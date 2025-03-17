Рейтинг@Mail.ru
Правительственная делегация КНДР посетит Москву - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 17.03.2025 (обновлено: 17:31 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/ministr-2005540303.html
Правительственная делегация КНДР посетит Москву
Правительственная делегация КНДР посетит Москву - РИА Новости, 17.03.2025
Правительственная делегация КНДР посетит Москву
Министр внешнеэкономических связей КНДР Юн Чжон Хо посетит Москву, северокорейская правительственная делегация вылетела в Россию, сообщило российское посольство РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T17:12:00+03:00
2025-03-17T17:31:00+03:00
москва
россия
пхеньян
кндр (северная корея)
александр мацегора
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896152964_0:0:2519:1418_1920x0_80_0_0_35607c7b5ed2b928dfcc97a102d66782.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Министр внешнеэкономических связей КНДР Юн Чжон Хо посетит Москву, северокорейская правительственная делегация вылетела в Россию, сообщило российское посольство в Пхеньяне."Семнадцатого марта посол России в КНДР Александр Мацегора в аэропорту Сунан проводил вылетевшую в Москву первую в текущем году правительственную делегацию, которую возглавил сопредседатель корейской части российско-корейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, министр внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо", - написала дипмиссия в Telegram-канале.Посольство сообщило, что в состав делегации, численностью более 20 человек, вошли не только сотрудники профильных министерств и ведомств, но и представители деловых кругов КНДР. В время поездки у делегации запланированы встречи и консультации с российскими коллегами, отметила дипмиссия, сообщив, что члены делегации посетят ряд российских предприятий с целью установления деловых контактов для проработки совместных проектов в различных практических областях.Позже посольство РФ в Пхеньяне информировало о том, что заместитель министра здравоохранения КНДР Чон Соль Рён отправился с визитом в Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Глаголева."️Семнадцатого марта в Пхеньянском международном аэропорту дипломаты Посольства проводили заместителя Министра здравоохранения КНДР Чон Соль Рёна, направляющегося с визитом в Москву по приглашению заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации С.В. Глаголева", - говорится публикации Telegram-канала посольства.В сообщении добавляется, что здравоохранение является одной важных областей двустороннего сотрудничества согласно новому договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанному лидерами России и КНДР в июне прошлого года. Согласно документу, здравоохранение относится к сферам стратегического значения, требующим совместного противостояния множащимся вызовам и угрозам. Россия и КНДР в этой связи договорились укреплять обмены и сотрудничество в этой области.В ходе прошлогоднего визита Владимира Путина в Пхеньян РФ и КНДР также подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки. Стороны договорились развивать совместные научные исследования и участие специалистов в российских и северокорейских медицинских конгрессах, съездах и научных конференциях. Планировалось укрепить взаимодействие в сферах профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни, подготовки и повышения квалификации медиков, регулирования обращения лекарств и медизделий. Кроме того, Россия и КНДР договорились распространить сотрудничество на сферы помощи матери и ребенку, трансплантологии, ортопедии и поставок медицинской продукции, а также реализовывать меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
https://ria.ru/20250226/medvedev-2001758124.html
https://ria.ru/20250316/kndr-2005271542.html
москва
россия
пхеньян
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896152964_0:0:2187:1640_1920x0_80_0_0_67d8d24e38872e87562ef9e8c4a82e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, пхеньян, кндр (северная корея), александр мацегора, владимир путин, в мире
Москва, Россия, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Александр Мацегора, Владимир Путин, В мире
Правительственная делегация КНДР посетит Москву

Министр внешнеэкономических связей КНДР Юн Чжон Хо посетит Москву

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Флаги России и КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Министр внешнеэкономических связей КНДР Юн Чжон Хо посетит Москву, северокорейская правительственная делегация вылетела в Россию, сообщило российское посольство в Пхеньяне.
"Семнадцатого марта посол России в КНДР Александр Мацегора в аэропорту Сунан проводил вылетевшую в Москву первую в текущем году правительственную делегацию, которую возглавил сопредседатель корейской части российско-корейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, министр внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо", - написала дипмиссия в Telegram-канале.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Ён во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Медведев заявил о новой эре в отношениях России и КНДР
26 февраля, 16:28
Посольство сообщило, что в состав делегации, численностью более 20 человек, вошли не только сотрудники профильных министерств и ведомств, но и представители деловых кругов КНДР. В время поездки у делегации запланированы встречи и консультации с российскими коллегами, отметила дипмиссия, сообщив, что члены делегации посетят ряд российских предприятий с целью установления деловых контактов для проработки совместных проектов в различных практических областях.
Позже посольство РФ в Пхеньяне информировало о том, что заместитель министра здравоохранения КНДР Чон Соль Рён отправился с визитом в Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Глаголева.
"️Семнадцатого марта в Пхеньянском международном аэропорту дипломаты Посольства проводили заместителя Министра здравоохранения КНДР Чон Соль Рёна, направляющегося с визитом в Москву по приглашению заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации С.В. Глаголева", - говорится публикации Telegram-канала посольства.
В сообщении добавляется, что здравоохранение является одной важных областей двустороннего сотрудничества согласно новому договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанному лидерами России и КНДР в июне прошлого года. Согласно документу, здравоохранение относится к сферам стратегического значения, требующим совместного противостояния множащимся вызовам и угрозам. Россия и КНДР в этой связи договорились укреплять обмены и сотрудничество в этой области.
В ходе прошлогоднего визита Владимира Путина в Пхеньян РФ и КНДР также подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки. Стороны договорились развивать совместные научные исследования и участие специалистов в российских и северокорейских медицинских конгрессах, съездах и научных конференциях. Планировалось укрепить взаимодействие в сферах профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни, подготовки и повышения квалификации медиков, регулирования обращения лекарств и медизделий. Кроме того, Россия и КНДР договорились распространить сотрудничество на сферы помощи матери и ребенку, трансплантологии, ортопедии и поставок медицинской продукции, а также реализовывать меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Глава МИД КНДР встретилась с делегацией МИД России
16 марта, 04:06
 
МоскваРоссияПхеньянКНДР (Северная Корея)Александр МацегораВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала