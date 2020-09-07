https://ria.ru/20200907/orkestr-1576859155.html

Российский национальный оркестр открывает большой фестиваль в Москве

Свой юбилейный 30-й сезон Российский национальный оркестр под управлением всемирно известного музыканта Михаила Плетнева откроет ХII Большим фестивалем, который РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T11:14

2020-09-07T11:14

2020-09-07T11:14

культура

музыка

новости культуры

геликон-опера

михаил плетнев

российский национальный оркестр

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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости.</strong> Свой юбилейный 30-й сезон Российский национальный оркестр под управлением всемирно известного музыканта Михаила Плетнева откроет ХII Большим фестивалем, который пройдет в столице с 7 сентября по 1 октября, сообщила РИА Новости пресс-атташе оркестра.На этот раз у фестиваля особая миссия: он не только открывает новый концертный сезон в Москве, но и станет первым полномасштабным концертным проектом, который пройдет после полугодового карантина."Я счастлив, что в этом году, преодолев сложности, связанные пандемией, мы не отступаем от традиций и вновь предлагаем фестивальную афишу, в которой ярко представлен спектр исполнительских граней Российского национального оркестра. В программы фестиваля нам пришлось внести изменения, связанные с участием иностранных артистов, - таковы сегодняшние условия, с которыми мы вынуждены считаться. Но вместе с тем, я абсолютно уверен, что концерты не разочаруют ни наших преданных поклонников, ни тех, кто придет впервые", - сказал РИА Новости директор РНО Олег Полтевский.Откроет Большой фестиваль программа, составленная из произведений Бетховена, 250-летие со дня рождения которого в этом году отмечает весь музыкальный мир, и Иоганнеса Брамса. Солировать в Третьем концерте венского классика будет выдающийся пианист Михаил Плетнев, чьи интерпретации творческого наследия Брамса снискали всемирное признание. За дирижерский пульт встанет маэстро Миша Дамев, неоднократно принимавший участие в фестивале и других проектах РНО.Во второй фестивальный вечер творческий тандем Плетнева и Дамева представят публике изысканную программу из произведений западноевропейского музыкального наследия. В программе - Второй концерт для фортепиано с оркестром Камиля Сен-Санса и симфоническая поэма "Пляска смерти". Кульминацией вечера станет исполнение Второй симфонии Брамса, которая исполняется по всему миру, входя в "золотой фонд" мирового музыкального наследия.Шестнадцатого сентября изысканную программу с участием молодых солистов представит Дмитрий Корчак. В этот вечер знаменитый тенор выступит в качестве дирижера. Прозвучат произведения Бетховена и Шуберта.Двадцать первого сентября симфоническую программу из произведений Родиона Щедрина и Петра Чайковского представит худрук и главный дирижер РНО Михаил Плетнев. В программе - музыка балета "Кармен –сюита", созданная Щедриным на основе фрагментов оперы Бизе, Третья оркестровая сюита Чайковского. Ярким событием фестиваля 26 сентября станет знаменитая оперетта Штрауса-сына "Летучая мышь", которая прозвучит в концертном исполнении - это совместный проект РНО и "Геликон-оперы".Грандиозным завершением Большого фестиваля РНО 1 октября станет Большая месса Моцарта, в исполнении которой примут участие известные солисты, в числе которых Юлия Лежнева – обладательница "голоса ангельской красоты", "чистоты тона" и "безукоризненной техники", одна из лучших, по единодушному мнению критиков разных стран, "моцартовских" певиц современности. За дирижерский пульт в этот вечер встанет Михаил Плетнев.

https://ria.ru/20200905/knigi-1576692514.html

https://ria.ru/20200906/mariinka-1576775178.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, геликон-опера, михаил плетнев, российский национальный оркестр