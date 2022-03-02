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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220302/netrebko-1775996907.html
Представитель Нетребко: Анна решила пока замолчать
Представитель Нетребко: Анна решила пока замолчать - РИА Новости, 02.03.2022
Представитель Нетребко: Анна решила пока замолчать
Временный уход российской оперной певицы Анны Нетребко со сцены является психологической паузой, связанной со сложной ситуацией вокруг Украины, прокомментировал РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:12
2022-03-02T11:12
культура
новости культуры
анна нетребко
опера
театр
музыка
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Временный уход российской оперной певицы Анны Нетребко со сцены является психологической паузой, связанной со сложной ситуацией вокруг Украины, прокомментировал РИА Новости основатель продюсерской компании Berin Iglesias Art, эксклюзивный представитель Анны Нетребко Максим Берин.Во вторник выяснилось, что Баварская государственная опера разорвала отношения с оперной певицей Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от операции РФ на Украине. Позже издание Spiegel сообщило о том, что певица отменила концерт в Гамбурге, который должен был состояться 2 марта, и привело цитату Нетребко из ее заявления, в котором она говорит о том, что "сейчас не подходящее время для меня, чтобы выступать и музицировать".
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новости культуры, анна нетребко, опера, театр, музыка, der spiegel
11:12 02.03.2022
 
Представитель Нетребко: Анна решила пока замолчать

Представитель Нетребко: уход Анны со сцены – временная психологическая пауза

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОперная певица Анна Нетребко во время пресс-конференции, посвященной премьере оперы Джакомо Пуччини "Манон Леско", в Москве
Оперная певица Анна Нетребко во время пресс-конференции, посвященной премьере оперы Джакомо Пуччини Манон Леско, в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Временный уход российской оперной певицы Анны Нетребко со сцены является психологической паузой, связанной со сложной ситуацией вокруг Украины, прокомментировал РИА Новости основатель продюсерской компании Berin Iglesias Art, эксклюзивный представитель Анны Нетребко Максим Берин.

"Во время, когда такое происходит, конечно, выход на сцену никому не нужен и неправилен со всех сторон, включая этическую и психологическую. Анна приняла верное решение пока замолчать", – сообщил Берин РИА Новости.

Во вторник выяснилось, что Баварская государственная опера разорвала отношения с оперной певицей Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от операции РФ на Украине.
Позже издание Spiegel сообщило о том, что певица отменила концерт в Гамбурге, который должен был состояться 2 марта, и привело цитату Нетребко из ее заявления, в котором она говорит о том, что "сейчас не подходящее время для меня, чтобы выступать и музицировать".
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КультураНовости культурыАнна НетребкоОпераТеатрМузыкаDer Spiegel
 
 
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