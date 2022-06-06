Театр "Ла Скала", вопреки санкциям, начнет сезон оперой "Борис Годунов"
"Ла Скала" начнет сезон "Борисом Годуновым", главную партию исполнит Ильдар Абдразаков
© flickr.com/Winston67Театр "Ла Скала"
© flickr.com/Winston67
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. "Ла Скала" откроет новый сезон в декабре оперой Мусоргского "Борис Годунов", Миланский театр не приветствует отмену российских произведений, сообщило агентство АНСА.
"Я против "охоты на ведьм", — цитирует агентство директора театра Доменика Мейера. — Я не поддерживаю отмену российских произведений, и когда я читаю Пушкина, я не скрываюсь".
На сайте театра указано, что блок постановок "Бориса Годунова" намечен на начало декабря: 4 числа пройдет превью, 7 декабря состоится премьера. Затем спектакль сыграют с 10 по 29 декабря.
Партии исполнят Ильдар Абдразаков, Лили Йорстад, Анна Денисова и другие.
© предоставлена пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильдара АбдразаковаИльдар Абдразаков
© предоставлена пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова
Ильдар Абдразаков
Мейер также подтвердил решение миланского театра продолжить работать с российскими артистами, например, Анной Нетребко.