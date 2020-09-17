https://ria.ru/20200917/inostrantsy-1577400459.html

Депутат оценила идею запретить услуги суррогатных матерей для иностранцев

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева считает, что в оказании услуг суррогатных матерей для иностранцев на территории России... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T17:27

2020-09-17T17:27

2020-09-17T17:27

ксения мишонова

госдума рф

тамара плетнева

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Глава комитета <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы </a>по вопросам семьи, женщин и детей <a href="http://ria.ru/person_Tamara_Pletneva/" target="_blank" data-auto="true">Тамара Плетнева</a> считает, что в оказании услуг суррогатных матерей для иностранцев на территории России нет ничего плохого.Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Mishonova/" target="_blank" data-auto="true">Ксения Мишонова</a> считает необходимым запретить возможность оказания услуг суррогатных матерей для иностранцев на территории России."Мы оказываем всякие услуги для иностранцев, и они для нас… И если бы они хотели, чтобы наша женщина родила, я не вижу в этом ничего страшного. Конечно, желательно, чтобы они сами рожали, не суррогатная мама, а сама, но раз у нас такое здоровье стало у всех", - сказала Плетнева РИА Новости.Она уточнила, что каких-либо предложений по этой теме пока не видела.

https://ria.ru/20200730/1575187945.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ксения мишонова, госдума рф, тамара плетнева, общество