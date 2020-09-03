https://ria.ru/20200903/debarg-1576674558.html
Московская филармония откроет 99-й сезон концертом пианиста Люки Дебарга
Московская филармония открывает 4 сентября свой предъюбилейный, 99-й, сезон концертом известного французского пианиста Люки Дебарга, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T18:38
2020-09-03T18:38
2020-09-03T18:38
культура
музыка
новости культуры
михаил плетнев
московская государственная филармония
юрий башмет
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Московская филармония открывает 4 сентября свой предъюбилейный, 99-й, сезон концертом известного французского пианиста Люки Дебарга, сообщили РИА Новости в пресс-службе филармонии.Как отметил гендиректор филармонии Алексей Шалашов, в нынешних сложных условиях их главная задача – дать возможность артистам вернуться к насыщенной концертной жизни и подарить публике радость встречи с любимыми исполнителями и живым звуком.В 99-м сезоне филармония планирует не только осуществить намеченные проекты, но и запустить новые форматы, чтобы в следующем столетии своей истории сохранить позицию лидера концертной жизни России.4 и 5 сентября в "Филармонии-2" и Концертном зале имени Чайковского состоятся два концерта известного французского пианиста Люки Дебарга с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии под управлением Юрия Симонова. Центральное место в обеих программах занимает Второй фортепианный концерт Сергея Прокофьева. Также прозвучит большая сюита из балета "Лебединое озеро" Чайковского и марш из оперы "Любовь к трем апельсинам" Прокофьева.А 6 сентября в Концертном зале имени Чайковского пройдет третья встреча москвичей с Дебарга – он даст концерт "Вокруг Скарлатти". В программе сонаты Скарлатти, а также произведения Баха, Дельпласа и самого Дебарга.Далее в числе концертов филармонии – выступление камерного ансамбля "Солисты Москвы Юрия Башмета, концерт знаменитого органиста Бенжамена Алара, ХII Большой фестиваль Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева, где выдающийся музыкант выступит в двух ипостасях – пианиста и дирижера.
https://ria.ru/20191104/1560290160.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, михаил плетнев, московская государственная филармония, юрий башмет
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Московская филармония открывает 4 сентября свой предъюбилейный, 99-й, сезон концертом известного французского пианиста Люки Дебарга, сообщили РИА Новости в пресс-службе филармонии.
Как отметил гендиректор филармонии Алексей Шалашов, в нынешних сложных условиях их главная задача – дать возможность артистам вернуться к насыщенной концертной жизни и подарить публике радость встречи с любимыми исполнителями и живым звуком.
В 99-м сезоне филармония планирует не только осуществить намеченные проекты, но и запустить новые форматы, чтобы в следующем столетии своей истории сохранить позицию лидера концертной жизни России.
4 и 5 сентября в "Филармонии-2" и Концертном зале имени Чайковского состоятся два концерта известного французского пианиста Люки Дебарга с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии под управлением Юрия Симонова. Центральное место в обеих программах занимает Второй фортепианный концерт Сергея Прокофьева. Также прозвучит большая сюита из балета "Лебединое озеро" Чайковского и марш из оперы "Любовь к трем апельсинам" Прокофьева.
А 6 сентября в Концертном зале имени Чайковского пройдет третья встреча москвичей с Дебарга – он даст концерт "Вокруг Скарлатти". В программе сонаты Скарлатти, а также произведения Баха, Дельпласа и самого Дебарга.
Далее в числе концертов филармонии – выступление камерного ансамбля "Солисты Москвы Юрия Башмета, концерт знаменитого органиста Бенжамена Алара, ХII Большой фестиваль Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева, где выдающийся музыкант выступит в двух ипостасях – пианиста и дирижера.