Депутат Госдумы оценила идею введения смертной казни за убийство детей
17:57 22.09.2020 (обновлено: 17:58 22.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила РИА Новости, что поддерживает идею введения смертной казни за убийство детей, но отметила, что по действующему законодательству это невозможно.
Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних в связи с трагедией в Рыбинске. Говоря об ужесточении наказания, Миронов напомнил о своем призыве к смертной казни за убийство детей и проекте СР о химической кастрации педофилов. В пресс-службе СР РИА Новости сообщили, что "Справедливая Россия" готовит соответствующий законопроект.
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"Смертная казнь у нас отменена, поэтому смертная казнь быть не может принята, так как она у нас отменена и подписаны договоры с другими государствами", - сказала Плетнева.
"Конечно. Я давно ее поддерживаю. Еще когда только что отменяли - нельзя (было) этого делать. В Америке в разных штатах своя смертная казнь, а нам диктуют, что это недемократичные методы", - добавила депутат, отвечая на вопрос, поддерживает ли она идею смертной казни за убийство детей.
Парламентарий добавила, что в России действует наказание вплоть до пожизненного заключения за насилие над несовершеннолетними, отметив, что предложение о химической кастрации преступников не представляется ей состоятельным. "Ему хватит того, что он будет всю жизнь сидеть. Чего его кастрировать?" - заключила Плетнева.