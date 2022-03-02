https://ria.ru/20220302/netrebko-1775996907.html

Представитель Нетребко: Анна решила пока замолчать

Представитель Нетребко: Анна решила пока замолчать - РИА Новости, 02.03.2022

Представитель Нетребко: Анна решила пока замолчать

Временный уход российской оперной певицы Анны Нетребко со сцены является психологической паузой, связанной со сложной ситуацией вокруг Украины, прокомментировал РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:12

2022-03-02T11:12

2022-03-02T11:12

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Временный уход российской оперной певицы Анны Нетребко со сцены является психологической паузой, связанной со сложной ситуацией вокруг Украины, прокомментировал РИА Новости основатель продюсерской компании Berin Iglesias Art, эксклюзивный представитель Анны Нетребко Максим Берин.Во вторник выяснилось, что Баварская государственная опера разорвала отношения с оперной певицей Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от операции РФ на Украине. Позже издание Spiegel сообщило о том, что певица отменила концерт в Гамбурге, который должен был состояться 2 марта, и привело цитату Нетребко из ее заявления, в котором она говорит о том, что "сейчас не подходящее время для меня, чтобы выступать и музицировать".

https://ria.ru/20210914/netrebko-1749515499.html

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Татьяна Иткина

Татьяна Иткина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Иткина

новости культуры, анна нетребко, опера, театр, музыка, der spiegel