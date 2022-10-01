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Павел Милюков выступит на открытии "Т Фестиваля" в Третьяковке - РИА Новости, 01.10.2022
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Культура
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Павел Милюков выступит на открытии "Т Фестиваля" в Третьяковке
Павел Милюков выступит на открытии "Т Фестиваля" в Третьяковке - РИА Новости, 01.10.2022
Павел Милюков выступит на открытии "Т Фестиваля" в Третьяковке
Сегодня, 1 октября, в Третьяковской галерее на Крымском Валу открывается пятый сезон международного фестиваля камерной музыки "Т Фестиваль", сообщает... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T06:00
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культура
новости культуры
музыка
третьяковская галерея
musica viva
павел милюков
михаил плетнев
владимир спиваков
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Сегодня, 1 октября, в Третьяковской галерее на Крымском Валу открывается пятый сезон международного фестиваля камерной музыки "Т Фестиваль", сообщает пресс-служба смотра. На первом концерте выступит оркестр "Musica Viva" и Павел Милюков."Т Фестиваль" организован совместно с галереей "Триумф" и проводится пятый год. Выступления музыкантов проходят в зале Новой Третьяковки в окружении шедевров XX века.Ранее в мероприятии участвовали Михаил Плетнев, Владимир Спиваков и "ВиртуозыМосквы", Борис Березовский, Александр Князев, Юрий Башмет и "Солисты Москвы",Айгуль Ахметшина, Аида Гарифуллина и многие другие.
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новости культуры, музыка, третьяковская галерея, musica viva, павел милюков, михаил плетнев, владимир спиваков, виртуозы москвы, юрий башмет, солисты москвы
Культура, Новости культуры, Музыка, Третьяковская галерея, Musica viva, Павел Милюков, Михаил Плетнев, Владимир Спиваков, Виртуозы Москвы, Юрий Башмет, Солисты Москвы
06:00 01.10.2022
 
Павел Милюков выступит на открытии "Т Фестиваля" в Третьяковке

Павел Милюков выступит на открытии международного смотра "Т Фестиваль" в Третьяковке

© Изображение предоставлено пресс-службой "Т Фестиваля"Выступление Павла Милюкова в Новой Третьяковке
Выступление Павла Милюкова в Новой Третьяковке
© Изображение предоставлено пресс-службой "Т Фестиваля"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Сегодня, 1 октября, в Третьяковской галерее на Крымском Валу открывается пятый сезон международного фестиваля камерной музыки "Т Фестиваль", сообщает пресс-служба смотра.
На первом концерте выступит оркестр "Musica Viva" и Павел Милюков.
"Т Фестиваль" организован совместно с галереей "Триумф" и проводится пятый год. Выступления музыкантов проходят в зале Новой Третьяковки в окружении шедевров XX века.
Ранее в мероприятии участвовали Михаил Плетнев, Владимир Спиваков и "Виртуозы
Москвы", Борис Березовский, Александр Князев, Юрий Башмет и "Солисты Москвы",
Айгуль Ахметшина, Аида Гарифуллина и многие другие.
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КультураНовости культурыМузыкаТретьяковская галереяMusica vivaПавел МилюковМихаил ПлетневВладимир СпиваковВиртуозы МосквыЮрий БашметСолисты Москвы
 
 
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