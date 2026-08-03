Краткий пересказ от РИА ИИ
- На международном фестивале классической музыки в швейцарском Вербье вновь прозвучали произведения русских композиторов.
- Концерт закрытия фестиваля с произведениями Петра Чайковского и Сергея Прокофьева вызвал продолжительные овации.
- Посетители фестиваля из соседних европейских стран отметили важность русской музыки и невозможность «отмены российской культуры».
ВЕРБЬЕ (Швейцария), 3 авг - РИА Новости. Произведения русских композиторов вновь прозвучали на международном фестивале классической музыки в швейцарском Вербье, а концерт закрытия с произведениями Петра Чайковского и Сергея Прокофьева сорвал продолжительные овации, передает корреспондент РИА Новости.
Фестиваль классической музыки на швейцарском альпийском курорте в Вербье ежегодно собирает тысячи поклонников классической музыки. Традиционно в программе фестиваля - множество произведений русских композиторов.
Так, в этом году в проходившем с 16 июля по 2 августа фестивале посетители могли послушать музыку Сергея Рахманинова, Родиона Щедрина, Модеста Мусоргского, Игоря Стравинского, Александра Скрябина, Дмитрия Шостаковича.
За две недели прошло более 60 концертов. Для концерта закрытия фестиваля также выбрали произведения русских классиков. В программу вошел второй концерт Петра Чайковского для фортепьяно с оркестром и сюиты из балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта".
Фортепьянную часть исполнил известный французский пианист, лауреат международного конкурса имени Петра Чайковского, Александр Канторов. Оркестр играл под руководством российско-британского дирижера Василия Петренко. В зале не было свободных мест, а музыкантов провожали стоя длительными аплодисментами.
"Конечно, этот фестиваль невозможно представить без русских композиторов. Это выдающаяся музыка. Что бы ни происходило в мире, она должна продолжать звучать", - заявила агентству одна из слушательниц Марианна.
Многие посетители приехали из соседних европейских стран.
"Я заранее планировал посещение фестиваля. Видел, что среди исполнителей также много российских пианистов. Я не понимаю, что означает "отмена российской культуры". Это же просто невозможно. Для тех, кто разбирается в литературе, музыке и искусстве, она будет всегда, и этот фестиваль – тому подтверждение", - рассказал немец Маркус, приехавший на фестиваль с супругой.
Фестиваль существует с 1994 года. В разные годы на нем выступали такие известные российские пианисты как Денис Мацуев, Даниил Трифонов и Михаил Плетнев.