https://ria.ru/20221001/muzyka-1820429491.html

Павел Милюков выступит на открытии "Т Фестиваля" в Третьяковке

Павел Милюков выступит на открытии "Т Фестиваля" в Третьяковке - РИА Новости, 01.10.2022

Павел Милюков выступит на открытии "Т Фестиваля" в Третьяковке

Сегодня, 1 октября, в Третьяковской галерее на Крымском Валу открывается пятый сезон международного фестиваля камерной музыки "Т Фестиваль", сообщает... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T06:00

2022-10-01T06:00

2022-10-01T06:00

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Сегодня, 1 октября, в Третьяковской галерее на Крымском Валу открывается пятый сезон международного фестиваля камерной музыки "Т Фестиваль", сообщает пресс-служба смотра. На первом концерте выступит оркестр "Musica Viva" и Павел Милюков."Т Фестиваль" организован совместно с галереей "Триумф" и проводится пятый год. Выступления музыкантов проходят в зале Новой Третьяковки в окружении шедевров XX века.Ранее в мероприятии участвовали Михаил Плетнев, Владимир Спиваков и "ВиртуозыМосквы", Борис Березовский, Александр Князев, Юрий Башмет и "Солисты Москвы",Айгуль Ахметшина, Аида Гарифуллина и многие другие.

https://ria.ru/20220919/muzyka-1817974241.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, третьяковская галерея, musica viva, павел милюков, михаил плетнев, владимир спиваков, виртуозы москвы, юрий башмет, солисты москвы