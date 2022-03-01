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Баварская государственная опера разорвала отношения с Нетребко и Гергиевым
Баварская государственная опера разорвала отношения с Нетребко и Гергиевым - РИА Новости, 01.03.2022
Баварская государственная опера разорвала отношения с Нетребко и Гергиевым
Баварская государственная опера разрывает отношения с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:10
2022-03-01T15:10
2022-03-01T15:56
в мире
мюнхен
мюнхенский филармонический оркестр
анна нетребко
валерий гергиев
вооруженные силы рф
россия
донецкая народная республика
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БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Баварская государственная опера разрывает отношения с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они "недостаточно дистанцировались" от операции РФ на Украине, заявил исполнительный директор оперы Серж Дерни."Из-за ужасной наступательной войны России на Украине и отсутствия достаточного дистанцирования со стороны Валерия Гергиева и Анны Нетребко Баварская государственная опера аннулирует все существующие отношения", - написал Дерни в Twitter.Ранее мэр Мюнхена Дитер Райтер сообщил, что по той же причине Мюнхенский филармонический оркестр разорвал сотрудничество с Гергиевым.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220225/karnegi-kholl-1774930766.html
https://ria.ru/20220301/gergiev-1775779785.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мюнхен, мюнхенский филармонический оркестр, анна нетребко, валерий гергиев, вооруженные силы рф, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, культура, общество
15:10 01.03.2022 (обновлено: 15:56 01.03.2022)
Баварская государственная опера разорвала отношения с Нетребко и Гергиевым
Баварская государственная опера разорвала отношения с Анной Нетребко и Валерием Гергиевым