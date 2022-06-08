https://ria.ru/20220608/skripachki-1793886783.html

Россиянкам предложили отречься от политики Москвы ради участия в конкурсе

Россиянкам предложили отречься от политики Москвы ради участия в конкурсе - РИА Новости, 08.06.2022

Россиянкам предложили отречься от политики Москвы ради участия в конкурсе

Итальянский музыкальный конкурс скрипачей имени Родолфо Липицера предложил трем скрипачкам из России выразить публичное несогласие с российской политикой на... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T08:20

2022-06-08T08:20

2022-06-08T08:20

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РИМ, 8 июн – РИА Новости. Итальянский музыкальный конкурс скрипачей имени Родолфо Липицера предложил трем скрипачкам из России выразить публичное несогласие с российской политикой на Украине и выразить протест против действий руководства РФ, рассказала РИА Новости одна из музыкантов Лидия Кочарян.По ее словам, она получила письмо на английском языке от президента культурной ассоциации Lipizer Лоренцо Куалли, в котором тот предложил ей "возможность возвращения" в число конкурсантов, чтобы "не наказывать несправедливо российских граждан из-за их рождения".Ранее конкурс имени известного дирижера и композитора, который должен пройти в сентябре в итальянской Гориции, отказал в участии трем скрипачкам с российским гражданством. Как рассказал РИА Новости Куалли, решение принято в соответствии с международными санкциями в связи с конфликтом на Украине.В обращении к Кочарян организатор конкурса заявил, что "провел консультации с почетным консулом Италии во Львове". Российским скрипачкам предлагается "публично и официально отречься от международной политики режима Путина" и "твердо осудить злостную кровавую и варварскую агрессию против Украины". Кроме того, они должны распространить информацию об этом через СМИ. Музыкантам дано три дня на ответ."Конкурс должен быть аполитичен. А они делают все наоборот, показывая, что они на самом деле за политику", - заявила Кочарян. По ее словам, организаторы прислали подобное предложение, чтобы "потом сказать, что мы сами не согласились участвовать", а "теперь ставят свои условия".Скрипачка подчеркнула, что в правилах конкурса не говорится, что для участия в нем нужно высказывать свою политическую позицию и взгляды. "Мы как музыканты вообще никакого отношения к конфликту не имеем, а Куалли заставляет нас вмешаться в то, чего мы вообще не должны быть касаться", - сказала Кочарян, отметив, что не собирается отвечать Куалли.Ранее глава ассоциации Lipizer рассказал РИА Новости, что их решение не подлежит отмене. По словам Куалли, в письме скрипачкам он после решения о недопуске написал, что "ничего не имеет против них" и будет рад принять их после завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что в следующем году планирует изменить устав мероприятия, добавив в него пункт о невозможности участия "представителей стран, находящихся в состоянии войны".В ответ на ситуацию музыкальный коллектив FVG Orchestra, который на протяжении нескольких лет сопровождал выступления музыкантов, отказался от участия в конкурсе. Мэрия Гориции также встала на сторону скрипачек, пригласив их на концерт, который должен состояться в июле. Российские скрипачки намерены подать на организаторов в суд.

https://ria.ru/20220606/gazmanov-1793501906.html

https://ria.ru/20220606/korzh-1793460073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, в мире, италия, россия, украина