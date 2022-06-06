https://ria.ru/20220606/teatr-1793502706.html

Театр "Ла Скала", вопреки санкциям, начнет сезон оперой "Борис Годунов"

Театр "Ла Скала", вопреки санкциям, начнет сезон оперой "Борис Годунов" - РИА Новости, 06.06.2022

Театр "Ла Скала", вопреки санкциям, начнет сезон оперой "Борис Годунов"

"Ла Скала" откроет новый сезон в декабре оперой Мусоргского "Борис Годунов", Миланский театр не приветствует отмену российских произведений, сообщило агентство... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:45

2022-06-06T15:45

2022-06-06T15:45

борис годунов

ильдар абдразаков

анна нетребко

ла скала

театр

знаменитости

новости культуры

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40738/13/407381348_0:48:2016:1182_1920x0_80_0_0_865b031ca1019a54083842f57aab9afa.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. "Ла Скала" откроет новый сезон в декабре оперой Мусоргского "Борис Годунов", Миланский театр не приветствует отмену российских произведений, сообщило агентство АНСА.На сайте театра указано, что блок постановок "Бориса Годунова" намечен на начало декабря: 4 числа пройдет превью, 7 декабря состоится премьера. Затем спектакль сыграют с 10 по 29 декабря.Партии исполнят Ильдар Абдразаков, Лили Йорстад, Анна Денисова и другие.Мейер также подтвердил решение миланского театра продолжить работать с российскими артистами, например, Анной Нетребко.

https://ria.ru/20220602/teatr-1792528284.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

борис годунов, ильдар абдразаков, анна нетребко, ла скала, театр, знаменитости, новости культуры