https://ria.ru/20230731/shoygu-1887332975.html

Шойгу доложил Путину об итогах визита в Северную Корею

Шойгу доложил Путину об итогах визита в Северную Корею - РИА Новости, 31.07.2023

Шойгу доложил Путину об итогах визита в Северную Корею

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах визита в КНДР, о таких важных поездках президенту докладывают незамедлительно,... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:39

2023-07-31T12:39

2023-07-31T12:39

политика

россия

сергей шойгу

владимир путин

дмитрий песков

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах визита в КНДР, о таких важных поездках президенту докладывают незамедлительно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас не могу ответить на этот вопрос, хотя, безусловно, было общение уже у министра с президентом. Конечно же, министр уже доклады сделал, но не знаю, насколько детально. Но, конечно, о таких важных визитах докладывается главе государства незамедлительно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, доложил ли Шойгу Путину об итогах визита в КНДР. Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР 25 июля для участия в торжествах, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов, сообщили ранее в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230728/kndr-1886758078.html

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

политика, россия, сергей шойгу, владимир путин, дмитрий песков, кндр (северная корея)