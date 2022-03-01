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Баварская государственная опера разорвала отношения с Нетребко и Гергиевым

Баварская государственная опера разорвала отношения с Нетребко и Гергиевым - РИА Новости, 01.03.2022

Баварская государственная опера разорвала отношения с Нетребко и Гергиевым

Баварская государственная опера разрывает отношения с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:10

2022-03-01T15:10

2022-03-01T15:56

в мире

мюнхен

мюнхенский филармонический оркестр

анна нетребко

валерий гергиев

вооруженные силы рф

россия

донецкая народная республика

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БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Баварская государственная опера разрывает отношения с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от операции РФ на Украине, заявил исполнительный директор оперы Серж Дерни."Из-за ужасной наступательной войны России на Украине и отсутствия достаточного дистанцирования со стороны Валерия Гергиева и Анны Нетребко Баварская государственная опера аннулирует все существующие отношения", - написал Дерни в Twitter.Ранее мэр Мюнхена Дитер Райтер сообщил, что по той же причине Мюнхенский филармонический оркестр разорвал сотрудничество с Гергиевым.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220225/karnegi-kholl-1774930766.html

https://ria.ru/20220301/gergiev-1775779785.html

мюнхен

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мюнхен, мюнхенский филармонический оркестр, анна нетребко, валерий гергиев, вооруженные силы рф, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, культура, общество