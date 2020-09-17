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Депутат оценила идею запретить услуги суррогатных матерей для иностранцев
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева считает, что в оказании услуг суррогатных матерей для иностранцев на территории России... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T17:27
2020-09-17T17:27
ксения мишонова
госдума рф
тамара плетнева
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Глава комитета <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы </a>по вопросам семьи, женщин и детей <a href="http://ria.ru/person_Tamara_Pletneva/" target="_blank" data-auto="true">Тамара Плетнева</a> считает, что в оказании услуг суррогатных матерей для иностранцев на территории России нет ничего плохого.Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Mishonova/" target="_blank" data-auto="true">Ксения Мишонова</a> считает необходимым запретить возможность оказания услуг суррогатных матерей для иностранцев на территории России."Мы оказываем всякие услуги для иностранцев, и они для нас… И если бы они хотели, чтобы наша женщина родила, я не вижу в этом ничего страшного. Конечно, желательно, чтобы они сами рожали, не суррогатная мама, а сама, но раз у нас такое здоровье стало у всех", - сказала Плетнева РИА Новости.Она уточнила, что каких-либо предложений по этой теме пока не видела.
https://ria.ru/20200730/1575187945.html
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ксения мишонова, госдума рф, тамара плетнева, общество

Депутат оценила идею запретить услуги суррогатных матерей для иностранцев

17:27 17.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 декабря 2017
Председатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева считает, что в оказании услуг суррогатных матерей для иностранцев на территории России нет ничего плохого.
Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова считает необходимым запретить возможность оказания услуг суррогатных матерей для иностранцев на территории России.
"Мы оказываем всякие услуги для иностранцев, и они для нас… И если бы они хотели, чтобы наша женщина родила, я не вижу в этом ничего страшного. Конечно, желательно, чтобы они сами рожали, не суррогатная мама, а сама, но раз у нас такое здоровье стало у всех", - сказала Плетнева РИА Новости.
Она уточнила, что каких-либо предложений по этой теме пока не видела.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 30.07.2020
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Ксения МишоноваГосдума РФТамара ПлетневаОбщество
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