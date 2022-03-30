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Анна Нетребко рассказала, когда возобновит выступления - РИА Новости, 31.03.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220330/netrebko-1780960601.html
Анна Нетребко рассказала, когда возобновит выступления
Анна Нетребко рассказала, когда возобновит выступления - РИА Новости, 31.03.2022
Анна Нетребко рассказала, когда возобновит выступления
Мировая оперная звезда Анна Нетребко заявила, что вернется к работе в конце мая. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-30T19:44
2022-03-31T00:59
культура
новости культуры
владимир путин
россия
австрия
украина
метрополитен-опера
анна нетребко
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Мировая оперная звезда Анна Нетребко заявила, что вернется к работе в конце мая.В начале марта "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку дива не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности.Она заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских лидеров."Я люблю свою родину Россию и своим искусством стремлюсь только к миру и единству", — написала певица, отметив, что проживает в Австрии и является налоговым резидентом этой страны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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новости культуры, владимир путин, россия, австрия, украина, метрополитен-опера, анна нетребко, театр
19:44 30.03.2022 (обновлено: 00:59 31.03.2022)
 
Анна Нетребко рассказала, когда возобновит выступления

Анна Нетребко заявила, что возобновит выступления в конце мая

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОперная певица Анна Нетребко
Оперная певица Анна Нетребко - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Мировая оперная звезда Анна Нетребко заявила, что вернется к работе в конце мая.

"После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая, сначала в Европе", — сообщила Нетребко в Facebook*.

В начале марта "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку дива не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера.
После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности.
Она заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских лидеров.
"Я люблю свою родину Россию и своим искусством стремлюсь только к миру и единству", — написала певица, отметив, что проживает в Австрии и является налоговым резидентом этой страны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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