https://ria.ru/20201022/gmii-1581049708.html

"Декабрьские вечера" в Пушкинском музее пройдут по новыми правилами

Юбилейный сороковой фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера. Обратная перспектива. 2020-1981" пройдет в декабре с соблюдением новых правил, в... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T21:55

2020-10-22T21:55

2020-10-22T21:55

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государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

михаил плетнев

юрий башмет

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Юбилейный сороковой фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера. Обратная перспектива. 2020-1981" пройдет в декабре с соблюдением новых правил, в частности, зрителей будет вдвое меньше и исполнителям не представится возможности передать цветы лично, заявила директор ГМИИ Марина Лошак."Декабрьские вечера" в этом году будут переживать вместе с нами свой сороковой юбилейный год. 40 лет они существуют, и они - часть нашего хромосомного набора. Это великий, нетленный миф, связанный с Пушкинским. В этом году мы хотим очень по-особенному, осознанно и очень глубоко осуществить медитацию на эту тему. Мы готовы в полной мере, несмотря ни на что, и совершенно тотально осуществить "Декабрьские вечера" как один из важнейших юбилейных фестивалей в истории Пушкинского музея", - рассказала она журналистам.По словам Лошак, в этом году фестиваль пройдет с соблюдением новых правил "нашей сегодняшней жизни, которым необходимо следовать". Так, продажа билетов на концерты будет происходить в режиме онлайн, количество мест в зале сократится вдвое, чтоб людей было меньше, чем обычно, посетители должны будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Также организаторы откажутся от антракта и стоячих мест, а во время концерта исполнителям нельзя будет дарить цветы лично - вручить букеты помогут сотрудники музея.Программа фестиваля состоит из выступлений камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, вместе с коллективом которого выступят Евгений Миронов, Александр Рудин, Борис Березовский, Фридрих Липс. Два других концерта представляют собой сольные программы пианистов Михаила Плетнева и Элисо Вирсаладзе, чьи имена неразрывно связаны с историей "Декабрьских вечеров".Юбилейный сороковой фестиваль "Обратная перспектива. 2020–1981" задуман как кульминация музыкального сезона ГМИИ им. А.С. Пушкина, посвященного 105-летию со дня рождения маэстро. Его программа состоит из произведений, исполнявшихся на "Декабрьских вечерах…" в 1980–1990-х годах, когда Рихтер сам принимал в них участие. Музыкальные программы фестиваля дополняют тему выставки "Святослав Рихтер. Я вижу музыку", которая пройдет с 1 декабря по 30 января.Ежегодный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера" был создан в 1981 году по инициативе директора - ныне президента - Пушкинского музея Ирины Антоновой и пианиста Святослава Рихтера.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за усложнения ситуации с COVID-19 в столице продажа билетов в театры, концертные залы, музеи и другие культурно-досуговые учреждения будет переведена исключительно в электронный вид. Обычные кассы прекратят свою работу.

https://ria.ru/20201020/loshak-1580488007.html

https://ria.ru/20201020/postery-1580539111.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, музеи, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, михаил плетнев, юрий башмет