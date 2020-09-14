https://ria.ru/20200914/voronezh-1577162331.html

Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в Воронеже

Десятый международный Платоновский фестиваль искусств, перенесенный с июня из-за пандемии коронавируса, начинается в Воронеже. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T11:29

2020-09-14T11:29

2020-09-14T11:29

культура

музыка

театр

балет

опера

новости культуры

международный платоновский фестиваль искусств

андрей платонов

михаил плетнев

воронежская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154799/94/1547999483_0:103:3276:1946_1400x0_80_0_0_4efbf9961236bbc88b2788e14306682b.jpg

<strong>ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Десятый международный Платоновский фестиваль искусств, перенесенный с июня из-за пандемии коронавируса, начинается в Воронеже.Фестиваль должен был пройти с 5 по 21 июня, однако его перенесли из-за коронавируса на 13-27 сентября. Традиционно программа включает в себя четыре направления: "Театр", "Музыка", "Выставки" и "Литература"."Все направления сохранены. Потеряли некоторые проекты: не будет театрального парада, и драматическая программа представлена только российскими спектаклями, и музыкальная", - сказал РИА Новости представитель фестиваля.По его словам, международная театральная программа представлена видеопоказами, кроме того, впервые покажут не только драматические, но и современные оперные спектакли."Поскольку в Воронеже нет современной, хорошо оборудованной оперной сцены, до сих пор Платоновский фестиваль не мог привезти и показать достижения мирового театра в жанре оперы. В этом году пандемия дала возможность обратиться к программе знаменитого фестиваля в Экс-ан-Провансе. Совместно с Французским институтом в России мы покажем зрителям несколько лучших спектаклей Экс-ан-Прованса последних десяти лет", - сообщается на сайте фестиваля.В частности, будут показаны "Альцина", "Волшебная флейта", "Кармен", "Соловей" и "Реквием".Кроме того, зрители в формате видеопоказов смогут посмотреть хореографические и драматические постановки.Впервые в Воронеже выступит оперная певица Ольга Перетятько (сопрано), ее партнером на сцене станет Владислав Сулимский (баритон), он заменит артиста из Мексики Альфредо Даза. Дуэт Бориса Березовского (фортепиано) и Никиты Борисоглебского (скрипка) заменит музыкантов из Израиля и Южной Кореи – Амихая Гросса и Ким Сон Ука."Без изменений пройдет сольный концерт одного из самых выдающихся пианистов, лауреата премий "Грэмми" и "Триумф", а также Платоновской премии – Михаила Плетнева", - сообщает сайт фестиваля.Международный Платоновский фестиваль искусств проводится в Воронежской области с 2011 года. На него приезжают известные российские и зарубежные театральные режиссеры, музыканты, литераторы, скульпторы и художники. Фестиваль назван в честь родившегося и жившего в Воронеже писателя Андрея Платонова (1899-1951), автора романа "Чевенгур", повестей "Котлован", "Ювенильное море", "Епифанские шлюзы".

https://ria.ru/20200911/premera-1577044426.html

воронежская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, театр, балет, опера, новости культуры, международный платоновский фестиваль искусств, андрей платонов, михаил плетнев, воронежская область