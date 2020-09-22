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https://ria.ru/20200922/pletneva-1577616859.html
Депутат Госдумы оценила идею введения смертной казни за убийство детей
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила РИА Новости, что поддерживает идею введения смертной казни за убийство детей,... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T17:57
2020-09-22T17:58
россия
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
тамара плетнева
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей <a href="http://ria.ru/person_Tamara_Pletneva/" target="_blank" data-auto="true">Тамара Плетнева</a> заявила РИА Новости, что поддерживает идею введения смертной казни за убийство детей, но отметила, что по действующему законодательству это невозможно.Ранее лидер "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> предложил радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних в связи с трагедией в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a>. Говоря об ужесточении наказания, Миронов напомнил о своем призыве к смертной казни за убийство детей и проекте СР о химической кастрации педофилов. В пресс-службе СР РИА Новости сообщили, что "Справедливая Россия" готовит соответствующий законопроект."Смертная казнь у нас отменена, поэтому смертная казнь быть не может принята, так как она у нас отменена и подписаны договоры с другими государствами", - сказала Плетнева."Конечно. Я давно ее поддерживаю. Еще когда только что отменяли - нельзя (было) этого делать. В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америке</a> в разных штатах своя смертная казнь, а нам диктуют, что это недемократичные методы", - добавила депутат, отвечая на вопрос, поддерживает ли она идею смертной казни за убийство детей.Парламентарий добавила, что в России действует наказание вплоть до пожизненного заключения за насилие над несовершеннолетними, отметив, что предложение о химической кастрации преступников не представляется ей состоятельным. "Ему хватит того, что он будет всю жизнь сидеть. Чего его кастрировать?" - заключила Плетнева.
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/1577406732.html
https://ria.ru/20200922/obschestvo-1577615196.html
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россия, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, тамара плетнева, общество

Депутат Госдумы оценила идею введения смертной казни за убийство детей

17:57 22.09.2020 (обновлено: 17:58 22.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева
Председатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила РИА Новости, что поддерживает идею введения смертной казни за убийство детей, но отметила, что по действующему законодательству это невозможно.
Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних в связи с трагедией в Рыбинске. Говоря об ужесточении наказания, Миронов напомнил о своем призыве к смертной казни за убийство детей и проекте СР о химической кастрации педофилов. В пресс-службе СР РИА Новости сообщили, что "Справедливая Россия" готовит соответствующий законопроект.
Когда в России создадут реестр педофилов - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 18:33Слышали новость
Когда в России создадут "реестр педофилов"
"Смертная казнь у нас отменена, поэтому смертная казнь быть не может принята, так как она у нас отменена и подписаны договоры с другими государствами", - сказала Плетнева.
"Конечно. Я давно ее поддерживаю. Еще когда только что отменяли - нельзя (было) этого делать. В Америке в разных штатах своя смертная казнь, а нам диктуют, что это недемократичные методы", - добавила депутат, отвечая на вопрос, поддерживает ли она идею смертной казни за убийство детей.
Парламентарий добавила, что в России действует наказание вплоть до пожизненного заключения за насилие над несовершеннолетними, отметив, что предложение о химической кастрации преступников не представляется ей состоятельным. "Ему хватит того, что он будет всю жизнь сидеть. Чего его кастрировать?" - заключила Плетнева.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 17:39
В СПЧ прокомментировали проект о химкастрации и казни за убийство детей
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РоссияСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФТамара ПлетневаОбщество
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