В Москве еще четыре стационара вернулись к обычному режиму работы

Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Еще четыре столичные больницы вернулись к обычному режиму работы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Еще четыре столичные больницы вернулись к обычному режиму работы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову

Ранее к оказанию плановой и экстренной медицинской помощи приступили больницы №31, 17, 51, 29 имени Баумана, имени Плетнева, имени Спасокукоцкого, №1 имени Пирогова, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, имени Давыдовского, госпиталь на Шаболовке, туберкулезная больница имени Рабухина, а также госпитали для ветеранов войн №1, 2 и 3.

"На этой неделе к стандартному режиму работы вернулись еще четыре стационара - больница имени В.В. Виноградова, Вороновская больница, филиал Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии - "Клиника имени В.Г. Короленко" на Косинской улице, а также филиал №3 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины на 2-й Вольской улице. Стационары уже начали прием - более 100 пациентов поступили на лечение", - сказала Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.

Добавляется, что плановая помощь доступна по всем профилям, среди которых хирургия, травматология, кардиология, терапия, неврология, ортопедия, сосудистая хирургия, эндокринология, урология и гинекология. Весь медперсонал стационаров прошел тестирование на COVID-19, в дальнейшем они будут сдавать анализы на коронавирус еженедельно.

"В ближайшее время к прежнему режиму работы вернутся еще несколько столичных клиник: больницы имени Юдина, имени Иноземцева, имени Боткина, Центр патологии речи и нейрореабилитации, а также еще один корпус в больнице имени Спасокукоцкого", - добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что сейчас в них готовятся к плановому приему пациентов, койки в палатах устанавливают на увеличенном расстоянии, помещения дополнительно проветривают, а воздух в них обеззараживают.