https://ria.ru/20220714/yubiley-1802505709.html
Музыкальный фестиваль в Швейцарии отметит 90-летие Родиона Щедрина
Музыкальный фестиваль в Швейцарии отметит 90-летие Родиона Щедрина - РИА Новости, 14.07.2022
Музыкальный фестиваль в Швейцарии отметит 90-летие Родиона Щедрина
Фестиваль "Вербье-22", который откроется 15 июля в Швейцарии, ознаменован посвящением крупнейшему русскому композитору Родиону Щедрину, которому в этом году... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:15
2022-07-14T18:15
2022-07-14T18:15
культура
культура
новости культуры
михаил плетнев
родион щедрин
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Фестиваль "Вербье-22", который откроется 15 июля в Швейцарии, ознаменован посвящением крупнейшему русскому композитору Родиону Щедрину, которому в этом году исполняется 90 лет, сообщается на сайте фестиваля.На открытии фестиваля прозвучит Второй концерт для фортепиано с оркестром Щедрина.Кроме того, музыка Щедрина будет представлена в контексте концерта Михаила Плетнева. Перед исполнением Третьего концерта для фортепиано с оркестром Бетховена и Симфонии №15 Шостаковича прозвучит симфонический фрагмент Щедрина для оркестра Beethoven Heiligenstadt Testament, который написан по мотивам Гейлигенштадтского завещания.Третий вечер, приуроченный к юбилею Щедрина, начнется с исполнения сочинения для симфонического оркестра "Диалоги с Шостаковичем".Трансляции концертов будут доступны на платформе medici.tv.
https://ria.ru/20220705/kompozitory-1800325063.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, новости культуры, михаил плетнев, родион щедрин
Музыкальный фестиваль в Швейцарии отметит 90-летие Родиона Щедрина
Музыкальный фестиваль в швейцарском Вербье отметит 90-летие Родиона Щедрина
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Фестиваль "Вербье-22", который откроется 15 июля в Швейцарии, ознаменован посвящением крупнейшему русскому композитору Родиону Щедрину, которому в этом году исполняется 90 лет, сообщается на сайте фестиваля.
На открытии фестиваля прозвучит Второй концерт для фортепиано с оркестром Щедрина.
Кроме того, музыка Щедрина будет представлена в контексте концерта Михаила Плетнева. Перед исполнением Третьего концерта для фортепиано с оркестром Бетховена и Симфонии №15 Шостаковича прозвучит симфонический фрагмент Щедрина для оркестра Beethoven Heiligenstadt Testament, который написан по мотивам Гейлигенштадтского завещания.
Третий вечер, приуроченный к юбилею Щедрина, начнется с исполнения сочинения для симфонического оркестра "Диалоги с Шостаковичем".
Трансляции концертов будут доступны на платформе medici.tv.