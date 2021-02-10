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РНО принимает заявки на конкурс для юных музыкантов со всей страны
РНО принимает заявки на конкурс для юных музыкантов со всей страны
Стартует прием заявок на участие в новом творческом проекте Российского Национального оркестра – конкурсе для молодых музыкантов Большой всероссийский отбор... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:36
2021-02-10T10:36
2021-02-10T11:34
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Стартует прием заявок на участие в новом творческом проекте Российского Национального оркестра – конкурсе для молодых музыкантов Большой всероссийский отбор РНО, сообщили РИА Новости в пресс-службе РНО.Исполнительский конкурс молодых музыкантов пройдет по следующим специальностям: фортепиано, струнные инструменты (скрипка, виолончель), духовые и ударные (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, ксилофон).Творческие состязания будут проходить в дистанционном формате: присланные видеозаписи, соответствующие условиям конкурса, оценит жюри, в состав которого войдут солисты, концертмейстеры и артисты Российского Национального оркестра. Видеозаписи будут оцениваться каждым членом жюри по 10-бальной шкале. По итогам первого тура участниками финала станут исполнители, набравшие наибольшее количество баллов, но не более 30 человек суммарно по всем специальностям.Все финалисты в период с 2 по 8 мая будут приглашены в Москву для очных мастер-классов (3 индивидуальных занятия по часу) с артистами РНО. Проезд и проживание для участника мастер-класса и его педагога будут оплачены устроителями конкурса.Победитель Большого всероссийского отбора определится по итогам второго – финального тура, он получит главный приз – участие в качестве солиста в гастрольном туре РНО по городам России в октябре 2021 года под управлением Михаила Плетнева.Возраст участников – от 10 до 18 лет. Прием заявок – с 10 февраля по 1 марта 2021 года, окончание мероприятия - 20 июня.
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россия, музыка, новости культуры, михаил плетнев, российский национальный оркестр, москва
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Стартует
прием заявок на участие в новом творческом проекте Российского Национального оркестра – конкурсе для молодых музыкантов Большой всероссийский отбор РНО, сообщили РИА Новости в пресс-службе РНО.
Исполнительский конкурс молодых музыкантов пройдет по следующим специальностям: фортепиано, струнные инструменты (скрипка, виолончель), духовые и ударные (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, ксилофон).
Творческие состязания будут проходить в дистанционном формате: присланные видеозаписи, соответствующие условиям конкурса, оценит жюри, в состав которого войдут солисты, концертмейстеры и артисты Российского Национального оркестра. Видеозаписи будут оцениваться каждым членом жюри по 10-бальной шкале. По итогам первого тура участниками финала станут исполнители, набравшие наибольшее количество баллов, но не более 30 человек суммарно по всем специальностям.
Все финалисты в период с 2 по 8 мая будут приглашены в Москву для очных мастер-классов (3 индивидуальных занятия по часу) с артистами РНО. Проезд и проживание для участника мастер-класса и его педагога будут оплачены устроителями конкурса.
Победитель Большого всероссийского отбора определится по итогам второго – финального тура, он получит главный приз – участие в качестве солиста в гастрольном туре РНО по городам России в октябре 2021 года под управлением Михаила Плетнева.
Возраст участников – от 10 до 18 лет. Прием заявок – с 10 февраля по 1 марта 2021 года, окончание мероприятия - 20 июня.