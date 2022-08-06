https://ria.ru/20220806/otmena-1807490413.html

Культурная отмена — всё? Российские артисты возобновили концерты за рубежом

Культурная отмена — всё? Российские артисты возобновили концерты за рубежом - РИА Новости, 06.08.2022

Культурная отмена — всё? Российские артисты возобновили концерты за рубежом

В последние месяцы на Западе планомерно отменяли российскую культуру. Ведущие европейские и американские театры и оперные сцены искали замену нашим артистам,... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T08:10

2022-08-06T08:10

2022-08-06T08:13

культура

культура

анна нетребко

михаил плетнев

венская государственная опера

ла скала

музыка

италия

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Елена Короткова. В последние месяцы на Западе планомерно отменяли российскую культуру. Ведущие европейские и американские театры и оперные сцены искали замену нашим артистам, концерты срывались, талантов не допускали к участию в конкурсах. Произведения русских классиков исключали из музыкальных программ – и это был культурный шок. Даже всемирно известной приме оперной сцены Анне Нетребко пришлось взять таймаут в карьере. О том, как меняется ситуация сейчас, — в материале РИА Новости.Классика без границКак отметил европейский промоутер и эксклюзивный представитель Анны Нетребко в России, СНГ и странах Балтии Максим Берин, с февраля до мая российские артисты действительно переживали спад в карьере за рубежом. Ситуация начала выравниваться с июня, на осень и зиму уже запланировали множество программ с участием наших исполнителей.Одним из первых концертов, организованных Максимом Бериным за границей, было выступление пианиста Михаила Плетнева в немецком Дюссельдорфе. В апреле вернулась на мировую сцену и Анна Нетребко. После громкого камбэка в опере Монте-Карло артистка возобновила насыщенный концертный график. Европейская публика встретила певицу восторженными овациями.Меццо-сопрано Василиса Бержанская в конце июля с успехом дебютировала в Арена-ди- Верона в Италии, о триумфе она рассказала в социальных сетях. Подписчики в комментариях поздравляли оперную звезду на разных языках. Выступления артистки в афише на сайте Венской государственной оперы расписаны до марта 2023 года.Ожидается, что знаменитый бас Ильдар Абдразаков в декабре откроет новый сезон миланского Ла Скала — исполнит партию в опере Мусоргского "Борис Годунов". Вместе с ним в Италии выступит и выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории Анна Денисова. Как ранее отметил директор театра Доменик Мейер, он "против охоты на ведьм и не поддерживает отмену российских произведений".Планы на декабрь подтвердила супруга артиста — Марика Абдразакова. И поделилась впечатлениями о состоявшихся выступлениях певца в Цюрихе и Лондоне.Дирижер и бывший руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис создал новый оркестр Utopia, в который вошли музыканты из 28 стран, включая россиян и украинцев. Уже анонсировали концерты коллектива в Люксембургской и Эльбской филармониях в Гамбурге и Венском Концертхаусе.Принимают российских исполнителей и за океаном. Пианист Даниил Трифанов в сентябре откроет новый сезон Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне концертом, на котором прозвучат произведения Сергея Рахманинова.Русская Швейцария и звезды Берлинской оперыФестиваль в швейцарском Вербье — один из самых известных в мире классической музыки — всегда радушно принимал артистов из России. И этот год не стал исключением.Маэстро Валерий Гергиев, хоть и покинул пост музыкального директора Фестивального оркестра в марте, но остался в программе. Дирижер выступил на концерте открытия 15 июля.В этом году фестиваль в Швейцарских Альпах был посвящен русскому композитору Родиону Щедрину, которому 16 декабря исполнится 90 лет. Его музыка, а также произведения Дмитрия Шостаковича звучали в первый день программы.В афише — множество русских имен: Денис Мацуев, Михаил Плетнев, Вадим Репин, Евгений Кисин, Александр Малофеев, Николай Луганский. В опере "Дон Жуан" на сцене курортного городка блистала сопрано Ольга Перетятько.В конце июня Ольга Перетятько с успехом дебютировала в "Принцессе Турандот" на сцене Берлинской оперы. В другом составе постановки задействована еще одна россиянка — Аида Гарифуллина. Кроме того, звезда из Татарстана 2 августа отработала грандиозный сольник под открытым небом в Будапеште.И поп, и джаз, и рок... Выступления в других странах проводят и планируют не только представители классической сцены. Если говорить о поп-исполнителях, то пока речь идет в основном о небольших частных мероприятиях: громкие европейские турне еще не анонсировали. Как отметил глава информационного агентства Intermedia Евгений Сафронов, политическая ситуация практически не повлияла на интенсивность гастролей по Европе наших "рок-групп, известных в узких кругах".Большое турне по Европе, рассказывает он, только что закончил красноярский Ultar. Выступает там и сибирская группа Grima, которая в июле также попала в радиошоу на BBC. Московские рокеры Amalgama побывали на крупном фестивале Masters of Rock 2022, который прошел в чешской Визовице 7-10 июля.Честная победа и просмотрыПока в итальянской Гориции не утихали страсти, связанные с исключением из программы российских скрипачек, наши музыканты брали награды в других странах. Пианистку из России Анну Генюшене удостоили серебряной медали конкурса имени Вана Клиберна, который прошел в июне в США.А запись исполнения золотым лауреатом Юнчаном Лимом (Южная Корея) концерта № 3 Сергея Рахманинова в финале соревнований на официальном канале мероприятия в интернете набрала более шести миллионов просмотров.Трансляцию конкурса имени Сергея Рахманинова, который состоялся в июне в Москве, посмотрели миллионы пользователей из более чем 70 стран. Новостью о победе дочери на детском музыкальном конкурсе в Париже в социальных сетях поделился российский скрипач Максим Венгеров. Сам музыкант по-прежнему востребован на концертных площадках мира и недавно с успехом выступил на фестивале в итальянском городе Сан-Пьетро.Гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко сообщил о включении его в Академию искусств и науки звукозаписи США, учредившей премию "Грэмми". Теперь он сам сможет выдвигать артистов на соискание высокой награды.Может быть, в следующем году в листе номинантов появятся и русские имена – но это не точно.

италия

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Выступления Анны Нетребко в Милане и Париже Выступления Анны Нетребко в Милане и Париже. 2022-08-06T08:10 true PT0M49S

Выступление Ольги Перетятько в Берлине Выступление Ольги Перетятько в Берлине. 2022-08-06T08:10 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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