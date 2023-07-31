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Шойгу доложил Путину об итогах визита в Северную Корею - РИА Новости, 31.07.2023
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12:39 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/shoygu-1887332975.html
Шойгу доложил Путину об итогах визита в Северную Корею
Шойгу доложил Путину об итогах визита в Северную Корею - РИА Новости, 31.07.2023
Шойгу доложил Путину об итогах визита в Северную Корею
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах визита в КНДР, о таких важных поездках президенту докладывают незамедлительно,... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:39
2023-07-31T12:39
политика
россия
сергей шойгу
владимир путин
дмитрий песков
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах визита в КНДР, о таких важных поездках президенту докладывают незамедлительно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас не могу ответить на этот вопрос, хотя, безусловно, было общение уже у министра с президентом. Конечно же, министр уже доклады сделал, но не знаю, насколько детально. Но, конечно, о таких важных визитах докладывается главе государства незамедлительно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, доложил ли Шойгу Путину об итогах визита в КНДР. Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР 25 июля для участия в торжествах, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов, сообщили ранее в Минобороны РФ.
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политика, россия, сергей шойгу, владимир путин, дмитрий песков, кндр (северная корея)
Политика, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Дмитрий Песков, КНДР (Северная Корея)
Шойгу доложил Путину об итогах визита в Северную Корею

Песков: о поездках, подобных визиту Шойгу в КНДР, Путину докладывают незамедлительно

© Фото : ЦТАКМинистр обороны РФ Сергей Шойгу в аэропорту Сунан, КНДР
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в аэропорту Сунан, КНДР - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : ЦТАК
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в аэропорту Сунан, КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах визита в КНДР, о таких важных поездках президенту докладывают незамедлительно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас не могу ответить на этот вопрос, хотя, безусловно, было общение уже у министра с президентом. Конечно же, министр уже доклады сделал, но не знаю, насколько детально. Но, конечно, о таких важных визитах докладывается главе государства незамедлительно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, доложил ли Шойгу Путину об итогах визита в КНДР.
Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР 25 июля для участия в торжествах, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов, сообщили ранее в Минобороны РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время торжественного приема в честь военной делегации РФ в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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ПолитикаРоссияСергей ШойгуВладимир ПутинДмитрий ПесковКНДР (Северная Корея)
 
 
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