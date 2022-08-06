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Культурная отмена — всё? Российские артисты возобновили концерты за рубежом - РИА Новости, 06.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220806/otmena-1807490413.html
Культурная отмена — всё? Российские артисты возобновили концерты за рубежом
Культурная отмена — всё? Российские артисты возобновили концерты за рубежом - РИА Новости, 06.08.2022
Культурная отмена — всё? Российские артисты возобновили концерты за рубежом
В последние месяцы на Западе планомерно отменяли российскую культуру. Ведущие европейские и американские театры и оперные сцены искали замену нашим артистам,... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T08:10
2022-08-06T08:13
культура
культура
анна нетребко
михаил плетнев
венская государственная опера
ла скала
музыка
италия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Елена Короткова. В последние месяцы на Западе планомерно отменяли российскую культуру. Ведущие европейские и американские театры и оперные сцены искали замену нашим артистам, концерты срывались, талантов не допускали к участию в конкурсах. Произведения русских классиков исключали из музыкальных программ – и это был культурный шок. Даже всемирно известной приме оперной сцены Анне Нетребко пришлось взять таймаут в карьере. О том, как меняется ситуация сейчас, — в материале РИА Новости.Классика без границКак отметил европейский промоутер и эксклюзивный представитель Анны Нетребко в России, СНГ и странах Балтии Максим Берин, с февраля до мая российские артисты действительно переживали спад в карьере за рубежом. Ситуация начала выравниваться с июня, на осень и зиму уже запланировали множество программ с участием наших исполнителей.Одним из первых концертов, организованных Максимом Бериным за границей, было выступление пианиста Михаила Плетнева в немецком Дюссельдорфе. В апреле вернулась на мировую сцену и Анна Нетребко. После громкого камбэка в опере Монте-Карло артистка возобновила насыщенный концертный график. Европейская публика встретила певицу восторженными овациями.Меццо-сопрано Василиса Бержанская в конце июля с успехом дебютировала в Арена-ди- Верона в Италии, о триумфе она рассказала в социальных сетях. Подписчики в комментариях поздравляли оперную звезду на разных языках. Выступления артистки в афише на сайте Венской государственной оперы расписаны до марта 2023 года.Ожидается, что знаменитый бас Ильдар Абдразаков в декабре откроет новый сезон миланского Ла Скала — исполнит партию в опере Мусоргского "Борис Годунов". Вместе с ним в Италии выступит и выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории Анна Денисова. Как ранее отметил директор театра Доменик Мейер, он "против охоты на ведьм и не поддерживает отмену российских произведений".Планы на декабрь подтвердила супруга артиста — Марика Абдразакова. И поделилась впечатлениями о состоявшихся выступлениях певца в Цюрихе и Лондоне.Дирижер и бывший руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис создал новый оркестр Utopia, в который вошли музыканты из 28 стран, включая россиян и украинцев. Уже анонсировали концерты коллектива в Люксембургской и Эльбской филармониях в Гамбурге и Венском Концертхаусе.Принимают российских исполнителей и за океаном. Пианист Даниил Трифанов в сентябре откроет новый сезон Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне концертом, на котором прозвучат произведения Сергея Рахманинова.Русская Швейцария и звезды Берлинской оперыФестиваль в швейцарском Вербье — один из самых известных в мире классической музыки — всегда радушно принимал артистов из России. И этот год не стал исключением.Маэстро Валерий Гергиев, хоть и покинул пост музыкального директора Фестивального оркестра в марте, но остался в программе. Дирижер выступил на концерте открытия 15 июля.В этом году фестиваль в Швейцарских Альпах был посвящен русскому композитору Родиону Щедрину, которому 16 декабря исполнится 90 лет. Его музыка, а также произведения Дмитрия Шостаковича звучали в первый день программы.В афише — множество русских имен: Денис Мацуев, Михаил Плетнев, Вадим Репин, Евгений Кисин, Александр Малофеев, Николай Луганский. В опере "Дон Жуан" на сцене курортного городка блистала сопрано Ольга Перетятько.В конце июня Ольга Перетятько с успехом дебютировала в "Принцессе Турандот" на сцене Берлинской оперы. В другом составе постановки задействована еще одна россиянка — Аида Гарифуллина. Кроме того, звезда из Татарстана 2 августа отработала грандиозный сольник под открытым небом в Будапеште.И поп, и джаз, и рок... Выступления в других странах проводят и планируют не только представители классической сцены. Если говорить о поп-исполнителях, то пока речь идет в основном о небольших частных мероприятиях: громкие европейские турне еще не анонсировали. Как отметил глава информационного агентства Intermedia Евгений Сафронов, политическая ситуация практически не повлияла на интенсивность гастролей по Европе наших "рок-групп, известных в узких кругах".Большое турне по Европе, рассказывает он, только что закончил красноярский Ultar. Выступает там и сибирская группа Grima, которая в июле также попала в радиошоу на BBC. Московские рокеры Amalgama побывали на крупном фестивале Masters of Rock 2022, который прошел в чешской Визовице 7-10 июля.Честная победа и просмотрыПока в итальянской Гориции не утихали страсти, связанные с исключением из программы российских скрипачек, наши музыканты брали награды в других странах. Пианистку из России Анну Генюшене удостоили серебряной медали конкурса имени Вана Клиберна, который прошел в июне в США.А запись исполнения золотым лауреатом Юнчаном Лимом (Южная Корея) концерта № 3 Сергея Рахманинова в финале соревнований на официальном канале мероприятия в интернете набрала более шести миллионов просмотров.Трансляцию конкурса имени Сергея Рахманинова, который состоялся в июне в Москве, посмотрели миллионы пользователей из более чем 70 стран. Новостью о победе дочери на детском музыкальном конкурсе в Париже в социальных сетях поделился российский скрипач Максим Венгеров. Сам музыкант по-прежнему востребован на концертных площадках мира и недавно с успехом выступил на фестивале в итальянском городе Сан-Пьетро.Гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко сообщил о включении его в Академию искусств и науки звукозаписи США, учредившей премию "Грэмми". Теперь он сам сможет выдвигать артистов на соискание высокой награды.Может быть, в следующем году в листе номинантов появятся и русские имена – но это не точно.
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Выступления Анны Нетребко в Милане и Париже
Выступления Анны Нетребко в Милане и Париже.
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культура, анна нетребко, михаил плетнев, венская государственная опера, ла скала, музыка, италия, сергей рахманинов, театр, валерий гергиев, денис мацуев
08:10 06.08.2022 (обновлено: 08:13 06.08.2022)
 

Культурная отмена — всё? Российские артисты возобновили концерты за рубежом

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанк Солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков, оперная певица Анна Нетребко и солист Большого театра России Юсиф Эйвазов выступают на гала-концерте "Классика на Дворцовой" в Санкт-Петербурге
Солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков, оперная певица Анна Нетребко и солист Большого театра России Юсиф Эйвазов выступают на гала-концерте Классика на Дворцовой в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Елена Короткова. В последние месяцы на Западе планомерно отменяли российскую культуру. Ведущие европейские и американские театры и оперные сцены искали замену нашим артистам, концерты срывались, талантов не допускали к участию в конкурсах. Произведения русских классиков исключали из музыкальных программ – и это был культурный шок. Даже всемирно известной приме оперной сцены Анне Нетребко пришлось взять таймаут в карьере. О том, как меняется ситуация сейчас, — в материале РИА Новости.

Классика без границ

© Фото : Предоставлено Максимом БеринымХорхе Иглесиас, Максим Берин, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов в Монте-Карло
Хорхе Иглесиас, Максим Берин, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов в Монте-Карло - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Фото : Предоставлено Максимом Бериным
Хорхе Иглесиас, Максим Берин, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов в Монте-Карло
Как отметил европейский промоутер и эксклюзивный представитель Анны Нетребко в России, СНГ и странах Балтии Максим Берин, с февраля до мая российские артисты действительно переживали спад в карьере за рубежом. Ситуация начала выравниваться с июня, на осень и зиму уже запланировали множество программ с участием наших исполнителей.
Одним из первых концертов, организованных Максимом Бериным за границей, было выступление пианиста Михаила Плетнева в немецком Дюссельдорфе.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДирижер Михаил Плетнев
Дирижер Михаил Плетнев - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Дирижер Михаил Плетнев
В апреле вернулась на мировую сцену и Анна Нетребко. После громкого камбэка в опере Монте-Карло артистка возобновила насыщенный концертный график. Европейская публика встретила певицу восторженными овациями.

"Зрители с огромным почтением, уважением и любовью относятся к российским звездам, — отметил глава Berin Iglesias Holding Максим Берин. — Залы заполняются практически всегда на 100 процентов. Культура объединяла, объединяет и будет объединять людей всех взглядов и национальностей на разных континентах. Это должно остаться, особенно в такое непростое время. Людям нужно душевное спокойствие и равновесие, и культура способна это дать".

Меццо-сопрано Василиса Бержанская в конце июля с успехом дебютировала в Арена-ди- Верона в Италии, о триумфе она рассказала в социальных сетях. Подписчики в комментариях поздравляли оперную звезду на разных языках. Выступления артистки в афише на сайте Венской государственной оперы расписаны до марта 2023 года.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСолистка Большого театра Василиса Бержанская
Солистка Большого театра Василиса Бержанская выступает на концерте солистов Большого театра в память о коллегах, погибших в катастрофе при крушении самолета Ту-154 - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Солистка Большого театра Василиса Бержанская
Ожидается, что знаменитый бас Ильдар Абдразаков в декабре откроет новый сезон миланского Ла Скала — исполнит партию в опере Мусоргского "Борис Годунов". Вместе с ним в Италии выступит и выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории Анна Денисова. Как ранее отметил директор театра Доменик Мейер, он "против охоты на ведьм и не поддерживает отмену российских произведений".
© предоставлена пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильдара АбдразаковаИльдар Абдразаков
Ильдар Абдразаков
© предоставлена пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова
Ильдар Абдразаков
Планы на декабрь подтвердила супруга артиста — Марика Абдразакова. И поделилась впечатлениями о состоявшихся выступлениях певца в Цюрихе и Лондоне.

"В июле в Лондоне состоялось концертное исполнение оперы Верди "Аттила" — встречали очень тепло, я бы даже сказала, горячо, были потрясающие рецензии. Завсегдатаи Royal Opera House отметили, что редко так принимают, — рассказала Марика. В Швейцарии Ильдар пел в "Итальянке в Алжире", эта яркая постановка всегда нравится публике".

Дирижер и бывший руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис создал новый оркестр Utopia, в который вошли музыканты из 28 стран, включая россиян и украинцев. Уже анонсировали концерты коллектива в Люксембургской и Эльбской филармониях в Гамбурге и Венском Концертхаусе.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДирижер Теодор Курентзис на церемонии вручения национальной театральной премии "Золотая маска"
Дирижер Теодор Курентзис на церемонии вручения национальной театральной премии Золотая маска - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Дирижер Теодор Курентзис на церемонии вручения национальной театральной премии "Золотая маска"
Принимают российских исполнителей и за океаном. Пианист Даниил Трифанов в сентябре откроет новый сезон Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне концертом, на котором прозвучат произведения Сергея Рахманинова.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПианист Даниил Трифонов во время выступления в Московском концертном зале "Зарядье"
Пианист Даниил Трифонов во время выступления в Московском концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пианист Даниил Трифонов во время выступления в Московском концертном зале "Зарядье"

Русская Швейцария и звезды Берлинской оперы

Фестиваль в швейцарском Вербье — один из самых известных в мире классической музыки — всегда радушно принимал артистов из России. И этот год не стал исключением.
Маэстро Валерий Гергиев, хоть и покинул пост музыкального директора Фестивального оркестра в марте, но остался в программе. Дирижер выступил на концерте открытия 15 июля.
В этом году фестиваль в Швейцарских Альпах был посвящен русскому композитору Родиону Щедрину, которому 16 декабря исполнится 90 лет. Его музыка, а также произведения Дмитрия Шостаковича звучали в первый день программы.
В афише — множество русских имен: Денис Мацуев, Михаил Плетнев, Вадим Репин, Евгений Кисин, Александр Малофеев, Николай Луганский. В опере "Дон Жуан" на сцене курортного городка блистала сопрано Ольга Перетятько.
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкСолистка Мариинского театра Ольга Перетятько выступает на гала-концерте "Классика на Дворцовой" в Санкт-Петербурге
Солистка Мариинского театра Ольга Перетятько выступает на гала-концерте Классика на Дворцовой в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Солистка Мариинского театра Ольга Перетятько выступает на гала-концерте "Классика на Дворцовой" в Санкт-Петербурге

"Европейская публика принимает нас замечательно! Причем не только в Вербье, — отмечает певица, которая в начале августа прибыла на гастроли в Россию. — Я также очень рада снова выступать в Сочи в замечательном центре "Сириус". Мы планируем приехать на концерт в Московскую филармонию 8 октября. С нетерпением жду встречи с любимой публикой!"

© Фото предоставлено Ольгой ПеретятькоОльга Перетятько, солистка Берлинской государственной оперы, на фестивале в Вербье
Ольга Перетятько, солистка Берлинской государственной оперы, на фестивале в Вербье
1 из 2
Ольга Перетятько, солистка Берлинской государственной оперы, на фестивале в Вербье
© Фото предоставлено Ольгой Перетятько
© Фото предоставлено Ольгой ПеретятькоОльга Перетятько, солистка Берлинской государственной оперы, и дирижер Зубин Мета в Берлине
Ольга Перетятько, солистка Берлинской государственной оперы, и дирижер Зубин Мета в Берлине
2 из 2
Ольга Перетятько, солистка Берлинской государственной оперы, и дирижер Зубин Мета в Берлине
© Фото предоставлено Ольгой Перетятько
1 из 2
Ольга Перетятько, солистка Берлинской государственной оперы, на фестивале в Вербье
© Фото предоставлено Ольгой Перетятько
2 из 2
Ольга Перетятько, солистка Берлинской государственной оперы, и дирижер Зубин Мета в Берлине
© Фото предоставлено Ольгой Перетятько
В конце июня Ольга Перетятько с успехом дебютировала в "Принцессе Турандот" на сцене Берлинской оперы.
В другом составе постановки задействована еще одна россиянка — Аида Гарифуллина. Кроме того, звезда из Татарстана 2 августа отработала грандиозный сольник под открытым небом в Будапеште.

"Спасибо, Будапешт, за любовь, в которой мне посчастливилось купаться на вчерашнем концерте", — написала артистка в соцсетях.

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОперная певица (сопрано) Аида Гарифуллина во время выступления на гала-концерте звезд мировой оперной сцены
Оперная певица (сопрано) Аида Гарифуллина во время выступления на гала-концерте звёзд мировой оперной сцены - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Оперная певица (сопрано) Аида Гарифуллина во время выступления на гала-концерте звезд мировой оперной сцены

И поп, и джаз, и рок...

Выступления в других странах проводят и планируют не только представители классической сцены. Если говорить о поп-исполнителях, то пока речь идет в основном о небольших частных мероприятиях: громкие европейские турне еще не анонсировали.
Как отметил глава информационного агентства Intermedia Евгений Сафронов, политическая ситуация практически не повлияла на интенсивность гастролей по Европе наших "рок-групп, известных в узких кругах".

"В основном это клубы, небольшие площадки, но концерты афишные, зрители прекрасно понимают, что это наши, залы полны", — говорит Сафронов.

Большое турне по Европе, рассказывает он, только что закончил красноярский Ultar. Выступает там и сибирская группа Grima, которая в июле также попала в радиошоу на BBC.
CC BY-SA 4.0 / 007master / Группа Ultar на концерте в городе Самара, Россия 24 октября 2019 года / Cropped imageГруппа Ultar
Группа Ultar - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
CC BY-SA 4.0 / 007master / Группа Ultar на концерте в городе Самара, Россия 24 октября 2019 года / Cropped image
Группа Ultar
Московские рокеры Amalgama побывали на крупном фестивале Masters of Rock 2022, который прошел в чешской Визовице 7-10 июля.

Честная победа и просмотры

Пока в итальянской Гориции не утихали страсти, связанные с исключением из программы российских скрипачек, наши музыканты брали награды в других странах. Пианистку из России Анну Генюшене удостоили серебряной медали конкурса имени Вана Клиберна, который прошел в июне в США.
А запись исполнения золотым лауреатом Юнчаном Лимом (Южная Корея) концерта № 3 Сергея Рахманинова в финале соревнований на официальном канале мероприятия в интернете набрала более шести миллионов просмотров.
Трансляцию конкурса имени Сергея Рахманинова, который состоялся в июне в Москве, посмотрели миллионы пользователей из более чем 70 стран.
Новостью о победе дочери на детском музыкальном конкурсе в Париже в социальных сетях поделился российский скрипач Максим Венгеров. Сам музыкант по-прежнему востребован на концертных площадках мира и недавно с успехом выступил на фестивале в итальянском городе Сан-Пьетро.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСкрипач Максим Венгеров во время мастер-класса в Центре оперного пения Галины Вишневской в рамках Международного фестиваля "Слава маэстро!"
Скрипач Максим Венгеров во время мастер-класса в Центре оперного пения Галины Вишневской в рамках Международного фестиваля Слава маэстро! - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Скрипач Максим Венгеров во время мастер-класса в Центре оперного пения Галины Вишневской в рамках Международного фестиваля "Слава маэстро!"
Гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко сообщил о включении его в Академию искусств и науки звукозаписи США, учредившей премию "Грэмми". Теперь он сам сможет выдвигать артистов на соискание высокой награды.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГитарист Роман Мирошниченко
Гитарист Роман Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Гитарист Роман Мирошниченко
Может быть, в следующем году в листе номинантов появятся и русские имена – но это не точно.
 
КультураКультураАнна НетребкоМихаил ПлетневВенская государственная операЛа СкалаМузыкаИталияСергей РахманиновТеатрВалерий ГергиевДенис Мацуев
 
 
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