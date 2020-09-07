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Культура
https://ria.ru/20200907/orkestr-1576859155.html
Российский национальный оркестр открывает большой фестиваль в Москве
Свой юбилейный 30-й сезон Российский национальный оркестр под управлением всемирно известного музыканта Михаила Плетнева откроет ХII Большим фестивалем, который РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T11:14
2020-09-07T11:14
культура
музыка
новости культуры
геликон-опера
михаил плетнев
российский национальный оркестр
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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости.</strong> Свой юбилейный 30-й сезон Российский национальный оркестр под управлением всемирно известного музыканта Михаила Плетнева откроет ХII Большим фестивалем, который пройдет в столице с 7 сентября по 1 октября, сообщила РИА Новости пресс-атташе оркестра.На этот раз у фестиваля особая миссия: он не только открывает новый концертный сезон в Москве, но и станет первым полномасштабным концертным проектом, который пройдет после полугодового карантина."Я счастлив, что в этом году, преодолев сложности, связанные пандемией, мы не отступаем от традиций и вновь предлагаем фестивальную афишу, в которой ярко представлен спектр исполнительских граней Российского национального оркестра. В программы фестиваля нам пришлось внести изменения, связанные с участием иностранных артистов, - таковы сегодняшние условия, с которыми мы вынуждены считаться. Но вместе с тем, я абсолютно уверен, что концерты не разочаруют ни наших преданных поклонников, ни тех, кто придет впервые", - сказал РИА Новости директор РНО Олег Полтевский.Откроет Большой фестиваль программа, составленная из произведений Бетховена, 250-летие со дня рождения которого в этом году отмечает весь музыкальный мир, и Иоганнеса Брамса. Солировать в Третьем концерте венского классика будет выдающийся пианист Михаил Плетнев, чьи интерпретации творческого наследия Брамса снискали всемирное признание. За дирижерский пульт встанет маэстро Миша Дамев, неоднократно принимавший участие в фестивале и других проектах РНО.Во второй фестивальный вечер творческий тандем Плетнева и Дамева представят публике изысканную программу из произведений западноевропейского музыкального наследия. В программе - Второй концерт для фортепиано с оркестром Камиля Сен-Санса и симфоническая поэма "Пляска смерти". Кульминацией вечера станет исполнение Второй симфонии Брамса, которая исполняется по всему миру, входя в "золотой фонд" мирового музыкального наследия.Шестнадцатого сентября изысканную программу с участием молодых солистов представит Дмитрий Корчак. В этот вечер знаменитый тенор выступит в качестве дирижера. Прозвучат произведения Бетховена и Шуберта.Двадцать первого сентября симфоническую программу из произведений Родиона Щедрина и Петра Чайковского представит худрук и главный дирижер РНО Михаил Плетнев. В программе - музыка балета "Кармен –сюита", созданная Щедриным на основе фрагментов оперы Бизе, Третья оркестровая сюита Чайковского. Ярким событием фестиваля 26 сентября станет знаменитая оперетта Штрауса-сына "Летучая мышь", которая прозвучит в концертном исполнении - это совместный проект РНО и "Геликон-оперы".Грандиозным завершением Большого фестиваля РНО 1 октября станет Большая месса Моцарта, в исполнении которой примут участие известные солисты, в числе которых Юлия Лежнева – обладательница "голоса ангельской красоты", "чистоты тона" и "безукоризненной техники", одна из лучших, по единодушному мнению критиков разных стран, "моцартовских" певиц современности. За дирижерский пульт в этот вечер встанет Михаил Плетнев.
https://ria.ru/20200905/knigi-1576692514.html
https://ria.ru/20200906/mariinka-1576775178.html
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музыка, новости культуры, геликон-опера, михаил плетнев, российский национальный оркестр

Российский национальный оркестр открывает большой фестиваль в Москве

11:14 07.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВо время концерта в рамках Большого фестиваля РНО
Во время концерта в рамках Большого фестиваля РНО - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Свой юбилейный 30-й сезон Российский национальный оркестр под управлением всемирно известного музыканта Михаила Плетнева откроет ХII Большим фестивалем, который пройдет в столице с 7 сентября по 1 октября, сообщила РИА Новости пресс-атташе оркестра.
На этот раз у фестиваля особая миссия: он не только открывает новый концертный сезон в Москве, но и станет первым полномасштабным концертным проектом, который пройдет после полугодового карантина.
"Я счастлив, что в этом году, преодолев сложности, связанные пандемией, мы не отступаем от традиций и вновь предлагаем фестивальную афишу, в которой ярко представлен спектр исполнительских граней Российского национального оркестра. В программы фестиваля нам пришлось внести изменения, связанные с участием иностранных артистов, - таковы сегодняшние условия, с которыми мы вынуждены считаться. Но вместе с тем, я абсолютно уверен, что концерты не разочаруют ни наших преданных поклонников, ни тех, кто придет впервые", - сказал РИА Новости директор РНО Олег Полтевский.
Откроет Большой фестиваль программа, составленная из произведений Бетховена, 250-летие со дня рождения которого в этом году отмечает весь музыкальный мир, и Иоганнеса Брамса. Солировать в Третьем концерте венского классика будет выдающийся пианист Михаил Плетнев, чьи интерпретации творческого наследия Брамса снискали всемирное признание. За дирижерский пульт встанет маэстро Миша Дамев, неоднократно принимавший участие в фестивале и других проектах РНО.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМихаил Плетнев выступает на концерте
Михаил Плетнев выступает на концерте - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Михаил Плетнев выступает на концерте
Во второй фестивальный вечер творческий тандем Плетнева и Дамева представят публике изысканную программу из произведений западноевропейского музыкального наследия. В программе - Второй концерт для фортепиано с оркестром Камиля Сен-Санса и симфоническая поэма "Пляска смерти". Кульминацией вечера станет исполнение Второй симфонии Брамса, которая исполняется по всему миру, входя в "золотой фонд" мирового музыкального наследия.
Шестнадцатого сентября изысканную программу с участием молодых солистов представит Дмитрий Корчак. В этот вечер знаменитый тенор выступит в качестве дирижера. Прозвучат произведения Бетховена и Шуберта.
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Двадцать первого сентября симфоническую программу из произведений Родиона Щедрина и Петра Чайковского представит худрук и главный дирижер РНО Михаил Плетнев. В программе - музыка балета "Кармен –сюита", созданная Щедриным на основе фрагментов оперы Бизе, Третья оркестровая сюита Чайковского.
Ярким событием фестиваля 26 сентября станет знаменитая оперетта Штрауса-сына "Летучая мышь", которая прозвучит в концертном исполнении - это совместный проект РНО и "Геликон-оперы".
Грандиозным завершением Большого фестиваля РНО 1 октября станет Большая месса Моцарта, в исполнении которой примут участие известные солисты, в числе которых Юлия Лежнева – обладательница "голоса ангельской красоты", "чистоты тона" и "безукоризненной техники", одна из лучших, по единодушному мнению критиков разных стран, "моцартовских" певиц современности. За дирижерский пульт в этот вечер встанет Михаил Плетнев.
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КультураМузыкаНовости культурыГеликон-ОпераМихаил ПлетневРоссийский национальный оркестр
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