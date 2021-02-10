https://ria.ru/20210210/konkurs-1596778375.html

РНО принимает заявки на конкурс для юных музыкантов со всей страны

РНО принимает заявки на конкурс для юных музыкантов со всей страны

Стартует прием заявок на участие в новом творческом проекте Российского Национального оркестра – конкурсе для молодых музыкантов Большой всероссийский отбор... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T10:36

2021-02-10T10:36

2021-02-10T11:34

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новости культуры

михаил плетнев

российский национальный оркестр

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Стартует прием заявок на участие в новом творческом проекте Российского Национального оркестра – конкурсе для молодых музыкантов Большой всероссийский отбор РНО, сообщили РИА Новости в пресс-службе РНО.Исполнительский конкурс молодых музыкантов пройдет по следующим специальностям: фортепиано, струнные инструменты (скрипка, виолончель), духовые и ударные (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, ксилофон).Творческие состязания будут проходить в дистанционном формате: присланные видеозаписи, соответствующие условиям конкурса, оценит жюри, в состав которого войдут солисты, концертмейстеры и артисты Российского Национального оркестра. Видеозаписи будут оцениваться каждым членом жюри по 10-бальной шкале. По итогам первого тура участниками финала станут исполнители, набравшие наибольшее количество баллов, но не более 30 человек суммарно по всем специальностям.Все финалисты в период с 2 по 8 мая будут приглашены в Москву для очных мастер-классов (3 индивидуальных занятия по часу) с артистами РНО. Проезд и проживание для участника мастер-класса и его педагога будут оплачены устроителями конкурса.Победитель Большого всероссийского отбора определится по итогам второго – финального тура, он получит главный приз – участие в качестве солиста в гастрольном туре РНО по городам России в октябре 2021 года под управлением Михаила Плетнева.Возраст участников – от 10 до 18 лет. Прием заявок – с 10 февраля по 1 марта 2021 года, окончание мероприятия - 20 июня.

https://ria.ru/20201216/kontsert-1589466793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, музыка, новости культуры, михаил плетнев, российский национальный оркестр, москва