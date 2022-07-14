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Музыкальный фестиваль в Швейцарии отметит 90-летие Родиона Щедрина - РИА Новости, 14.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220714/yubiley-1802505709.html
Музыкальный фестиваль в Швейцарии отметит 90-летие Родиона Щедрина
Музыкальный фестиваль в Швейцарии отметит 90-летие Родиона Щедрина - РИА Новости, 14.07.2022
Музыкальный фестиваль в Швейцарии отметит 90-летие Родиона Щедрина
Фестиваль "Вербье-22", который откроется 15 июля в Швейцарии, ознаменован посвящением крупнейшему русскому композитору Родиону Щедрину, которому в этом году... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:15
2022-07-14T18:15
культура
культура
новости культуры
михаил плетнев
родион щедрин
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Фестиваль "Вербье-22", который откроется 15 июля в Швейцарии, ознаменован посвящением крупнейшему русскому композитору Родиону Щедрину, которому в этом году исполняется 90 лет, сообщается на сайте фестиваля.На открытии фестиваля прозвучит Второй концерт для фортепиано с оркестром Щедрина.Кроме того, музыка Щедрина будет представлена в контексте концерта Михаила Плетнева. Перед исполнением Третьего концерта для фортепиано с оркестром Бетховена и Симфонии №15 Шостаковича прозвучит симфонический фрагмент Щедрина для оркестра Beethoven Heiligenstadt Testament, который написан по мотивам Гейлигенштадтского завещания.Третий вечер, приуроченный к юбилею Щедрина, начнется с исполнения сочинения для симфонического оркестра "Диалоги с Шостаковичем".Трансляции концертов будут доступны на платформе medici.tv.
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культура, новости культуры, михаил плетнев, родион щедрин
18:15 14.07.2022
 
Музыкальный фестиваль в Швейцарии отметит 90-летие Родиона Щедрина

Музыкальный фестиваль в швейцарском Вербье отметит 90-летие Родиона Щедрина

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКомпозитор Родион Щедрин
Композитор Родион Щедрин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Фестиваль "Вербье-22", который откроется 15 июля в Швейцарии, ознаменован посвящением крупнейшему русскому композитору Родиону Щедрину, которому в этом году исполняется 90 лет, сообщается на сайте фестиваля.
На открытии фестиваля прозвучит Второй концерт для фортепиано с оркестром Щедрина.
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкКомпозитор Родион Щедрин
Композитор Родион Щедрин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Композитор Родион Щедрин
Кроме того, музыка Щедрина будет представлена в контексте концерта Михаила Плетнева. Перед исполнением Третьего концерта для фортепиано с оркестром Бетховена и Симфонии №15 Шостаковича прозвучит симфонический фрагмент Щедрина для оркестра Beethoven Heiligenstadt Testament, который написан по мотивам Гейлигенштадтского завещания.
Третий вечер, приуроченный к юбилею Щедрина, начнется с исполнения сочинения для симфонического оркестра "Диалоги с Шостаковичем".
Трансляции концертов будут доступны на платформе medici.tv.
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