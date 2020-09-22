https://ria.ru/20200922/pletneva-1577616859.html

Депутат Госдумы оценила идею введения смертной казни за убийство детей

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила РИА Новости, что поддерживает идею введения смертной казни за убийство детей,... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T17:57

2020-09-22T17:57

2020-09-22T17:58

россия

сергей миронов

справедливая россия

госдума рф

тамара плетнева

общество

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей <a href="http://ria.ru/person_Tamara_Pletneva/" target="_blank" data-auto="true">Тамара Плетнева</a> заявила РИА Новости, что поддерживает идею введения смертной казни за убийство детей, но отметила, что по действующему законодательству это невозможно.Ранее лидер "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> предложил радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних в связи с трагедией в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a>. Говоря об ужесточении наказания, Миронов напомнил о своем призыве к смертной казни за убийство детей и проекте СР о химической кастрации педофилов. В пресс-службе СР РИА Новости сообщили, что "Справедливая Россия" готовит соответствующий законопроект."Смертная казнь у нас отменена, поэтому смертная казнь быть не может принята, так как она у нас отменена и подписаны договоры с другими государствами", - сказала Плетнева."Конечно. Я давно ее поддерживаю. Еще когда только что отменяли - нельзя (было) этого делать. В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америке</a> в разных штатах своя смертная казнь, а нам диктуют, что это недемократичные методы", - добавила депутат, отвечая на вопрос, поддерживает ли она идею смертной казни за убийство детей.Парламентарий добавила, что в России действует наказание вплоть до пожизненного заключения за насилие над несовершеннолетними, отметив, что предложение о химической кастрации преступников не представляется ей состоятельным. "Ему хватит того, что он будет всю жизнь сидеть. Чего его кастрировать?" - заключила Плетнева.

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/1577406732.html

https://ria.ru/20200922/obschestvo-1577615196.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, тамара плетнева, общество