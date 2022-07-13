Рейтинг@Mail.ru
Российские скрипачки отказываются возвращаться на конкурс в Италии - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220713/otmena-1802287870.html
Российские скрипачки отказываются возвращаться на конкурс в Италии
Российские скрипачки отказываются возвращаться на конкурс в Италии - РИА Новости, 13.07.2022
Российские скрипачки отказываются возвращаться на конкурс в Италии
Скрипачки из России, которых отстранили от участия в cентябрьском конкурсе в итальянской Гориции по политическим причинам, отказываются возвращаться после того, РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T19:54
2022-07-13T19:54
культура
культура
украина
россия
италия
музыка
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802287252_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_8d9c7039e56b030a7fec769f3073dd02.jpg
РИМ, 13 июл — РИА Новости. Скрипачки из России, которых отстранили от участия в cентябрьском конкурсе в итальянской Гориции по политическим причинам, отказываются возвращаться после того, как организаторы конкурса изменили свое решение, сообщила РИА Новости одна из музыкантов Лидия Кочарян.В мае конкурс имени известного дирижера и композитора Родолфо Липицера отказал в участии трем скрипачкам с российским гражданством. Как рассказал РИА Новости президент ассоциации Lipizer Лоренцо Куалли, решение принято в соответствии с международными санкциями в связи с конфликтом на Украине. Впоследствии Куалли ради допуска на конкурс потребовал от музыкантов выразить публичное несогласие с российской политикой на Украине и протест против действий руководства РФ.По словам Кочарян, теперь организаторы конкурса просто уведомили ее о возможности вернуться в число претендентов."Участвовать в конкурсе мы все равно не будем, у нас есть какая-то гордость. Как можно после такого согласиться? Мы рады, что нас поддержало так много людей, среди которых оказался и мэр Гориции. Хорошо, что еще есть адекватные люди", — заявила скрипачка, которая в среду выступит на организованном властями города концерте. Кочарян отметила, что концерт состоится благодаря градоначальнику Родолфо Дзиберне и организатору местного гитарного фестиваля Клаудио Ливьеро. "Можно было нас с самого начало принять в ряды участников, не устраивая такой скандал, — сказала она. — И уж точно не спустя полтора или два месяца"."Шантаж со всех сторон"Ранее глава ассоциации Lipizer говорил РИА Новости, что их решение не подлежит отмене. По словам Куалли, в письме скрипачкам он после решения о недопуске написал, что "ничего не имеет против них" и будет рад принять их после завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что в следующем году планирует изменить устав мероприятия, добавив в него пункт о невозможности участия "представителей стран, находящихся в состоянии войны".Как отмечает газета Il Goriziano, Куалли объяснил шаг навстречу скрипачкам тем, что организаторы конкурса подверглись шантажу со всех сторон". Свою логику он описал тем, что мероприятие не может жить "без поддержки от местных органов": "Пока правительство говорит о санкциях, вооружениях и страхе перед возможным вторжением, власти региона, города и все остальные говорят обратное", - сказал Куалли.
украина
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Янсон
Екатерина Янсон
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802287252_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_b6fcc3110d5b21d4bb8fc8ab8d23fc8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
культура, украина, россия, италия, музыка, новости культуры
19:54 13.07.2022
 
Российские скрипачки отказываются возвращаться на конкурс в Италии

Российские скрипачки отказываются возвращаться на конкурс в Италии после отстранения

CC BY-SA 3.0 / Viator slovenicus / Гориция, Италия
Гориция, Италия - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
CC BY-SA 3.0 / Viator slovenicus /
Читать ria.ru в
РИМ, 13 июл — РИА Новости. Скрипачки из России, которых отстранили от участия в cентябрьском конкурсе в итальянской Гориции по политическим причинам, отказываются возвращаться после того, как организаторы конкурса изменили свое решение, сообщила РИА Новости одна из музыкантов Лидия Кочарян.
"Во-первых, нас вернули без всякого предупреждения. Во-вторых, нас еще попросили внести вступительный взнос в 150 евро. В-третьих, никто даже не извинился. Нас просто поставили перед фактом, что мы приняты", — сказала скрипачка.
В мае конкурс имени известного дирижера и композитора Родолфо Липицера отказал в участии трем скрипачкам с российским гражданством. Как рассказал РИА Новости президент ассоциации Lipizer Лоренцо Куалли, решение принято в соответствии с международными санкциями в связи с конфликтом на Украине. Впоследствии Куалли ради допуска на конкурс потребовал от музыкантов выразить публичное несогласие с российской политикой на Украине и протест против действий руководства РФ.
По словам Кочарян, теперь организаторы конкурса просто уведомили ее о возможности вернуться в число претендентов.
"Участвовать в конкурсе мы все равно не будем, у нас есть какая-то гордость. Как можно после такого согласиться? Мы рады, что нас поддержало так много людей, среди которых оказался и мэр Гориции. Хорошо, что еще есть адекватные люди", — заявила скрипачка, которая в среду выступит на организованном властями города концерте. Кочарян отметила, что концерт состоится благодаря градоначальнику Родолфо Дзиберне и организатору местного гитарного фестиваля Клаудио Ливьеро. "Можно было нас с самого начало принять в ряды участников, не устраивая такой скандал, — сказала она. — И уж точно не спустя полтора или два месяца".

"Шантаж со всех сторон"

Ранее глава ассоциации Lipizer говорил РИА Новости, что их решение не подлежит отмене. По словам Куалли, в письме скрипачкам он после решения о недопуске написал, что "ничего не имеет против них" и будет рад принять их после завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что в следующем году планирует изменить устав мероприятия, добавив в него пункт о невозможности участия "представителей стран, находящихся в состоянии войны".
Как отмечает газета Il Goriziano, Куалли объяснил шаг навстречу скрипачкам тем, что организаторы конкурса подверглись шантажу со всех сторон". Свою логику он описал тем, что мероприятие не может жить "без поддержки от местных органов": "Пока правительство говорит о санкциях, вооружениях и страхе перед возможным вторжением, власти региона, города и все остальные говорят обратное", - сказал Куалли.
 
КультураКультураУкраинаРоссияИталияМузыкаНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала