноты - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Ноты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На международном фестивале классической музыки в швейцарском Вербье вновь прозвучали произведения русских композиторов.
  • Концерт закрытия фестиваля с произведениями Петра Чайковского и Сергея Прокофьева вызвал продолжительные овации.
  • Посетители фестиваля из соседних европейских стран отметили важность русской музыки и невозможность «отмены российской культуры».
ВЕРБЬЕ (Швейцария), 3 авг - РИА Новости. Произведения русских композиторов вновь прозвучали на международном фестивале классической музыки в швейцарском Вербье, а концерт закрытия с произведениями Петра Чайковского и Сергея Прокофьева сорвал продолжительные овации, передает корреспондент РИА Новости.
Фестиваль классической музыки на швейцарском альпийском курорте в Вербье ежегодно собирает тысячи поклонников классической музыки. Традиционно в программе фестиваля - множество произведений русских композиторов.
Певица Fantine на Международном джазовом фестивале в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
В Петербурге джазовый фестиваль поставил новый рекорд по посещаемости
26 июля, 22:27
Так, в этом году в проходившем с 16 июля по 2 августа фестивале посетители могли послушать музыку Сергея Рахманинова, Родиона Щедрина, Модеста Мусоргского, Игоря Стравинского, Александра Скрябина, Дмитрия Шостаковича.
За две недели прошло более 60 концертов. Для концерта закрытия фестиваля также выбрали произведения русских классиков. В программу вошел второй концерт Петра Чайковского для фортепьяно с оркестром и сюиты из балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта".
Фортепьянную часть исполнил известный французский пианист, лауреат международного конкурса имени Петра Чайковского, Александр Канторов. Оркестр играл под руководством российско-британского дирижера Василия Петренко. В зале не было свободных мест, а музыкантов провожали стоя длительными аплодисментами.
"Конечно, этот фестиваль невозможно представить без русских композиторов. Это выдающаяся музыка. Что бы ни происходило в мире, она должна продолжать звучать", - заявила агентству одна из слушательниц Марианна.
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Экс-посол Британии назвал безумными нападки на русскую культуру на Западе
31 июля, 00:48
Многие посетители приехали из соседних европейских стран.
"Я заранее планировал посещение фестиваля. Видел, что среди исполнителей также много российских пианистов. Я не понимаю, что означает "отмена российской культуры". Это же просто невозможно. Для тех, кто разбирается в литературе, музыке и искусстве, она будет всегда, и этот фестиваль – тому подтверждение", - рассказал немец Маркус, приехавший на фестиваль с супругой.
Фестиваль существует с 1994 года. В разные годы на нем выступали такие известные российские пианисты как Денис Мацуев, Даниил Трифонов и Михаил Плетнев.
Первый заместитель генерального директора фонда развития научно-культурных связей Вызов Анна Шангина - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Заглянуть за горизонт: "Вызов Софико" объединяет ученых и людей искусства
27 июля, 09:00
 
В миреПетр ЧайковскийСергей РахманиновРодион ЩедринМузыкаИскусство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала