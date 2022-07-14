https://ria.ru/20220714/yubiley-1802505709.html

Музыкальный фестиваль в Швейцарии отметит 90-летие Родиона Щедрина

Музыкальный фестиваль в Швейцарии отметит 90-летие Родиона Щедрина - РИА Новости, 14.07.2022

Музыкальный фестиваль в Швейцарии отметит 90-летие Родиона Щедрина

Фестиваль "Вербье-22", который откроется 15 июля в Швейцарии, ознаменован посвящением крупнейшему русскому композитору Родиону Щедрину, которому в этом году... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:15

2022-07-14T18:15

2022-07-14T18:15

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культура

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михаил плетнев

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Фестиваль "Вербье-22", который откроется 15 июля в Швейцарии, ознаменован посвящением крупнейшему русскому композитору Родиону Щедрину, которому в этом году исполняется 90 лет, сообщается на сайте фестиваля.На открытии фестиваля прозвучит Второй концерт для фортепиано с оркестром Щедрина.Кроме того, музыка Щедрина будет представлена в контексте концерта Михаила Плетнева. Перед исполнением Третьего концерта для фортепиано с оркестром Бетховена и Симфонии №15 Шостаковича прозвучит симфонический фрагмент Щедрина для оркестра Beethoven Heiligenstadt Testament, который написан по мотивам Гейлигенштадтского завещания.Третий вечер, приуроченный к юбилею Щедрина, начнется с исполнения сочинения для симфонического оркестра "Диалоги с Шостаковичем".Трансляции концертов будут доступны на платформе medici.tv.

https://ria.ru/20220705/kompozitory-1800325063.html

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

культура, новости культуры, михаил плетнев, родион щедрин