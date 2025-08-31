Межгосударственные отношения России и КНДР

https://ria.ru/20250831/kndr-1953497198.html

12 октября 1948 года СССР первым установил с КНДР дипломатические отношения. Северная Корея официально признала Российскую Федерацию в качестве правопреемника бывшего СССР. После окончания Корейской войны (1950-1953) и до конца 1980-х годов политика СССР по отношению к Корейскому полуострову носила односторонний характер: СССР сохранял верность союзническим обязательствам по отношению к КНДР, не признавая Южную Корею.Поворот в политике в отношении Корейского полуострова случился в конце 1980-х годов: Москва в период перестройки и внедрения "нового мышления" в советской внешней политике отказалась от безусловной поддержки КНДР в ее противостоянии с Южной Кореей и США, стала налаживать отношения с Республикой Корея. КНДР же дистанцировалась от СССР, с большим подозрением стала относиться к его внешнеполитическим инициативам, направленным на одностороннее разоружение и сближение с Западом.В политической области двусторонние связи в начале 1990-х сошли на нет.Во второй половине 1990-х годов в руководстве внешнеполитического ведомства России стало вызревать понимание необходимости принять меры для прекращения игнорирования российских интересов на Корейском полуострове. Прагматическим средством достижения этой цели была признана нормализация отношений с КНДР на деидеологизированной основе. Важным результатом стало подписание 9 февраля 2000 года нового межгосударственного Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, в котором не было статьи об оказании военной помощи, ранее придававшей двусторонним отношениям характер военного союза (документ 1961 года). В июле 2000 года президент России Владимир Путин впервые в истории посетил с официальным визитом Северную Корею, в рамках которого в Пхеньяне была подписана Совместная декларация. Она содержала 11 пунктов и подтверждала курс на развитие двусторонних отношений в различных сферах. Кроме того, в документе было зафиксировано общее видение необходимых характеристик формировавшегося в начале XXI века глобального миропорядка: многополярность, справедливость, равноправие, снижение роли фактора силы в международных отношениях при одновременном укреплении стратегической и региональной стабильности. Кроме того, стороны выразили поддержку усилий друг друга по защите своей независимости, суверенитета и территориальной целостности. Помимо встречи лидеров прошли переговоры между министрами иностранных дел, обороны и образования.В июле-августе 2001 года глава КНДР Ким Чен Ир совершил первый официальный визит в РФ по приглашению президента Владимира Путина. Поездка продлилась 24 дня. Большую часть визита в Россию Ким Чен Ир провел в поезде. 8 августа в Москве состоялась краткая встреча Владимира Путина с Ким Чен Иром, по итогам которой была подписана Московская декларация. Текст Московской декларации во многом схож с Пхеньянской. Стороны обязались содействовать формированию новой справедливой системы мироустройства, договорились расширять и развивать дружественные отношения на основе ранее подписанных документов.Московская и Пхеньянская декларации составляют правовую основу российско-северокорейских отношений.В августе 2002 года председатель Государственного комитета обороны КНДР Ким Чен Ир совершил поездку по российскому Дальнему Востоку. 23 августа во Владивостоке состоялись переговоры президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ира. В августе 2011 года Ким Чен Ир вновь приехал в Россию и посетил несколько регионов Дальнего Востока и Сибири.24 августа в Улан-Удэ состоялись переговоры президента России Дмитрия Медведева с Ким Чен Иром. Лидеры двух государств обсудили вопросы укрепления политического диалога, расширения гуманитарных и межрегиональных контактов, торгово-экономического сотрудничества, возобновления шестисторонних переговоров по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова. Главным практическим результатом саммита стало урегулирование проблемы задолженности Северной Кореи перед Россией по кредитам бывшего СССР. Это урегулирование было окончательно закреплено после вступления в силу соответствующего закона в 2014 году: 90% долга (10,9 миллиарда долларов) были списаны безвозвратно, а оставшийся один миллиард долларов в течение 20 лет должен быть переведен на счет ВЭБ РФ в Банке внешней торговли КНДР.Новый виток активизации отношений Москвы и Пхеньяна произошел после осложнений отношений Москвы и Запада в 2014 году. КНДР была в числе стран, проголосовавших против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в которой референдум в Крыму был назван не имеющим законной силы. В течение 2014 года Россию посетили председатель президиума Верховного Народного Собрания (ВНС) КНДР Ким Ён Нам, министр внешней торговли КНДР Ли Рён Нам, министр иностранных дел КНДР Ли Су Ён, спецпосланник главы КНДР, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Чхве Рён Хэ, председатель ВНС КНДР Чхве Тхэ Бэк и другие лица.Форсированное развитие Пхеньяном в 2016-2017 годах ракетно-ядерной программы осложнило развитие российско-северокорейских отношений. КНДР было однозначно заявлено о невозможности развивать взаимодействие в отрыве от ситуации на Корейском полуострове и ракетно-ядерных экспериментов Пхеньяна. Параллельно были продолжены усилия по поиску путей снижения напряженности в регионе и скорейшего возобновления шестисторонних переговоров по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова. 14 июня 2018 года президент России Владимира Путин принял в Кремле председателя президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ён Нама, В ходе встречи Ким Ён Нам передал Путину письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына. 24-26 апреля 2019 года состоялся первый визит Ким Чен Ына в Россию, в ходе которого во Владивостоке прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры с глазу на глаз длились два часа, а затем еще полтора часа – в расширенном формате, на них обсуждались история отношений России и КНДР и перспективы их развития, а также вопрос урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Оба лидера назвали встречу содержательной и обстоятельной.Путин и Ким Чен Ын встречались впервые. Для лидера КНДР это была не только первая поездка в Россию с момента прихода к власти в 2011 году, но и первый зарубежный визит после переизбрания на пост председателя госсовета.Лидеры не сделали совместных заявлений и не подписали никаких документов после встречи. Однако ее называли исторической – главы двух государств впервые после долгого перерыва договорились о налаживании двустороннего сотрудничества.12-17 сентября 2023 года состоялся второй визит в Россию председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына. 12 сентября он прибыл в Приморье на своем бронепоезде.13 сентября президент России Владимир Путин и председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный. По окончании переговоров с участием делегаций лидеры провели отдельную беседу в формате тет-а-тет.15 сентября в Хабаровском крае Ким Чен Ын посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее для него также состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35.16 сентября Ким Чен Ын снова прибыл на поезде в Приморье. На аэродроме Кневичи ему представили сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Лидеру КНДР и главе Минобороны РФ (2012-2024) Сергею Шойгу, который встречал гостя, представили современные образцы оперативно-тактической авиации ВКС России. Кроме того, Шойгу представил Ким Чен Ыну ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Глава Северной Кореи также ознакомился с пассажирским самолетом Ту-214. Во Владивостоке Ким Чен Ыну показали фрегат "Маршал Шапошников", продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Вечером Ким Чен Ын посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.Утром 17 сентября лидер КНДР прибыл на остров Русский, где посетил кампус ДВФУ и выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках ВЭФ-2023. Он пообщался с северокорейскими студентами вуза, получил в подарок бронежилет и беспилотники, произведенные в Приморье для нужд СВО. Далее Ким Чен Ын посмотрел выступление морских млекопитающих в Приморском океанариуме и посетил его экспозиции18-19 июня 2024 года президент России Владимир Путин по приглашению Ким Чен Ына посетил Пхеньян с государственным визитом. На площади Ким Ир Сена прошла церемония официальной встречи президента России председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики.Российско-корейские переговоры начались в расширенном составе и продолжились в формате один на один. По итогам консультаций Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран и сделали заявления для прессы.В ходе визита президент России возложил венок к монументу "Освобождение" и присутствовал на приеме от имени председателя КНДР. Владимир Путин и Ким Чен Ын также совершили прогулку по резиденции "Кымсусан" и посетили торжественный концерт. В завершение визита глава Российского государства посетил православный храм Святой Живоначальной Троицы в Пхеньяне.Плотное взаимодействие осуществляют внешнеполитические ведомства.18-19 октября 2023 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Пхеньян с официальным визитом, приуроченным к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНДР. Сергей Лавров был принят председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Состоялись также переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.14-18 января 2024 года Москву с ответным визитом посетила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая была принята президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и провела переговоры с Сергеем Лавровым.17 сентября 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, находившейся в Москве по пути в Санкт-Петербург для участия в первом Женском Форуме БРИКС "на полях" четвертого Евразийского женского форума.1 ноября в Москве состоялись стратегические консультации министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, прошедшие на фоне поступательного расширения отношений двух стран на новом стратегическом уровне в соответствии с духом Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи также была принята президентом России Владимиром Путиным в Кремле. С российской стороны во встрече приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.11-13 июля 2025 года глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров посетил КНДР. 12 июля состоялись переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова c министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в рамках второго раунда стратегического диалога. Сергей Лавров также был принят председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.В марте 2025 года Москву посетила правительственная делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических связей Юн Чжон Хо. В состав делегации, численностью более 20 человек, вошли не только сотрудники профильных министерств и ведомств, но и представители деловых кругов КНДР.Важную роль в развитии российско-северокорейских отношений играют межпарламентские контакты.В сентябре 2018 года российская парламентская делегация во главе с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко приняла участие в торжествах по случаю 70-й годовщины образования Корейской Народно-демократической республики. В ходе визита в Пхеньян главу российской делегации принял председатель Государственного Совета КНДР Ким Чен Ын. Валентина Матвиенко передала северокорейскому лидеру личное послание российского президента Владимира Путина. В октябре 2019 года Москву посетил председатель Верховного Народного Собрания КНДР Пак Тхэ Сона. Состоялись встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В мае 2024 года делегация группы по сотрудничеству Совета Федерации с Верховным народным собранием КНДР во главе с Григорием Рапотой посетила с рабочим визитом Пхеньян. Состоялась встреча с председателем Верховного народного собрания КНДР Пак Ин Чхолем.29 июля 2025 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с председателем Верховного народного собрания КНДР Пак Ин Чхолем. Беседа прошла "на полях" шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве. В переговорах приняли участие заместитель председателя СФ Константин Косачев и заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой.14-15 августа 2025 года председатель Государственной думы Вячеслав Володин во главе делегации ГД совершил официальный визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику по приглашению Верховного народного собрания КНДР. Состоялись его встречи с председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном и с председателем президиума Верховного народного совета Республики Цой Рён Хэ. Вячеслав Володин также от лица президента России Владимира Путина зачитал поздравление в адрес руководства и народа страны во время торжественного собрания, приуроченного к 80-летию Освобождения Кореи от японского колониального господства. В Пхеньяне состоялся торжественный концерт, на котором выступили артисты и творческие коллективы из России.В конце февраля 2025 года Россию посетила делегация Трудовой партии Кореи (ТПК). Секретарь ЦК ТПК Ли Хи Ён был принят президентом России Владимиром Путиным.Развивается сотрудничество между министерствами и ведомствами двух стран.В конце июля 2023 года Пхеньян посетила российская военная делегация во главе с министром обороны РФ (2012-2024) Сергеем Шойгу, который прибыл в КНДР для участия в торжествах, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов. В Пхеньяне состоялись переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу с министром обороны КНДР Кан Сун Намом. В ходе визита Сергей Шойгу был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. 29-30 ноября 2024 года министр обороны России Андрей Белоусов совершил официальный визит в КНДР. В ходе визита он провел переговоры с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем и с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. В честь визита российской военной делегации в Пхеньян был дан праздничный концерт, а также прием, на которых присутствовал председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, военное и военно-политическое руководство республики. Министр обороны РФ также возложил цветы к монументу Освобождения, воздвигнутого в знак благодарности корейского народа советским воинам, павшим при освобождении Кореи в 1945 году. Кроме того, российская делегация посетила место историко-революционной славы "Мангёндэ", где Белоусов оставил памятную запись в книге почетных гостей.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в 2025 году трижды посещал Пхеньян по поручению Владимира Путина: 21 марта, 4 и 17 июня. В ходе визитов состоялись переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном,Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил Северную Корею 25-27 марта 2024 года. В Пхеньяне состоялись переговоры с министром госбезопасности КНДР Ли Чхан Дэ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 22 июля 2025 года посетил Северную Корею с первым рабочим визитом.Россия выступает за политико-дипломатические решение конфликта на Корейском полуострове и считает, что "единственно возможный путь к снижению уровня конфронтации и недопустимых рисков, укреплению доверия и, в конечном счете, долгосрочному урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова с учетом интересов всех вовлеченных сторон".В мае 2022 года Россия не поддержала в Совете Безопасности ООН проект резолюции, подготовленный США, который был направлен на дальнейшее ужесточение санкций в отношении КНДР. В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область.Председателем государственных дел Ким Чен Ыном также принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования территории Курской области.Координация торгово-экономического взаимодействия между Россией и КНДР осуществляется через механизм Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Очередное заседание прошло в ноябре 2024 года в КНДР.Торгово-экономические отношения между Россией и КНДР в последние годы улучшаются. По данным председателя комитета по логистике Ассоциации экспортеров и импортеров Евгения Никифорова, товарооборот в 2024 году достиг 34 миллионов долларов – рекордной с советских времен цифры. По словам Никифорова, рост происходит главным образом за счет экспорта из России пищевых продуктов – муки, сои, масла, зерновых.Потенциальная сфера для развития – недропользование. Россия и Корея договорились о совместной геологоразведке золоторудных, редкоземельных и железных месторождений, о морской разведке углеводородов.Важным двусторонним проектом является совместная эксплуатация реконструированного силами СП "Расонконтранс" (дочерняя компания ОАО "РЖД") железнодорожного участка Хасан (Россия) – Раджин (КНДР) и третьего пирса порта Раджин.Одним из взаимовыгодных направлений двустороннего экономического сотрудничества является использование рабочей силы КНДР для покрытия дефицита трудовых ресурсов в ряде российских регионов, преимущественно в Сибири и на Дальнем Востоке.В апреле 2025 года был дан старт строительству автомобильного моста между Россией и КНДР через реку Туманную. Планируется, что общая длина нового мостового перехода вместе с подъездными дорогами составит 4,7 километра, самого моста — километр (российская сторона — 424 метра, корейская — 581 метр). А ширина определена в семь метров — это две полосы движения. Строительство предполагается завершить за полтора года. Около моста оборудуют автомобильный пункт пропуска.Развивается сотрудничество в сфере образования и культуры.В настоящий момент между вузами России и КНДР действуют 16 соглашений о сотрудничестве.В мае 2025 года на базе Дальневосточного федерального университета был проведен первый Форум ректоров российских и корейских вузов.В российских вузах высшее образование получают почти 180 граждан КНДР. При этом отмечается интерес корейских студентов к обучению в России: численность обучающихся растет с каждым годом.В рамках развития отношений между странами прорабатывается вопрос организации краткосрочных (2-3 месяца) стажировок корейских студентов в 9 российских университетах.Важной частью развития образовательного сотрудничества России и КНДР является также расширение взаимодействия в области языкового образования. В 37 российских вузах ведется преподавание корейского языка, его изучают более четырех тысяч российских студентов, обеспечивается поддержка изучения русского языка за рубежом.В Дальневосточном федеральном университете открыта первая в России кафедра корейских исследований.С октября 2024 года в рамках месячной программы научно-исследовательской стажировки иностранных специалистов InteRussia в Институте Пушкина прошли стажировку восемь корейских преподавателей русского языка и литературы, пять дипломатов и 14 медицинских работников.При финансовой поддержке Минобрнауки России Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина намерен направить двух преподавателей в Пхеньянский университет иностранных языков.С 2009 года при Пхеньянском институте иностранных языков действует "Русский центр", созданный Фондом "Русский мир".Расширяется российско-корейское культурное сотрудничество.В 2024 году корейской публике были представлены балетные выступления в исполнении труппы Приморской сцены Мариинского театра. Ведущие российские коллективы приняли участие в 33-м Художественном фестивале дружбы "Апрельская весна".28-30 июня 2025 года КНДР посетила российская делегация во главе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Состоялись переговоры с министром культуры КНДР Сын Чжон Гю.Ольга Любимова также была принята лидером КНДР Ким Чен Ыном.В рамках визитам состоялся концерт Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого и Московского государственного академического театра танца "Гжель".Россия регулярно оказывает КНДР гуманитарную помощь, как на двусторонней основе, так и по линии международных организаций. В соответствии с решением президента Российской Федерации в 2020 году корейской стороне на двусторонней основе было направлено 50 тысяч тонн пшеницы. По линии ВПП ООН в 2020-2021 годах Российская Федерация выделила на оказание продовольственной помощи КНДР семь миллионов долларов.Растет интерес российских туристов к Северной Корее.По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в первом полугодии 2025 года в КНДР с целью туризма въехали 1935 россиян. По итогам 2024 года их число составляло 1957. В июне 2025 года после перерыва из-за пандемии коронавируса возобновились железнодорожные пассажирские перевозки между Пхеньяном (КНДР) и Москвой. В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") допуск на полеты в КНДР, компания сможет выполнять рейсы из Москвы в Пхеньян два раза в неделю. Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии Covid-19.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

