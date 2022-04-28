https://ria.ru/20220428/netrebko-1785682716.html

Представитель Анны Нетребко прокомментировал ее выступление в Монте-Карло

Представитель Анны Нетребко прокомментировал ее выступление в Монте-Карло - РИА Новости, 28.04.2022

Представитель Анны Нетребко прокомментировал ее выступление в Монте-Карло

Максим Берин, глава Berin Iglesias Holding, эксклюзивный представитель Анны Нетребко в России, СНГ и странах Балтии рассказал РИА Новости, что выступление... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T07:01

2022-04-28T07:01

2022-04-28T07:01

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Максим Берин, глава Berin Iglesias Holding, эксклюзивный представитель Анны Нетребко в России, СНГ и странах Балтии рассказал РИА Новости, что выступление певицы в опере Джакомо Пуччини "Манон Леско" в Монте-Карло прошло с огромным успехом. "Премьера состоялась с огромнейшим успехом. Полный аншлаг. Standing ovation (публика аплодировала стоя — Прим. ред). Пятнадцать минут просто не отпускали. Невероятная международная пресса по всему миру", — поделился Берин.Следующие показы "Манон Леско" пройдут 27 и 30 апреля. По словам представителя певицы, все билеты раскуплены. "Дальше запланированы сольные концерты в Париже, "Ла Скала", Мадриде, Тель-Авиве, Вероне", — добавил Берин.Нетребко исполняет главную партию — Манон Леско. Дива выступает вместо Марии Агресты. Причина замены — итальянская певица заболела, сообщение об этом появилось на сайте театра 14 апреля. В постановке также задействован супруг Анны Юсиф Эйвазов. Его персонаж — шевалье де Грие, возлюбленный Манон. И Эйвазов, и Нетребко хорошо знакомы с этими ролями — они уже их исполняли. Например, в 2016 году дебют оперной дивы в Большом театре состоялся именно в "Манон Леско". Режиссером постановки был Адольф Шапиро.В основе оперы Пуччини — роман аббата Прево. В центре сюжета — трагическая любовь Манон и де Грие. На их пути множество испытаний, и паре так и не суждено обрести счастье.В начале марта "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку артистка не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера.Второго марта стало известно, что певица решила взять паузу в концертной деятельности.В конце марта Нетребко опубликовала пост, в котором заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских лидеров. Тогда же она рассказала, что собирается вернуться на сцену в конце мая.

https://ria.ru/20220426/netrebko-1785588207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, анна нетребко, знаменитости, звезды, юсиф эйвазов, париж, мадрид, россия, адольф шапиро, ла скала, большой театр, метрополитен-опера, тель-авив, верона