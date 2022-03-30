https://ria.ru/20220330/netrebko-1780960601.html

Анна Нетребко рассказала, когда возобновит выступления

Анна Нетребко рассказала, когда возобновит выступления - РИА Новости, 31.03.2022

Анна Нетребко рассказала, когда возобновит выступления

Мировая оперная звезда Анна Нетребко заявила, что вернется к работе в конце мая. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-30T19:44

2022-03-30T19:44

2022-03-31T00:59

культура

новости культуры

владимир путин

россия

австрия

украина

метрополитен-опера

анна нетребко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577372328_0:212:2772:1771_1920x0_80_0_0_74c29bafc06a96a0e05df6b038f9b25c.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Мировая оперная звезда Анна Нетребко заявила, что вернется к работе в конце мая.В начале марта "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку дива не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности.Она заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских лидеров."Я люблю свою родину Россию и своим искусством стремлюсь только к миру и единству", — написала певица, отметив, что проживает в Австрии и является налоговым резидентом этой страны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220330/teatr-1780887821.html

россия

австрия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, владимир путин, россия, австрия, украина, метрополитен-опера, анна нетребко, театр