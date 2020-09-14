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https://ria.ru/20200914/voronezh-1577162331.html
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в Воронеже
Десятый международный Платоновский фестиваль искусств, перенесенный с июня из-за пандемии коронавируса, начинается в Воронеже. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T11:29
2020-09-14T11:29
культура
музыка
театр
балет
опера
новости культуры
международный платоновский фестиваль искусств
андрей платонов
михаил плетнев
воронежская область
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<strong>ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Десятый международный Платоновский фестиваль искусств, перенесенный с июня из-за пандемии коронавируса, начинается в Воронеже.Фестиваль должен был пройти с 5 по 21 июня, однако его перенесли из-за коронавируса на 13-27 сентября. Традиционно программа включает в себя четыре направления: "Театр", "Музыка", "Выставки" и "Литература"."Все направления сохранены. Потеряли некоторые проекты: не будет театрального парада, и драматическая программа представлена только российскими спектаклями, и музыкальная", - сказал РИА Новости представитель фестиваля.По его словам, международная театральная программа представлена видеопоказами, кроме того, впервые покажут не только драматические, но и современные оперные спектакли."Поскольку в Воронеже нет современной, хорошо оборудованной оперной сцены, до сих пор Платоновский фестиваль не мог привезти и показать достижения мирового театра в жанре оперы. В этом году пандемия дала возможность обратиться к программе знаменитого фестиваля в Экс-ан-Провансе. Совместно с Французским институтом в России мы покажем зрителям несколько лучших спектаклей Экс-ан-Прованса последних десяти лет", - сообщается на сайте фестиваля.В частности, будут показаны "Альцина", "Волшебная флейта", "Кармен", "Соловей" и "Реквием".Кроме того, зрители в формате видеопоказов смогут посмотреть хореографические и драматические постановки.Впервые в Воронеже выступит оперная певица Ольга Перетятько (сопрано), ее партнером на сцене станет Владислав Сулимский (баритон), он заменит артиста из Мексики Альфредо Даза. Дуэт Бориса Березовского (фортепиано) и Никиты Борисоглебского (скрипка) заменит музыкантов из Израиля и Южной Кореи – Амихая Гросса и Ким Сон Ука."Без изменений пройдет сольный концерт одного из самых выдающихся пианистов, лауреата премий "Грэмми" и "Триумф", а также Платоновской премии – Михаила Плетнева", - сообщает сайт фестиваля.Международный Платоновский фестиваль искусств проводится в Воронежской области с 2011 года. На него приезжают известные российские и зарубежные театральные режиссеры, музыканты, литераторы, скульпторы и художники. Фестиваль назван в честь родившегося и жившего в Воронеже писателя Андрея Платонова (1899-1951), автора романа "Чевенгур", повестей "Котлован", "Ювенильное море", "Епифанские шлюзы".
https://ria.ru/20200911/premera-1577044426.html
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музыка, театр, балет, опера, новости культуры, международный платоновский фестиваль искусств, андрей платонов, михаил плетнев, воронежская область

Десятый международный Платоновский фестиваль искусств открылся в Воронеже

11:29 14.09.2020
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© РИА Новости / Ульяна СоловьеваАфиши на фасаде Театра оперы и балета в Воронеже
Афиши на фасаде Театра оперы и балета в Воронеже - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. Десятый международный Платоновский фестиваль искусств, перенесенный с июня из-за пандемии коронавируса, начинается в Воронеже.
Фестиваль должен был пройти с 5 по 21 июня, однако его перенесли из-за коронавируса на 13-27 сентября. Традиционно программа включает в себя четыре направления: "Театр", "Музыка", "Выставки" и "Литература".
"Все направления сохранены. Потеряли некоторые проекты: не будет театрального парада, и драматическая программа представлена только российскими спектаклями, и музыкальная", - сказал РИА Новости представитель фестиваля.
По его словам, международная театральная программа представлена видеопоказами, кроме того, впервые покажут не только драматические, но и современные оперные спектакли.
"Поскольку в Воронеже нет современной, хорошо оборудованной оперной сцены, до сих пор Платоновский фестиваль не мог привезти и показать достижения мирового театра в жанре оперы. В этом году пандемия дала возможность обратиться к программе знаменитого фестиваля в Экс-ан-Провансе. Совместно с Французским институтом в России мы покажем зрителям несколько лучших спектаклей Экс-ан-Прованса последних десяти лет", - сообщается на сайте фестиваля.
В частности, будут показаны "Альцина", "Волшебная флейта", "Кармен", "Соловей" и "Реквием".
Кроме того, зрители в формате видеопоказов смогут посмотреть хореографические и драматические постановки.
"Пандемия внесла коррективы и в музыкальную программу фестиваля. Вместо нескольких заявленных ранее иностранных коллективов и артистов на Платоновском фестивале выступят выдающиеся российские музыканты", - отмечается на сайте фестиваля.
Впервые в Воронеже выступит оперная певица Ольга Перетятько (сопрано), ее партнером на сцене станет Владислав Сулимский (баритон), он заменит артиста из Мексики Альфредо Даза. Дуэт Бориса Березовского (фортепиано) и Никиты Борисоглебского (скрипка) заменит музыкантов из Израиля и Южной Кореи – Амихая Гросса и Ким Сон Ука.
"Без изменений пройдет сольный концерт одного из самых выдающихся пианистов, лауреата премий "Грэмми" и "Триумф", а также Платоновской премии – Михаила Плетнева", - сообщает сайт фестиваля.
Международный Платоновский фестиваль искусств проводится в Воронежской области с 2011 года. На него приезжают известные российские и зарубежные театральные режиссеры, музыканты, литераторы, скульпторы и художники. Фестиваль назван в честь родившегося и жившего в Воронеже писателя Андрея Платонова (1899-1951), автора романа "Чевенгур", повестей "Котлован", "Ювенильное море", "Епифанские шлюзы".
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КультураМузыкаТеатрБалетОпераНовости культурыМеждународный Платоновский фестиваль искусствАндрей ПлатоновМихаил ПлетневВоронежская область
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